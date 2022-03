Kreftsyke barn evakueres fra Ukraina: Kostia (4) og Veronika (6) er i sikkerhet i Polen

Seks år gamle Veronika har vært kreftsyk i over et år. Kostia på fire venter på ni strålebehandlinger. De siste ukene er 120 alvorlig syke blitt evakuert fra krigen i Ukraina – til et håp om hjelp i Polen.

Kreftbarnas flukt for livet

Frank Haugsbø

Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: Nå nettopp

I korridorene høres barnegråt og høylytte stemmer fra travle leger og sykepleiere som småløper mer enn de går.

Polske og ukrainske mødre bærer barna til og fra rommene sine. Noen av dem har mistet håret etter cellegiftbehandling. Ansiktene er alvorlige.

Pressetalskvinne Anna Mazur er tydelig overfor VG:

– Ingen av legene har tid til å snakke med dere i dag.

På barnekreftavdelingen ved regionsykehuset i Kielce i det østlige Polen er fem kreftsyke barn fra Ukraina innlagt. Alle har flyktet fra krigshandlingene sammen med mødrene sine.

De siste ukene er stort antall evakuert fra Ukraina til Polen. Noen er sendt til sykehus i utlandet, mens andre er innlagt på polske sykehus.

VG har møtt to av kvinnene som valgte å flykte fra hjemlandet for at barna deres skulle få livreddende behandling.

Tetiana Dmytruk (31) – med sønnen Kostia (4). Ivanka Ogorodnyk (31) – med datteren Veronika (6).

– Legene på sykehuset sa at de bare hadde medisiner for en måned, og at vi måtte til Polen, forteller Tetiana.

Tobarnsmoren fra byen Zjytomyr i det nordvestlige Ukraina kom til Polen 6. mars, etter en strabasiøs flukt med sønnen Kostia.

– Det var frivillige fra den romersk-katolske kirken tok oss fra sykehuset til grensen med buss. På grensen ventet to polske frivillige som kjørte oss til Kielce i privatbiler.

Sønnen hennes har lymfekreft og fikk diagnosen bare noen dager før Russland invaderte Ukraina 24. februar.

Han rakk så vidt å komme i gang med behandlingen på sykehuset i hjembyen før han og moren måtte evakuere.

– I første omgang skal Kostia ha ni strålebehandlinger her. Han vil trenge behandling lenge, kanskje et år, forteller moren.

Hun forteller om tre dramatiske dager på sykehuset før de kom seg ut av Ukraina. Mye av tiden måtte de tilbringe i tilfluktsrommet i kjelleren.

– En dag måtte vi gå i bomberommet ni ganger. Det lengste oppholdet varte seks timer. Vi måtte også være der om nettene. Det var fryktelig, sier 31-åringen.

Hun forteller at flyplassen i nærheten av sykehuset ble bombet av russerne 26. februar.

– Vi kjente det ristet i veggene da flyplassen ble truffet av raketter. Vi var redde for at sykehuset skulle bli truffet. Sykehusene er blitt mål for russerne.

Tetiana sier de fikk maksimalt 24 timer på å gjøre seg klare til å reise.

– Det var frivillige fra den romersk-katolske kirken tok oss fra sykehuset til grensen. Vi kjørte med buss. På grensen ventet to polske frivillige som kjørte oss til Kielce i privatbiler.

Tilbake i Ukraina er ektemannen og sønnen på ti år. Mannen er agronom. Heldigvis er huset deres fortsatt intakt, sier hun.

– Kostia savner faren og broren sin. Og vennene sine. Han lengter hjem.

Sist lørdag ble rundt 60 ukrainske barn med kreft sendt med tog fra grensen, til behandling i polske byer. Så langt har toget fraktet 120 barn med kreft.

– Noen av dem trenger oksygen, andre trenger andre typer intensiv behandling, mens noen har covid-19 og må holdes atskilt fra de øvrige, sier anestesiolog Dominik Daszuta ved et sykehus i Warszawa til nyhetsbyrået Ap.

Flere land i Europa har tatt imot barna som trenger behandling. Ifølge britiske myndigheter er 21 blitt fraktet til Storbritannia med fly.

Ivanka kom til sykehuset i Kielce 2. mars. Hun er fra Stryi, en by i det vestlige Ukraina, 65 kilometer sør for Lviv.

Datteren Veronika har også lymfekreft. Hun har hatt diagnosen i over et år.

Ivanka og Veronika var hjemme, i påvente av nye behandlinger, da krigen kom.

– Legen sa at hun trengte cellegift, og at hun måtte til Polen, fordi det ikke var nok medisiner i Ukraina. Vi fikk beskjed om at det tryggeste var å være hjemme. Vi hadde bare noen timer på oss og tok nesten ikke med oss noe, sier hun.

I sin hvite genser satte Ivanka seg med barna på bussen fra Lviv. Nå er hun og Veronika i trygghet.

Ivanka er usikker på hvor lenge de må bli værende i Polen.

– Ingen vet hvor lang tid krigen vil vare, det kan ta måneder. Men vi håper vi kan dra hjem så raskt som mulig.

Mannen hennes er igjen i Stryi. Han er selvstendig næringsdrivende og reparerer boliger, sier hun.

Ivanka har også tatt med seg ti år gamle Maksym til Polen. I lekerommet på sykehuset holder han lillesøsteren med selskap.

Tetiana og Ivanka kjente ikke hverandre før de måtte flykte. På sykehuset i Polen deler de rom. De to kvinnene er overveldet over velkomsten og hjelpen de har fått i Polen.

– Alle spør hva vi trenger, sier Ivanka.

– Legene og sykepleierne gjør alt de kan for oss. De gir barna leker til barna, og ting vi trenger. Noen har til og med tatt med seg mat hjemmefra for at barna skal få spise favorittmåltidene sine. Hamburgere og koteletter har de hatt med, sier Tetiana.

Også klær har de fått, både fra personalet på sykehuset og fra frivillige i byen.

– Da vi kom, var det veldig kaldt. Nå trenger vi ikke så varme klær lenger, men noe lettere, sier Ivanka.

Tetianas hjemby Zjytomyr er blitt hardt rammet av krigshandlingene. 1. mars meldte ukrainske myndigheter at ti hus skal ha blitt blitt skadet.

Videoer fra stedet viser redningsmannskaper som slukker branner og rydder området.

Fire personer, inkludert et barn, ble drept i et russisk luftangrep. 4. mars skal en skole i byen ha blitt lagt i ruiner av en russisk rakett.

– Huset vårt er intakt, men det er store ødeleggelser i nærheten, sier Tetiana.

Ifølge Ukrainas helseminister Viktor Ljasko er syv sykehus i landet blitt totalskadd siden Russland invaderte.

I tillegg skal mer enn 100 andre helsefasiliteter ha blitt rammet.

Ifølge Ljasjko er seks helsearbeidere drept, mens ytterligere 12 er såret. For mange ukrainske pasienter er sykehusene i nabolandet blitt redningen.

Regionsykehuset i Kielce er blant Polens største. Sykehuset ligger rundt to timers kjøring fra storbyen Krakow.

Da VG onsdag denne uken besøkte sykehuset, var de 15 sengene på barnekreftavdelingen fylt opp med pasienter.

I forrige uke var åtte ukrainske barn innlagt. Tre av dem er sendt til sykehus i utlandet og andre steder i Polen.

Pressetalskvinne Anna Mazur sier til VG at situasjonen er uoversiktlig på grunn av den store flyktningstrømmen til Polen.

– Vi vet ikke hvor mange ukrainske barn som vil komme til oss. Men vi vil ta imot alle. Vi vil finne frem flere senger hvis det blir nødvendig. Polske sykehus samarbeider om dette, så pasienter kan også flyttes til andre sykehus som har kapasitet.

Mazur sier alle som er involvert i behandlingen av barna, er preget av det som skjer.

– Det er en trist situasjon. Pasienter som er kreftsyke skulle ikke flyttes på denne måten. Spesielt ikke barn. Det gjør oss vondt å se.

Sykepleier Sarek Grarzyna forteller at situasjonen er utfordrende for personalet.

- Det er en del språkproblemer, og det skaper merarbeid for oss. Men vi forsøker så godt vi kan, og det samme gjør de ukrainske mødrene.

Hun sier de barna som har måttet reise fra hjemlandet, finner seg til rette etter hvert som dagene går, selv om det er nye og uvante omgivelser.

– Det er fint å se at de ukrainske barna leker med de polske barna her. Og mødrene til de polske pasientene hjelper de ukrainske mødrene, selv om de også har det vanskelig. Det er rørende å se, sier sykepleieren.

Tetiana og Ivanka sier at barna forstår godt hva som foregår i hjemlandet.

– De er små, men de skjønner at det er krig. De sier at Putin er en ond mann som ødelegger hjemmene til ukrainerne. De ønsker at krigen skal ta slutt. Det føles fint å være her, men Veronika savner pappaen sin, vennene og hjemmet vårt, forteller Ivanka.

– De forstår at krigen skiller familier, sier Tetiana.

– Og at russerne bomber og ødelegger folks hjem.