KVINNER: Under et teppe ligger likene av tre kvinner, som ble funnet uten klær, sammen med en død mann på siden av hovedveien mellom Zjytomyr og Kyiv.

Ukrainsk parlamentsmedlem til VG: Seksuell vold blir brukt som våpen

Det avdekkes et stadig større omfang av voldtekter og overgrep i områder kontrollert av russiske styrker i Ukraina.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

– Seksuell vold blir brukt som et våpen av det russiske militæret, sier Lesia Vasylenko i det ukrainske parlamentet til VG.

I takt med tilbaketrekkingen av russiske styrker i nord, har det kommet flere rystende beskrivelser av voldtekter, gjengvoldtekter og overgrep som skal ha blitt begått av russiske soldater.

Sjokkerende bilder viser lik av sivile langs veier og gater i Kyivs forsteder. Flere av disse skal ha skader som tyder på at de har blitt utsatt for tortur og voldtekt.

– Med de bildene man ser, så kan man ikke nekte for de grusomhetene som skjer. Det er lik av barn med hendene bundet, det er lik av nakne, tilsynelatende voldtatte kvinner, sier Vasylenko.

Hun mener at soldatene systematisk voldtar ukrainske kvinner.

– De dreper de sivile og de voldtar kvinnene. Dette er deres måte å demoralisere dem og militæret på, sier hun.

– VANSKELIG: Lesia Vasylenko sitter i det ukrainske parlamentet. Hun har flere venner i forstedene hvor det er funnet døde sivile og rester av bolighus. – Det er, helt ærlig, vanskelig å snakke om det. Det er én ting å forestille seg det, en annen ting å leve i det, sier hun til VG.

Ukrainske myndigheter har fått opplysninger om seksuelle overgrep i okkuperte områder og ved frontlinjene siden invasjonen startet, ifølge riksadvokat Iryna Venediktova.

I slutten av mars startet den første offisielle etterforskningen mot en russisk soldat som er mistenkt for å ha voldtatt en kvinne i Brovary-distriktet øst for Kyiv.

Soldaten skal ifølge ukrainske myndigheter ha brutt seg inn i huset og skutt ektemannen.

Deretter skal han og en annen soldat ha voldtatt kvinnen gjentatte ganger, mens barnet hennes var til stede.

Voldtatt og truet med pistol

I utkanten av byen Kharkiv, ble 31 år gamle «Olha» voldtatt gjentatte ganger av en russisk soldat i et skolebygg hvor hun hadde søkt tilflukt med sin fem år gamle datter.

Hun ble også truet med pistol, kuttet med kniv i ansiktet og halsen, og slått i ansiktet med en bok, skriver Human Rights Watch (HRW).

Organisasjonen har et team med eksperter på konflikt, vold og kvinners rettigheter på bakken i Ukraina. I samarbeid med lokale aktører klarte de å identifisere og møte «Olha», som ikke er hennes egentlige navn.

Dette er så langt det eneste tilfellet av voldtekt begått av russiske styrker de har klart å bekrefte.

Men historien er ikke unik, ifølge Fred Abrahams i HRW.

– Vi er svært bekymret. Vi sitter på informasjon om enda mer alvorlige tilfeller av seksualisert vold, sier han til VG.

ØDELEGGELSER: En kvinne går mellom ødelagte russiske stridsvogner i Butsja, en av forstedene utenfor Kyiv hvor det ble avdekket enorme sivile lidelser etter at Ukraina tok tilbake byen.

Vanskelig å dokumentere

Abrahams har dokumentert krigsforbrytelser i en rekke land, og forteller at det er særlig krevende når det kommer til seksuell vold.

– Ofre vil ikke alltid stå frem, som kan være på grunn av tabu eller skam. Det er et vanskelig tema å snakke om, sier han og legger til:

– Samtidig er det dessverre svært utbredt i konfliktområder. Dette er åpenbare krigsforbrytelser, som må etterforskes og straffeforfølges. Men da må også tilfellene dokumenteres.

Det vil ta lang tid før man kan slå fast omfanget av disse forbrytelsene i Ukraina, ifølge Abrahams. Også fordi at anklagene ofte kommer fra russisk-kontrollerte områder, hvor det fremdeles er utrygt å reise inn.

– Umulig å hjelpe dem fysisk

Den ukrainske organisasjonen La Strada sier at de i flere tilfeller ikke har kunnet hjelpe ofre på grunn av sikkerhetshensyn.

– Vi har blitt ringt av flere kvinner og jenter som ber om hjelp, men i de fleste tilfeller har det vært umulig å hjelpe dem fysisk. Vi har ikke kunnet nå dem på grunn av de pågående kampene, sier Kateryna Cherepakha i La Strada til The Guardian.

– Voldtekt er en underrapportert forbrytelse og et stigmatisert tema, selv i fredstid. Jeg er redd for at det vi får informasjon om bare er toppen av isfjellet, sier hun til avisen.

Får nye varsler daglig

Ifølge riksadvokaten stiger antall varslede tilfeller av seksuell vold daglig. Men tallene gjenspeiler ikke den reelle situasjonen, skriver Venediktova i et innlegg på Facebook.

Hun peker også på at mange ofre er tause. Og i beleirede områder uten strøm eller internett, er det vanskelig for ofre å dokumentere og rapportere overgrep.

– Det er mer sannsynlig at politiet får vite om saker fra åpne kilder eller tredjeparter, enn direkte fra ofrene. Og det er ikke alltid at opplysningene kan bekreftes, skriver Venediktova.

Bærer våpen

Informasjon, tips og råd om hvordan man kan beskytte seg selv mot voldtekt, og hva man kan gjøre dersom det skjer, deles nå hyppig på sosiale medier blant ukrainske kvinner.

– Det er veldig skremmende. Uansett hvor mye mot vi klarer å oppdrive, så møter vi disse utfordringene hver dag. Vi prøver å leve et normalt liv, men i bakhodet er du i konstant alarmberedskap, sier Vasylenko.

Hun forteller at hun til enhver tid bærer våpen.

– Fordi jeg vet at det ikke er trygt. Man er sårbar og utsatt.

– Hvordan klarer du å takle det?

– Det er noe som har blitt påført oss, og vi lever med det. Man må klare seg. Hva er alternativet?