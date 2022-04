Bilder fra nyhetsbyrået AFP viser døde personer liggende i en gate i byen Butsja lørdag. Ukrainske styrker melder at de har tatt kontroll over byen.

AFP: Minst 20 døde funnet på gaten i ukrainsk by

I byen Butsja, vest for Kyiv, er det lørdag funnet minst 20 døde personer i sivile klær i en gate. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Det er ikke kjent hvordan de døde, men minst en av dem hadde et stort sår i hodet, skriver nyhetsbyrået.

De døde ligger langs en gate, og en av dem har også hendene bundet sammen på ryggen, ifølge AFP, som er på stedet.

Tilstanden til de døde kroppene kan ifølge AFP tyde på at de har ligget der i flere dager.

Butsja har vært utsatt for harde kamper og vært delvis okkupert av russiske styrker.

Bygninger og veier i byen har tatt stor skade av kamphandlingene, og flere ødelagte biler står rundt omkring i gatene.

De siste dagene har russiske styrker trukket seg tilbake fra Kyiv og områdene rundt, etter å ha mislyktes i å omringe hovedstaden.

Ukrainske soldater i Butsja lørdag. Bak dem ligger en død person.

Borgermesteren i byen, Anatolii Fedoruk, sier til AFP på telefon at nesten 300 mennesker er begravet i massegraver.

– I Butsja har vi allerede begravet 280 personer i en massegrav, sier Fedoruk.

Borgermesteren sier at det ligger døde mennesker flere steder i den ødelagte byen.

– Den russiske operasjonen har vært mislykket og en av den viktigste mål, å erobre Kyiv, har vist seg å være uoppnåelig for de russiske styrkene, sier Michael Kofman, en forsker ved C.N.A., til New York Times lørdag.

Ukrainske styrker har gjenvunnet kontrollen over flere områder rundt hovedstaden, inkludert byen Butsja.

STORE ØDELEGGELSER: En ukrainsk soldat på en ødelagt bro i Butsja lørdag.

Gjenerobret

Meldingen om at Butsja ble gjenerobret av ukrainske styrker, kom fra den lokale borgermesteren Anatolii Fedoruk fredag kveld, ifølge Al-Jazeera.

Fedoruk sa at Butsja ble gjenerobret torsdag. I meldingen sier han at 31. mars «vil gå inn i historien om vår by (...) dagen den ble frigjort fra Russland.»

Nyheten kom etter at en ukrainsk journalist skal ha sagt at russiske tropper trakk seg, «i sin helhet» tilbake fra områdene rundt Kyiv og at Butsja skal være en av titalls byer og tettsteder som nå «skal være under ukrainsk flagg», ifølge den engelske avisen.

Viseforsvarsministeren i Ukraina, Anna Maljar, skriver på Facebook at Ukraina har kontroll over hele Kyiv-regionen.

– Irpen, Butsja, Gostomel og hele Kyiv fylke er frigjort fra angriperen, skriver Maljar.

Men disse opplysningene er ikke verifisert. En talsmann for det ukrainske forsvaret skal ha sagt at de russiske styrkene har «delvis» trukket seg tilbake fra områdene rundt Kyiv, og at det nå skal være for få russiske styrker igjen for å kunne angripe hovedstaden.