Ukrainske politimenn står ved restene av raketten som rammet togstasjonen i Kramatorsk fredag.

Flere sivile flykter fra Øst-Ukraina etter stasjonsangrepet i Kramatorsk

Evakueringer av sivile fortsetter fra det krigsrammede østlige Ukraina etter rakettangrepet som krevde minst 50 menneskeliv i Kramatorsk.

Av NTB-AP-AFP

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Varebiler ble lørdag morgen sendt til en kirke i Kramatorsk for å hente evakuerte etter det dødelige rakettangrepet mot byens togstasjon fredag.

Nesten 80 personer, de fleste av dem eldre, søkte ly for natten i kirken som ikke ligger langt fra den rammede togstasjonen.

– Det var rundt 300 til 400 personer som stormet hit etter angrepet. De var traumatisert. Halvparten søkte ly, andre ville reise så fort som mulig, forteller Jevgenij fra den protestantiske menigheten til AFP.

– Noen ble evakuert med buss fredag ettermiddag, men det endte med at 80 personer oppholdt seg her over natten, tilføyer Jevgenij.

En eldre kvinne blir evakuert fra Kramatorsk i Ukraina lørdag, dagen etter at byens togstasjon ble angrepet og minst 50 personer ble drept.

Jernbanestasjonen stengt

De 80 sov på madrasser i kirken og ble tilbudt frokost av frivillige mens de ventet på å bli fraktet i trygghet fra russiske angrep.

Et døgn etter angrepet fredag var jernbanestasjonen i Kramatorsk stengt og området sperret av politiet. Biler som ble forkullet av eksplosjonen, var fremdeles å se på stasjonens parkeringsplass. En stor bit av raketten var fortsatt å se på den gresskledde rundkjøringen foran stasjonen.

Ifølge ukrainske myndigheter ble over 50 mennesker drept og rundt 300 såret i rakettangrepet, som både ukrainske myndigheter og vestlige land anklager Russland for å stå bak.

Russland har avvist at de har noe å gjøre med angrepet.

Et ødelagt tog på stasjonen i Kramatorsk øst i Ukraina. Bildet er lagt ut på Telegram av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Mellom frontene

I Kramatorsk var det stille natt til lørdag. Eksplosjoner kunne høres i det fjerne – fra fronten for kampene i nordvest – men ingen i nærheten av byen.

Kramatorsk ligger klemt mellom krigsfrontene. I sør og øst finner en de prorussiske separatistene fra fylkene Donetsk og Luhansk, og i nord rykker den russiske hæren fram.

De sivil-militære myndighetene i de ukrainsk-kontrollerte områdene i Donetsk og Luhansk, som utgjør Donbas, har gjentatte ganger bedt sivile om å forlate regionen i frykt for russiske angrep.

Guvernøren i Luhansk Serhij Gajdaj oppfordret igjen folk til å evakuere lørdag. Han advarer om at det vil komme flere russiske angrep og at flere russiske soldater er på vei til området.

Tog står klare

Tog og busser står klare for evakuere dem som vil forlate området, og frivillige bidrar i evakueringen.

Mens stasjonen i Kramatorsk er ute av drift, skulle fire tog dra fra den nærliggende byen Slavjansk, og andre lokaltog skulle også stå klare til å frakte sivile vestover, melder selskapet som drifter Ukrainas jernbaner.

– Jernbanen vil ikke gi opp å frakte folk i trygghet, skrev selskapet i en uttalelse.

Minibusser står klare i Kramatorsk for å ta med seg sivile som ønsker å evakuere fra byen.

Evakuerer andre veien

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk har varslet at det skulle etableres ti humanitære korridorer for å evakuere sivile fra ulike byer lørdag.

Diskret har evakueringene også gått i den andre retningen, på vei mot de separatistkontrollerte områdene. Evakueringene dit skjer med et stille samtykke fra de ukrainske styrkene som bemanner sjekkpunkter, slik AFP forstår det.

– Vi skal dit fordi vi har slektninger der. De har mat, det er rolig, det er ingen problemer der, forteller en mann som reiser med familien sin til AFP.

– Det er gode og dårlige mennesker på begge sider, fortsatte han.