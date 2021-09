KABUL: 520 sivile afghanere evakueres i Forsvarets C-130J Hercules transportfly fra Hamid Karzai International Airport i Kabul tirsdag 24. august

Norsk major om Kabul-evakueringen: − Dommedagsstemning

LUFTROMMET OVER VIKEN (VG) – Dette er langt ifra de opprivende scenene vi opplevde på flyplassen i Kabul, sier major og anestesilege Åke Erling Andresen om evakueringsøvelsen VG fikk være med på.

Andresen spiller en sentral rolle i opptreningen av Forsvarets medisinske beredskap og har solid erfaring fra luftevakuering både på utenlandsoppdrag og i det sivile som lege på Drammen sykehus og i Luftambulansen.

Da Taliban i løpet av kort tid overtok kontrollen av Afghanistan i august var major Andresen en av dem som deltok i den dramatiske evakueringen av afghanere som norske myndigheter tok ansvar for.

– Dommedagsstemning

– Da vi ankom flyplassen i Kabul i et C-17 transportfly opplevde jeg at det var dommedagsstemning, et totalt kaos av slitne og desperate mennesker med ett mål for øye, å komme seg i sikkerhet. Vi rakk ikke annet enn å ta imot alle som norske myndigheter hadde klarert for evakuering. Det ble gjort plass til 520 afghanere til sammen, barnefamilier og blant dem to høygravide kvinner, forteller Andresen og legger til:

– De afghanerne vi evakuerte var slitne, men idet flyet tok av, var det en enorm lettelse som preget dem.

STERKT INNTRYKK: Det menneskelige dramaet og kaoset på Flyplassen i Kabul er noe Åke Erling Andresen sent vil glemme.

Øver på evakuering

Piloten holder den svære Hercules-maskinen rolig. Bak i flyet jobber Forsvarets medisinske evakueringsteam på spreng. Fire «pasienter» holdes i live i hver sin kuvøse.

Under øvelsen i luftrommet over Viken fylke demonstrerer Forsvaret håndtering av smittepasienter og intensivpasienter.

– Denne øvelsen er langt ifra de opprivende scenene vi opplevde på flyplassen i Kabul for en måned siden, sier Andresen.

De arbeider ut ifra et scenario hvor det har oppstått en hendelse i en norsk kontingent hvor 140 norske militære er utstasjonert i et tenkt land.

HEKTISK I LUFTA: Noen tusen fot over Østlandet, Forsvarets medisinske spesialister på behandling og evakuering av smittepasienter.

– Fire nordmenn i uniform har blitt syke, og Forsvarets Sanitets luftevakueringsgruppe får i oppdrag å hente dem hjem til Norge. To team skal sørge for behandlingen, hvert av dem består av anestesilege, spesialsykepleiere og paramedic, sier kaptein Eirik Holmstrøm, som for en måned siden koordinerte luftevakueringen fra Kabul til Tbilisi og videre til Norge.

– Vi har en avtale med SAS som gjør at vi kan bruke deres 737-fly både når det ikke dreier seg om alvorlige tilfeller, og når pasienter har behov for mer omfattende behandling. Under evakueringen fra Kabul fløy vi blant annet med SAS-flyene mellom Tbilisi og Gardermoen, sier Holmstrøm.

Øvelsen VG fikk bivåne på nært hold demonstrerer behandlingen av fire tilfeller av alvorlig virussmitte.

Aktiviteten rundt de fire kuvøsene er stor inne i buken på C-130 Hercules-maskinen. Leger, spesialsykepleiere og ambulansepersonell jobber raskt og effektivt. Under vaktsomt oppsyn av medisinsk ansvarlig for Forsvaret sanitets Luftevakueringsgruppe, Håkon Asak.

Smittepasienter i kuvøse

– Vi tester her transport av flere smittede personer. De blir lagt i kuvøser for å unngå at smitten sprer seg. Vi kan behandle opp til seks pasienter i slike kuvøser under transport, sier Håkon Asak til VG.

Asak sier at ved skader som ikke omfatter smitte trenger man enda kortere tid på å klargjøre Hercules-fly for medisinsk evakuering.

– Når noen er hardt skadd, eksempelvis etter et veibombeangrep, vil vi også bruke SAS-fly, en 737 maskin. Den kan vi rigge både for bårepasienter og folk som kan sitte. Hos disse pasientene vil det normalt ikke være smittefare hvor det kreves et mer omfattende opplegg, sier dr. Asak.

ANSVARLIGE: Både Eirik Holmstrøm (t.v.) og Håkon Asak hadde viktige funksjoner under Forsvarets evakuering fra flyplassen i Kabul.

Forsvarets Sanitets Luftevakuering er ikke begrenset til utenlandsoppdrag.

– I tillegg til det vi ellers trener på utførte gruppen vår et viktig bidrag til det sivile helsevesenet i Finnmark. Fra mai 2018 til juli 2020 bisto Forsvaret i lengre perioder med Bell-helikoptre fra Bardufoss til sivilhelsetjenesten i Finnmark. I den tiden var det operative problemer i ambulanseflytjenesten, sier sjefsersjant Bjørn Eidissen.

Ved såkalte høyrisiko tilfeller, og pasienter som krever akuttsykehus behandling har Forsvarets sanitets Luftevakuering også muligheten til å bistå til å få transportert en spesialutstyrt sykebil direkte inn på en C-130 Hercules-maskin.

– Dersom vi får en slik anmodning så er FSANs luftevakueringsgruppe i stand til å støtte ved slike oppdrag, sier Håkon Asak.