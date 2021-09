PINGVINER: Kappingvinene i dette illustrasjonsbildet ble i 2012 vasket rene etter at de ble tilgriset i oljesøl.

63 utrydningstruede pingviner drept av bier

En koloni av den utrdynningstruede arten kappingvin er blitt drept av en sverm bier.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Pingvinene ble stukket rundt øynene og på luffene, ifølge undersøkelser av fuglene. Hendelsen skjedde ved Boulder's Beach i Simonstown , like sør for Cape Town i Sør-Afrika.

Én av pingvinene var blitt stukket hele 27 ganger.

Det opplyser talspersoner for nasjonalparken til BBC, som sier dette er det første kjente angrepet i området ved turistattraksjonen Boulder's Beach.

Ifølge Verdens naturvernunion (IUCN), er det ikke flere enn 47.700 voksne kappingviner igjen i verden. Antallet er minkende.

Denne pingvinen får hjelp når den er er i trøbbel med et annet slags dyr:

– Det er selvfølgelig dramatisk å miste så mange fugler. Disse var store, voksne, friske fugler, sier doktor Katta Ludniya ved Den sørafrikanske stiftelsen for vern av kystfugler til Reuters.

Hun sier de arbeider for å redde hver eneste kappingvin.

– Grunnen til at denne hendelsen er så tragisk, er at kappingvinen er svært utryddningstruet, og vi har så få pingviner igjen i det fri. En frisk populasjon kunne håndtert en hendelse som dette.

– Men fordi det er så få fugler igjen, forsøker vi å redde hver eneste én. Å miste et så stort antall fugler, er åpenbart forferdelig.

LIKER LANGE TURER PÅ STRANDA: En kappingvin fotografert i det fri på Seaforth Beach ved Cape Town i 2020

– Vanligvis har pingviner og bier en sameksistens, sier marinbiolog Alison Kock til BBC.

– Bier stikker ikke uten at de blir provosert. Vi arbeider under den antagelse at et bol i nærheten ble forstyrret, og forårsaket en masseflukt av bier, som svermet og ble aggressive, fortsetter Kock.

Dessverre havnet pingvinene i bienes vei, og fant frem til de fjærløse stedene ved øynene og på luffene til pingvinene, hvor dyrene har svært tynn hud.