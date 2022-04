DEMONSTRASJON: Med falskt blod rennende på føttene, og poser over hodet, demonstrerer israelske aktivister i Israel mot det som skal være overgrep av sivile i Ukraina. 20. april.

Professor om voldtektene i Ukraina: − Veldig effektivt som våpen

Rystende skildringer fra Ukraina beskriver brutale voldtekter mot sivile kvinner og barn, utført av russiske soldater. – Brukes ofte for å skremme og ydmyke, sier PRIO-forsker.

Av Silje Lien Sveen

De siste ukene, har det kommet flere rystende meldinger om voldtekter begått av russiske soldater, mot sivile i Ukraina. Ukrainske myndigheter har blant annet hevdet at rundt 25 jenter og kvinner fra 14 til 24 år skal ha blitt systematisk voldtatt i en kjeller i Butsja, hvorav ni av dem skal ha blitt gravide.

Mandag skriver The Guardian, at ukrainske rettsmedisinere sier de har funnet bevis for at noen av kvinnene som ble funnet nord for Kyiv, ble voldtatt før de ble drept av russiske styrker.

– Det er veldig effektivt som våpen. Det er gratis og krever ikke teknologi, sier Inger Skjelsbæk til VG.

Skjelsbæk er professor ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO), og har forsket på seksuell vold i krig og konflikt. Hun peker på flere ulike måter for hvordan seksuell vold ofte brukes som del av en krigsstrategi.

– Noen ganger handler det om å skape samhold blant soldater, eller å ydmyke fienden, ved å angripe kvinner som er i slekt med menn som er fienden.

Overgrepene kan også fungere som en «belønning» til soldatene, ifølge Skjelsbæk.

– Man vet også fra mange konflikter at voldtekt ofte brukes for å skremme og ydmyke befolkningsgrupper, som de ønsker forflyttet til andre områder, sier hun.

Inger Skjelsbæk ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO) har forsket på seksuell vold i krig.

Tror flere vil straffes nå enn før

Seksuell vold har historisk sett vært utbredt i kriger og konflikter over hele verden. Da sovjetiske styrker stormet Berlin på slutten av andre verdenskrig, ble tyske kvinner utsatt for overgrep av sovjetiske soldater i både hevnlyst og seiersrus.

Under konflikten i Bosnia på 90-tallet, anslås det at mellom 10 000 til 60 000 kvinner ble voldtatt. Den første dommen som satte voldtekt på kartet, var fra Rwanda etter krigen i 1994, hvor voldtekt ble dømt som en krigsforbrytelse.

– Mange ble voldtatt med hensikt å gjøre dem gravide, og forplante sin overgrepsidentitet hos fiendenes kvinner, forklarer Skjelsbæk.

MARKERER MOTSTAND: Kvinner i Berlin, protesterer mot krigen i Russland gjennom demonstrasjonen «Prisan av russisk gass og olje, 21. april.

Skjelsbæk forklarer at seksuell vold i krig ofte fremstår som lovlig, ettersom soldatene som begår voldtekter sjelden har blitt straffeforfulgt.

Hun er likevel optimistisk til at flere vil bli straffet for voldtektene i Ukraina, siden det i dag er flere aktører i felt som dokumenterer slike hendelser. I slutten av mars startet den første offisielle etterforskningen mot en russisk soldat som er mistenkt for å ha voldtatt en kvinne i Brovary-distriktet øst for Kyiv.

– Det snakkes utrolig mye mer om dette nå enn før. FN har de siste ti til 15 årene hatt en spesialutsending som rapporterer om seksuelle overgrep i konflikt, sier Skjelsbæk.

– Man ser også at kvinner som har opplevd disse tingene, forteller mer nå enn de gjorde før.

Tidligere i april, ba FN-representanter om en full etterforskning av russiske soldaters voldsbruk overfor kvinner og barn i Ukraina. Det er likevel ikke sikkert at Sikkerhetsrådet, hvor Russland har vetorett, vil bli enige om en slik gransking.

Viktig å følge opp flyktninger

Nora Sveaass er professor i psykologi, og har forsket på behandling av flyktninger og mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep.

– Slike overgrep gjør at du føler deg overveldet av andres makt. En sterk overmakt har gjort noe med deg, som er totalt uakseptabelt. Man kan føle seg som en slagmark, sier Sveaass til VG.

– De som tvinges til å overvære slike overgrep får først og fremst en følelse av hjelpeløshet. Vemmelse, avsky og sinne vil også være naturlige reaksjoner.

Norske krisesentre har tidligere advart om at det ikke er et forsvarlig tilbud til voldsutsatte ukrainske flyktninger.

Sveaass understreker viktigheten av å følge opp ukrainske flyktninger som kommer til Norge, og som forteller at de har blitt utsatt for overgrep.

– Det er viktig å tilby samtaler eller videre undersøkelser, så man kan få konkrete nedtegnelser om hva som har skjedd, både for å hjelpe helsemessig, men også får å få det dokumentert til eventuelle rettssaker.

Hun sier at det er viktig at ansatte ved mottakssentrene er forberedt på å møte det på en ordentlig måte, og ikke skygge unna.

– Man må våge og snakke med folk, men ikke presse. Det er viktig å være respektfull, gi dem rom til å fortelle hvis de ønsker, og hjelpe dem med å forstå at det dreier seg om alvorlige krigsforbrytelser.