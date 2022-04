KJEMPER OM Å BEHOLDE MAKTEN: Frankrikes president Emmanuel Macron hilser på lokale innbyggere etter å ha stemt i Touquet nord i Frankrike.

Valget i Frankrike: Macron og Le Pen har stemt

De to kandidatene som ligger best an til å bli Frankrikes nye president, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, har begge gjort sin borgerplikt og avlagt stemme.

Av NTB-DPA-AFP

Sittende president Macron kom sammen med sin kone Brigitte da han stemte i kystbyen Touquet-Paris-Plage nord i Frankrike. Her ble han møtt av en stor tilhengerskare som håper at han skal gjenta suksessen fra fem år tilbake.

Høyrenasjonalistiske Marine Le Pen stemte i Hénin-Beaumont nær Lille, helt nord i landet. Det er hennes tredje forsøk på å bli Frankrikes president. For fem år siden kom hun til andre runde, men tapte stort for Macron.

UTFORDREREN: Lederen for ytre høyrepartiet Nasjonal samling Marine Le Pen stemmer i Hénin-Beaumont nord i Frankrike.

Også i år ligger det an til en ny valgrunde 24. april. Og igjen er det ventet at oppgjøret vil stå mellom Macron og Le Pen. De ti andre kandidatene ligger for langt bak på meningsmålingene til å nå opp, mener de fleste ekspertene.

Ved lunsjtid søndag hadde drøyt én av fire franske velgere avlagt stemme i første runde av presidentvalget, litt lavere enn ved samme tidspunkt i 2017.

STEMMER: Venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon stemmer i første runde av presidentvalget i Marseille.

Ifølge innenriksdepartementet var valgdeltakelsen på 25,48 prosent klokka 12. For fem år siden var den på 28,54 prosent. 2017 var et år med relativt lav valgdeltakelse, og i år kan den komme til å bli enda lavere hvis meningsmålingene stemmer.

For 15 år siden, i 2007, hadde nær 31 prosent av de registrerte velgerne avlagt stemme innen klokka 12.

Valglokalene stenger klokka 19 de fleste steder, og klokka 20 i enkelte store byer.