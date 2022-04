STORT OPPBUD: Volodomyr Zelenskyj møtte et stort, internasjonalt pressekorps lørdag kveld.

Zelenskyj: Tror Putin vil stilles for domstol

Alle som har gitt «de skammelige ordrene» under Russlands invasjon i Ukraina vil til slutt ende opp med å stilles for en domstol, tror Volodomyr Zelenskyj.

På en pressekonferanse med flere titalls internasjonale medier lørdag kveld, fikk Zelenskyj spørsmål om hvorvidt han ønsket at Vladimir Putin skal stilles for retten.

– Om jeg ønsker det? Det er ikke det at jeg ønsker det, men alle de som har gitt disse skammelige ordrene, de kommer alle til å stilles for en domstol. Jeg er overbevist om det, sier Zelenskyj.

Pressekonferansen var en uvanlig affære: Den ble nemlig arrangert på en T-banestasjon.

På et tidspunkt ble han spurt om han var redd for å møte Putin, og måtte ta en pause i svaret fordi en T-bane kjørte forbi ham og det store presseoppbudet av internasjonale medier.

– Ingen rett til å være redd

Da ukrainske og russiske representanter møttes til forhandlinger i Istanbul i slutten av mars, fikk tre av dem symptomer på forgiftning. Zelenskyj avviser imidlertid at han er redd for å møte Putin.

– Jeg har ingen rett til å være redd fordi vårt folk har vist at de ikke er redde for noe. De er redde for barna sine, det er sant. Men folk stanser stridsvogner med bare hendene, sa han.

FOLKSOMT: Det er ikke ofte at den ukrainske presidenten holder fysiske pressekonferanser på denne størrelsen.

– Krigen kan bare stanses av den som startet den

På spørsmål om han fortsatt ønsker å møte Putin, svarte han:

– Helt siden starten har jeg insistert på forhandlinger med lederen av den russiske føderasjonen fordi jeg mener at forhandlinger via mellommenn ikke vil ha den ønskede effekten, svarte Zelenskyj.

– Denne krigen kan bare stanses av vedkommende som startet den, sa han videre.

Møter USAs utenriksminister i Kyiv søndag

Det har vært flere samtalerunder mellom ukrainske og russiske representanter siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. På lørdagens pressekonferanse sa Zelenskyj at Ukraina kommer til å trekke seg fra forhandlingene dersom de ukrainske soldatene som fortsatt holder stand i Mariupol, blir drept.

Russiske styrker kontrollerer nå det aller meste av Mariupol. Men flere hundre, muligens noen tusen soldater og sivile, har forskanset seg inne i det store stålverket Azovstal i byen.

USAs utenriksminister Anthony Blinken og landets forsvarsminister Lloyd Austin skal møte president Zelenskyj i Kyiv i morgen.

På agendaen står leveranser av våpen til Ukraina, sier Zelenskyj.