MOLDOVA: Transnistria er en prorussisk landstripe øst i Moldova. Bildet er tatt ved elven Dnestr, som skiller landsbyene Dorotcaia og Cosnita fra utbryterrepublikken.

Russland vil ta hele sør-Ukraina: − Jeg tror ikke de vil lykkes

Russland planlegger ikke bare å ta kontroll over Donbas-regionen, men har som mål å okkupere hele det sørlige Ukraina til grensen mot Moldova i vest.

Det uttaler visekommandøren i Russlands sentrale militærdistrikt, generalmajor Rustam Minnekaev fredag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– Russland planlegger å ta full kontroll over Donbas og det sørlige Ukraina som en del av den andre fasen av militæroperasjonen, uttaler visekommandøren ifølge Reuters.

Han sier at kontroll over det sørlige Ukraina vil gi Russland en port til utbryterregionen Transnistria i Moldova, en landstripe der det bor mange etniske russerne.

– Jeg tror ikke de vil lykkes. Russerne har ikke konvensjonell kapasitet til å utvide ambisjonene, sier forskningsleder ved Forsvarets stabsskole Tormod Heier til VG.

Den andre fasen av krigen ble innledet 19. april, da hovedstaden Kyiv ble oppgitt og Donbas-regionen øst i Ukraina ble målet for de russiske styrkenes krigføring.

På årsmøtet til våpenindustrien i Sverdlovsk fredag påpekte generalmajor Minnekaev at kontroll over Donbas vil gjøre det mulig å danne en landkorridor til Krim.

Krim-halvøya i Ukraina har siden 2014 vært okkupert av Russland.

– Kontroll over Sør-Ukraina er en annen vei til Transnistria, hvor det også er fakta om undertrykkelse av den russisktalende befolkningen, fremholdt Minnekaev.

En gate i Odesa var barrikadert for å stanse russiske styrker allerede 18. mars.

– Ikke realisme

Oberstløytnant Heier mener uttalelsene tyder på at russerne er blitt mer optimistiske, selv om han også tror generalmajoren snakker for å skape entusiasme hos tilhørerne.

– Jeg tror ikke det er realisme i uttalelsene, sier Heier.

Han viser til at Russland i så fall ikke bare skal kontrollere landkorridoren de allerede har til Krim, men også klare å utvie operasjonene vestover og ta strategisk viktige Odesa.

Ukrainas tredje største by er hovedhavn for import og eksport til Ukraina. De russiske styrkene har ikke klart å ta seg forbi Mykolajiv øst for Odesa.

– Hvordan russiske styrker skal klare å nedkjempe Odesa, som allerede er godt forskanset og forberedt med forsvarsstillinger, er meg en gåte.

Lang operasjonell pause

– Om de likevel skulle forsøke, hva må til?

– Da må de bygge større troppeansamlinger som må være uthvilte og ha en høyere operativ evne enn dagens russiske styrker. De må også bygge store logistikkbaser på Krim.

Tormod Heier mener forberedelsene til et felttog vestover for å erobre hele det sørlige Ukraina vil kreve en operasjonell pause på flere måneder.

– Hvis dette er ambisjonene, er fredssamtalene i Tyrkia et spill for galleriet. Da ser Putin for seg en krig som kommer til å vare i hvert fall i et år, sier oberstløytnanten.

Ukrainere fylte sandsekker for å forsvare Ukraina 19. mars.

Transnistria har erklært seg som en uavhengig republikk, men er ikke anerkjent av FN. Det prorussiske området ligger som et belte mellom Moldova og Ukraina.

Undertrykkelse av den russisktalende befolkningen i de prorussiske utbryterrepublikkene i Donbas var en av begrunnelsene til Vladimir Putin for å invadere Ukraina 24. februar.

– Hele verden mot oss

Minneakev uttalte fredag at Russland tilsynelatende er i krig med hele verden.

– Slik var det i den store patriotiske krigen, alt i Europa var hele verden mot oss. Og nå det samme, de likte aldri Russland, sa Minneakev.

Den store patriotiske krigen er andre verdenskrig.

Tormod Heier sier at beskyttelse av russiske minoriteter brukes som et påskudd for å utvide krigen og knytte sammen ulike deler av hva russerne ser på som et russisk rike.

– Men jeg tror ikke Moldova har noe å frykte. Jeg tror ikke russiske styrker når opp til Transnistria. Jeg tror ikke engang de kommer til Odesa.