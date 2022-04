Jamrende skrik fra nedstengt millionby: − Desperasjonen er her

Kinesiske myndigheter har innført knallharde tiltak for å bekjempe en ny runde med coronaviruset. Flere titalls millioner kinesere er innestengt i hjemmene sine. Frustrasjonen øker i møte med matmangel og strenge tiltak i Shanghai.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Desperasjonen er her, skriver CNN-journalist David Culver fra den kinesiske millionbyen Shanghai.

Culver er en av over 25 millioner innbyggere som har levd under knallharde tiltak med testing og portforbud i over to uker.

Mandag uttalte myndighetene i byen at noen av byens distrikter «åpnes opp», melder Reuters. Det gjelder imidlertid kun et fåtall av byens innbyggere – i områder hvor det ikke lenger er smitte.

– Ingen får lov til å forlate byggene sine, ikke engang for å kjøpe mat, skriver Culver om situasjonen.

På sosiale medier florerer det nå videoer av innbyggere som skriker i desperasjon fra leiligheter i byen. De er lei og sultne.

I videoen i toppen av saken kan du høre skrikene - og se dronen fra myndighetene i Shanghai som ber folk om å holde seg inne.

ORDEN: Det er ordensvakter fra myndighetene som leverer mat på døra til innbyggerne i millionbyen.

Ikke nok mat

Ifølge Culver er myndighetene i byen som står for matleveranser på dørene. Med noen få dagers mellomrom får innbyggerne en boks med noen grønnsaker og egg, eller litt vakuumpakket svinekjøtt.

– Det er ikke nok til å fø en person, og i hvert fall ikke en familie, i mer enn et par dager, skriver CNN-journalisten.

Kina opplever for tiden en økning i antall coronatilfeller. Mandag ble det registrert over 22.000 nye tilfeller i Shanghai. Siden mars har byen hatt over 225.000 tilfeller, skriver South China Morning Post.

SGTENGT INNE: En liten gutt og hans mor ser inn vinduet på en av byens stengte restauranter.

Nulltoleranse

Til tross for at coronaviruset først ble oppdaget i Wuhan i Kina har kinesiske myndigheter langt på vei unngått store coronautbrudd de siste to årene.

Landet har lenge hatt en nulltoleranse-policy mot viruset, med bruk av nedstengninger og påtvunget isolasjon i rammede områder.

I Shanghai tyder mye imidlertid på at myndighetene ikke lenger har kontroll på viruset – eller at befolkningen er fornøyd med de drakoniske tiltakene.

Personer som tester positivt for coronavirus risikerer å bli ført bort og ført i masseisolasjon.

KAPASITET: Kinesiske myndigheter har bygd enorme midlertidige sykehus i møte med smittebølgen i Shanghai.

Tvang

Ifølge South China Morning Post har et lydopptak som spres på kinesiske sosiale medier vakt harme blant mange.

I lydopptaket blir et par og deres datter konfrontert og ført til sykehus av politi som hevder at familien har testet positivt for viruset, skriver avisen.

Familien ba om å få ta en ny test for å bevise at den forrige var feil.

– Du er (positiv) hvis jeg sier du er det, sier en politimann til familien i lydopptaket skriver SCMP.

Hendelsen etterforskes av lokale myndigheter.

MASSETESTER: Kinesiske myndigheter massetester innbyggerne i Shanghai for coronavirus.

Mandag oppdaterte det amerikanske utenriksdepartementet sine reiseråd for Shanghai. Amerikanere frarådes å reise til millionbyen. Blant annet fordi det er «risiko for at foreldre og barn kan bli fraskilt» som følge av coronahåndteringen i byen.

Samme dag beordret det amerikanske utenriksdepartementet konsulært ansatte i byen og deres familier om å forlate Shanghai.

Fredag forrige uke oppdaterte det norske utenriksdepartementet sine reiseråd for Kina. UD advarer mot at «Mat- og drikkevarer kan være vanskelig tilgjengelig» i Shanghai.