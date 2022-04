Opptøyene fortsetter i Sverige: Politibiler satt i brann, flere skadet

Demonstranter skal ha tent på flere politibiler i Örebro under de voldsomme opptøyene som følger den høyreradikale provokatøren Rasmus Paludans påsketurné i Sverige.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flammene står høyt fra brennende kjøretøyer i Sveaparken. Göteborgs-Posten skriver med politiet som kilde at demonstranter skal ha tent på fire politibusser.

– Flere politikjøretøy er satt i brann. Politiet har skutt et varselskudd på stedet, melder politiet i Örebro klokken 19.43.

Politiet har besluttet å oppløse demonstrasjonen på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen.

– Målet er å roe ned stemningen, skriver politiet.

Ved 20-tiden hadde brannene avtatt og situasjonen roet seg. De fleste motdemonstrantene hadde forlatt parken, ifølge politiet.

1 / 4 FLAMMER: En politibil står i fyll fyr i Örebro. forrige neste fullskjerm

Rasmus Paludan måtte oppgi sitt forehavende om å brenne Koranen i Örebro, på grunn av motdemonstranter som kaster stein og prøver å ta seg gjennom sperringene.

Flere hundre personer hadde samlet seg på stedet. I sammenstøtene har fem politifolk kommet til skade, mens en privatperson har fått en stein i hodet, melder Aftonbladet.

– Det er veldig mye støy og stor uro her, sier politiets pressetalsperson Diana Qudhaib.

Et massivt politioppbud forsøker å få kontroll på situasjonen.

– Tre av politibetjentene er lettere skadet. Den fjerde har jeg ingen opplysninger om, men vedkommende skal ha fått en stein i hodet, sier Qudhaib.

Siden kom ytterligere en politibetjent til skade og fikk førstehjelp i ambulanse.

1 / 3 BRÅK: Demonstrasjonene i Örebro i Sverige har utartet. forrige neste fullskjerm BRÅK: Demonstrasjonene i Örebro i Sverige har utartet.

Også i Stockholm-bydelen Rinkeby kom en politibetjent til skade tidligere langfredag, da han skal ha blitt truffet av en stein under opptøyene som følger Paludans aksjoner.

Omtrent hundre motdemonstranter dukket opp for å protestere mot Paludans koranbrenning.

– En politimann er skadet, det skal være i leggen, jeg har ikke mer informasjon om skadesituasjonen, sier pressetalsperson ved politiet Daniel Wikdahl til den svenske avisen Expressen.

Syv-åtte personer skal være pågrepet og siktet for ordensforstyrrelse eller vold.

En person er også mistenkt for å ha båret stikkvåpen, ifølge den svenske avisen.

Se bilder fra demonstrasjonen her:

1 / 5 forrige neste fullskjerm

Fredagens protester var en fortsettelse på opptøyene som startet i den sørsvenske byen Linköping torsdag ettermiddag og spredte seg til Norrköping.

– Jeg synes det er trist og sørgelig for demokratiet i Sverige at en lovlig tillatt demonstrasjon, hvor jeg skal ytre meg, skal stoppes fordi folk kaster sten og brenner opp biler. Det er ikke så mye demokrati igjen da, sa Paludan til VG torsdag.

Hvem er Paludan?

Dansken, som også har svensk statsborgerskap, leder det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs.

Paludan startet det lille partiet som ønsker å forby islam, som kjemper for «mest mulig lykke til flest mulig etniske dansker» og som ønsker totalstans av ikke-vestlig innvandring.

Paludan er dømt to ganger for brudd på rasismeparagrafen, og i august 2020 fikk han to års forbud mot å komme inn i Sverige blant annet for å trosse manglende demonstrasjonstillatelse.

Fikk polititillatelse

Paludan hadde fått tillatelse av politiet til å gjennomføre talen og koranbrenningen i Rinkeby fredag.

Innledningsvis gikk demonstrasjonen rolig for seg, ifølge Expressen. Motdemonstranter bar plakater med slagord i protest. Flere forsøkte å overdøve demonstrasjonen med sang og bønn, ifølge den svenske avisen.

Paludan skal ha gjennomført en koranbrenning i flere omganger, og da han var ferdig ble situasjonen mer opphisset.

Rinkeby er en bydel som er kjent for å ha en høy andel innvandrere. Over 90 prosent av innbyggerne har utenlandsk bakgrunn.

Politibetjenter til sykehus

Ifølge svenske medier har det brent i et titall biler i Norrköping.

Videoer fra stedet viser personer som går til angrep på politibiler, står på biltak og knuser ruter.

Tre politibetjenter ble kjørt til sykehus, to med mindre skader, etter opptøyene i Linköping.

Sveriges justisminister Morgan Johansson reagerer sterkt på protestene mot Paludan og angrepene på politiet i Linköping og Norrköping.

– Uansett hva man måtte mene om det høyreekstreme hatbudskapet som Paludan står for, så er det uakseptabelt å reagere med slik alvorlig vold. Det er bra at politiet resolutt grep inn for å ta hånd om voldsutøverne og opprettholde ro, tvitrer justisministeren.