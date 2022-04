OPPHISSET STEMNING: Flere biler brant under de voldsomme demonstrasjonene i Norrköping torsdag.

Opptøyene fortsetter i Sverige: Politibetjent skadet

Den høyreradikale provokatøren Rasmus Paludan er i Rinkeby for å brenne Koranen. Under en motdemonstrasjon skal en politibetjent ha blitt truffet av en stein.

Omtrent hundre motdemonstranter møtte opp for å protestere mot Paludal i Stockholms-bydelen fredag.

Motdemonstranter kastet stein mot den høyreradikale provokatøren.

En politibetjent ble truffet av stein og skadet, ifølge svenske medier.

– Det har vært mye steinkasting på stedet, sier pressetalsperson ved politiet Daniel Wikdahl til den svenske avisen Expressen.

– En politimann er skadet, den skal være i leggen, jeg har ikke mer informasjon om skadesituasjonen.

Opptil åtte personer skal være pågrepet og siktet for ordensforstyrrelse eller vold.

En person er også mistenkt for å ha båret stikkvåpen, ifølge den svenske avisen.

Fredagens protester var en fortsettelse på opptøyene som startet i den sørsvenske byen Linköping torsdag ettermiddag og spredte seg til Norrköping.

– Jeg synes det er trist og sørgelig for demokratiet i Sverige at en lovlig tillatt demonstrasjon, hvor jeg skal ytre meg, skal stoppes fordi folk kaster sten og brenner opp biler. Det er ikke så mye demokrati igjen da, sa Paludan til VG torsdag.

Hvem er Rasmus Paludan?

Dansken, som også har svensk statsborgerskap, leder i det ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs.

Paludan startet det lille partiet som ønsker å forby islam, som kjemper for «mest mulig lykke til flest mulig etniske dansker» og som ønsker totalstans av ikke-vestlig innvandring.

Paludan er dømt to ganger for brudd på rasismeparagrafen, og i august 2020 fikk han to års forbud mot å komme inn i Sverige blant annet for å trosse manglende demonstrasjonstillatelse.

Innledningsvis gikk demonstrasjonen i Rinkeby rolig for seg, ifølge Expressen. Motdemonstranter bar plakater med budskap som «Hets mot folkegruppe».

Paludan skal ha gjennomført en koranbrenning i flere omganger, og da han var ferdig ble situasjonen mer opphisset.

Tre politibetjenter til sykehus i Linköping

Ifølge svenske medier har det brent i et titall biler i Norrköping.

Videoer fra stedet viser personer som går til angrep på politibiler, står på biltak og knuser ruter.

Tre politibetjenter ble kjørt til sykehus, to med mindre skader, etter opptøyene i Linköping.

Sveriges justisminister Morgan Johansson reagerer sterkt på protestene mot Paludan og angrepene på politiet i Linköping og Norrköping.

– Uansett hva man måtte mene om det høyreekstreme hatbudskapet som Paludan står for, så er det uakseptabelt å reagere med slik alvorlig vold. Det er bra at politiet resolutt grep inn for å ta hånd om voldsutøverne og opprettholde ro, tvitrer han.