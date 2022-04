TIDLIGERE MØTE: Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin møttes også i Moskva 11. mars. Nå har de reist mye lengre øst

Putin om russiske soldater: − Modige og effektive

I forbindelse med et møte mellom presidentene i Russland og Hviterussland, Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko, skal førstnevnte ha roset sine soldater som kriger i Ukraina.

Vladimir Putin møter tirsdag Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko på rakettoppskytingsfeltet Vostotsjnyj Kosmodrom som er under bygging i Russlands fjerne østen.

Der diskuterer de situasjonen i Ukraina, etter at Russland gikk til krig mot nabolandet den 24. februar i år.

– De er modige og effektive, sier Putin om russiske soldaters fremferd i Ukraina, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

– Det er ingen tvil om at militæroperasjonen i Ukraina vil nå sine mål, siterer nyhetbyrået Interfax Putin på.

Begge disse uttalelsene står i kontrast til hva vestlige militæreksperter har sagt om den russiske invasjonen. Mange har hevdet at angrepet har langt fra gått slik Putin og Russland så for seg. De skal ha forventet en snarlig seier, og at Kyiv ville falle i løpet av dager. Krigen er nå inne i sin syvende uke. Russerne har trukket seg bort fra Kyiv, hvor Ukraina fremdeles har kontroll.

Vestlige etterretningskilder har også hevdet at de russiske styrkene har slitt med lav moral, og flere har beskrevet overraskende lite effektive russiske stryker.

KRIG: Et kjøpesenter nordvest for hovedstaden Kyiv ble i mars angrepet av russiske styrker. Nå har russerne trukket seg unna den ukrainske hovedstaden.

– Uunngåelig

Vladimir Putin hevder at Russland ikke hadde noe annet valg enn å gå inn i Ukraina. Ifølge Interfax sier han at de måtte gjøre dette for å beskytte Russland.

– Kamper mot anit-russiske styrker i Ukraina var uunngåelig. Det var et spørsmål om tid, sier Putin, ifølge Tass.

– Vi kunne ikke lenger godta folkemord i Donbas, sier han ifølge det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti, og mener «militæroperasjonen» har noble hensikter.

Allerede i 2014 støttet Russland separatiststyrker i de østlige ukrainske regionene Donbas og Luhansk. Siden har de to regionene vært selvstyrte, og det har pågått en krig mellom separatistene og ukrainske regjeringsstyrker. Det har ikke blitt ført bevis for noe form for folkemord i regionen.

Snakket sanksjoner

De to presidentene skal også ha diskutert sanksjonene Vesten har satt deres land og enkeltinnbyggere under.

Hviterussland er i likhet med Russland blitt ilagt sanksjoner fra flere vestlige land. Russland iverksatte angrepet på Ukraina delvis fra hviterussisk jord.

– Vi har ingen planer om å isolere oss fra resten av verden, sier Putin etter møtet, ifølge Interfax.

De to lederne skal videre ha blitt enige om at Russland og Hviterussland skal samarbeide innen romfart. Vostotsjnyj-anlegget brukes til nettopp dette formålet, og har siden 2016 vært utgangspunkt for seks vellykkede oppskytinger til verdensrommet.