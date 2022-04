NY JOBB: Pakistans nyvalgte statsminister Shehbaz Sharif utenfor høyesterett i hovedstaden Islamabad forrige uke.

Ny statsminister i Pakistan – møtes med demonstrasjoner og uro

Tidligere cricket-stjerne Imran Khan er også blitt landets tidligere statsminister. Nå har opposisjonsleder Shehbaz Sharif brått kommet i posisjon.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Opposisjonsleder i Pakistan, Shehbaz Sharif, har blitt utnevnt til ny statsminister i landet. Det melder flere medier, deriblant Reuters.

Det skjer etter at den tidligere cricketstjernen Imran Khan lørdag ble tvunget til å gå av etter et mistillitsforslag mot ham.

Mistillitsforslaget hadde sine røtter i misnøye med hans økonomiske styring – samtidig som han mistet støtte fra militæret i landet, skriver Pakistan-korrespondent Secunder Kermani for BBC.

Søndag var det store demonstrasjoner rundt om i landet, som følge av avgangen. Titusenvis av Khans støttespillere marsjerte i byer rundt om i Pakistan. De bar store flagg og kom med støtteerklæringer.

DEMONSTRASJONER: Store folkemengder tok til gatene for å markere støtte til Imran Khan, som ble avsatt i et mistillitsforslag

Khan har anklaget parlamentsmedlemmer for å ha tatt imot bestikkelser for å stemme mot ham, og påstår at mistillitsforslaget i seg selv skyldes innblanding fra amerikansk etterretning.

– Det kan ikke finnes noen større fornærmelse mot dette landet, sa Khan om muligheten for at Sharif skulle komme til makten, like før avstemningen.

Som cricketstjerne vant Khan heltestatus. Deretter ble han en karismatisk politiker, som i 2018 klarte å vinne valget og bli statsminister.

Men etter fire år mistet han altså makten. Ingen pakistansk statsminister har klart å sitte en hel femårsperiode.

Politisk dynasti

Landets nye statsleder, Shahbaz Sharif, er broren til tidligere statsminister Nawaz Sharif, som i tre perioder ble valgt til statsminister i landet. Sharif-familien utgjør et av Pakistans mektigste politiske dynastier.

Shahbaz Sharif har tidligere vært førsteminister i provinsen Punjab, som er Pakistans mest folkerike. Også sønnen hans, Hamza, har gått inn i politikken, og forsøker å bli Punjabs neste førsteminister, ifølge BBC.

FØRSTEMINISTER: Shahbaz Sharif i 2017, da han fortsatt var sjef i provinsen Punjab.

I motsetning til storebroren Nawaz, som lenge har åpent kritisert militæret i landet etter at han selv ble fjernet fra makten, har Shahbaz Sharif vært langt mer forsonende i sin dialog med militæret.

Begge de to brødrene har blitt anklaget for korrupsjon, etter Panama Papers-avsløringene. Storebror Sharif ble i 2018 dømt til ti år i fengsel, og fratatt muligheten til å stille til valg igjen.

Shahbaz Sharif mener derimot at alle anklager mot ham er politisk motiverte, og ukorrekte.

Anklager USA

Imran Khan oppløste for en knapp uke siden nasjonalforsamlingen og planla nyvalg, med hensikt å unngå et annet mistillitsforslag.

Men høyesterett fastslo at Khan har brutt loven og stanset torsdag oppløsningen. Like etter midnatt natt til søndag stemte 174 av nasjonalforsamlingens 342 representanter ja til mistillitsforslaget.

CRICKET-STATSMINISTEREN: Avtroppende statsminister Imran Khan må gå etter mistillitsforslaget mot ham. Her fra valget han vant i 2018.

Krisen kom etter at forholdet hans til landets mektige militære har kjølnet, samtidig som økonomien sliter med høy inflasjon og den pakistanske rupien har falt betydelig.

Opposisjonen mener Khans regjering er ansvarlig for at økonomien skranter, mens Khan har anklaget USA for problemene.