I RETTEN: Inyoung You ankom Suffolk Superior Court i Boston. Bildet er fra den første rettssaken i 2019.

Dømt for drap etter 47.130 tekstmeldinger

I halvannet år sendte Inyoung You tekstmeldinger til kjæresten om at han burde ta livet av seg. Nå er hun dømt for drap av en domstol i Boston.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Bare noen timer før Alexander Urtula skulle uteksamineres fra Boston College tok han livet av seg, etter at kjæresten Inyoung You bombarderte ham med emosjonell, psykologisk og fysisk mishandling, skriver The Daily Beast.

Påtalemyndigheten har sagt at You «førte en overgrepskampanje som fratok offeret hans frie vilje».

Torsdag 23. desember aksepterte nå 23 år gamle You ansvaret for sin rolle i kjærestens død i 2019, og erkjente seg skyldig i ufrivillig drap i det eksperter sier er et uvanlig, og potensielt farlig, juridisk utfall.

760 tekstmeldinger om dagen

You var til stede da Urtula tok sitt eget liv, har distriktsadvokat Rachael Rollins ved Suffolk County uttalt.

I løpet av de siste to månedene av Urtulas liv sendte You ham 47.130 tekstmeldinger.

– En strøm av «nesten konstant» overgrep som bidro til Urtulas selvmord, har Rollins uttalt, ifølge The Boston Globe.

You begynte å date Urtula i slutten av 2017 eller tidlig i 2018. Påtalemyndigheten har sagt at hun ble voldelig etter at hun oppdaget at han hadde løyet om å møte en ekskjæreste, ifølge The Daily Beast.

SER LYKKELIGE UT: Utenfra ser det ut som kjæresteparet har det bra, men Inyoung You sendte Alexander Urtula utallige meldinger der hun oppfordret ham til å ta livet av seg.

Kunne ikke misforstås

I løpet av de neste 18 månedene sendte You ofte meldinger til Urtula der hun oppfordret ham til å begå selvmord.

Noen av tekstene ble lest opp av påtalemyndigheten i retten. De var ikke til å misforstå.

«Do everyone a favor and go fucking kill yourself, you’re such a fucking stupid ass worthless shit», skrev hun til Urtula i april 2019, rapporterte Buzzfeed News da hun ble erklært ikke skyldig i første rettsinstans samme år.

Kun fire dager før Urtula tok livet av seg mottok han denne meldingen fra You: «FUCK YOU GO FUCKING KILL YOURSELF…».

Skal ha angret

Dagen Urtula tok sitt eget liv sendte han henne en melding om hvor han befant seg og at han ikke ville bli der veldig lenge.

– Så snart You forsto at han prøvde å begå selvmord, gjorde You alt hun kunne for å forhindre det, sa hennes forsvarer i retten.

Hun skal ha ringt, sendt tekstmeldinger, tryglet og skyndte seg til stedet Urtula befant seg på. I meldingene You sendte denne tiden skrev hun at hvis Urtula elsket henne måtte han la være å ta livet av seg.

Da You kom frem til stedet og Urtula så henne, tok han livet sitt.



– Gråsone i loven

Da You ble siktet, sa Jonathan Singer, president for American Association of Suicidology og førsteamanuensis ved Loyola University Chicago, til Insider at det var et «farlig» trekk juridisk å risikere å forenkle årsakene til selvmord hos en enkelt person eller en enkelthandling.

– Dette er utrolig komplisert. Hvis du holder noen ansvarlige for det de sa, så er det en gråsone i loven, når det gjelder å holde folk ansvarlige for det de ikke sier, sa Singer.

DØMT: Inyoung You ble dømt til 2,5 års betinget fengsel og 10 års prøvetid for å ha oppfordret kjæresten til selvdrap.

Lignende sak i 2017

Selv om dommeren i den første rettssaken mot You kom til at hun ikke var skyldig i drap, har retten nå konkludert med at hun er skyldig på grunn av tekstmeldingene hun sendte.

You ble dømt til 2,5 års betinget fengsel og 10 års prøvetid av Suffolk Superior Court-dommer Robert Ullmann, som oppfordret henne til «å gjøre alt mulig for å leve livet ditt på en måte som hedrer minnet om Alexander Urtula», skriver The Daily Beast.

Saken har en slående likhet med Michelle Carter-saken. Carter ble dømt for ufrivillig drap i 2017 etter at det ble funnet at hun ustanselig oppfordret kjæresten sin til å ta sitt eget liv via tekstmeldinger.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på116 123.

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag – fredag kl. 14–22.

Mental Helse chat: sidetmedord.no. Åpningstider: Mandag 20.00–23.00. Tirsdag 12.00–14.00. Onsdag 12.00–14.00 og 20.00–23.00. Torsdag 12.00–14.00.

Kirkens SOS: soschat.no.Åpningstider: Hver dag 18.30-22.30 og hver fredag frem til 01.30.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

SnakkOmPsyken.no:Anonym chat-tjeneste for barn og unge (søndag-torsdag kl. 15.00–21.00).