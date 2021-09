KLAR BESKJED: – Akkurat nå finnes det ikke noe annet styringsalternativ for Afghanistan enn Taliban, sier Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomitéen.

Afghanistan-ekspert om pengestøtte-stopp: − Total krise

Om vi ikke samarbeider med Taliban, kan afghanere trekkes mot mer konservative krefter, frykter Afghanistankomité-direktøren. Han advarer om total krise hvis Verdensbanken ikke gjenåpner bistandsslusene.

Publisert: Nå nettopp

– Det er en desperat situasjon og det blir en total krise. Det kommer til å ta flere liv enn eksplosjonene, sier Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomitéen.

Kort tid etter at Kabul falt i Talibans hender, stanset Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) all bistand til landet.

Det har ført til skarp kritikk fra flere hjelpeorganisasjoner. Verdensbanken finansierer vanligvis et tyvetalls utviklingsprosjekter i landet, og har bidratt med 5,3 milliarder dollar i bistand siden 2002.

Om ikke Verdensbankens pengesluser åpner opp igjen, står sykehus og helsetjenester uten penger. Da vil det ikke ta lang tid før det går tomt for livsviktige medisiner. Sykehusene vil heller ikke ha drivstoff til generatorer og vil etter hvert ikke ha strøm.

Det vil sende helsevesenet i en total kollaps, advarer Watterdal.

Nå ber han Norge, som et av medlemslandene i Verdensbanken, om å bruke sin stemme for å presse på for å starte utbetalingene – selv om landet kontrolleres av Taliban.

Han tror at hvis Taliban ikke blir gitt muligheten til å tilby grunnleggende tjenester til folk, vil en del folk kunne gravitere mot enda mer konservative krefter:

– Da snakker vi om IS og den typer bevegelser, sier han.

KOM TILBAKE: Landdirektør i Afghanistankomitéen, Terje Watterdal, etterlyser diplomatisk nærvær på bakken i Afghanistan så snart som mulig: – Akkurat nå er det få til stede, bortsett fra FN. Det er viktig at vi har et diplomatisk nærvær på bakken.

– Jeg forstår at mange er skeptiske til å samarbeide med den nye regjeringen. Samtidig er ingen tjent med at man stikker kjepper i hjulene til Taliban nå.

– Man kan gjerne bruke penger som pressmiddel, men ikke bruk det på en måte som rammer sivile.

Watterdal tror at er det noen som kan skape ro, lov og orden akkurat nå – enten «vi» liker det eller ikke – så er det Taliban. Etter århundrer med krig, minner han om at afghanere har lært seg å holde seg til den parten som ser ut til å være den sterkeste.

– Vi har gitt den styrken til Taliban. Med alle de vestlige våpnene de har tatt med seg de siste ukene, er de det best bevæpnede Taliban noensinne.

– Vond å ikke være der

21. august ble Watterdal selv evakuert fra Kabul av det norske forsvaret. På ryggen hadde Afghanistankomité-direktøren en liten sekk. I hånden hadde han en plastpose med epler som han delte med ukjente, Afghanske barn på flyet.

Resten av eiendelene er igjen i hjemme i Kabul. Det er også de over 1000 afghanske kollegene hans.

ET STERKT MØTE: Direktør Terje Watterdal i Afghanistankomiteen sammen med en ett år gammel gutt han aldri har møtt før på flyet hjem fra Afghanistan.

Da VG møter Watterdal i Oslo, håper han på snarlig retur til landet som har vært hjemmet hans de siste tiårene. Så snart det er mulig å komme seg trygt inn, er han på første fly.

– Jeg håper det blir om noen uker, kanskje mot slutten av september.

– Det er deilig å være hjemme, men det er også veldig vondt å ikke være der sammen med kollegaene mine. Hvis jeg hadde blitt, er det ikke så mye mer jeg kunne gjort enn det jeg gjør nå, sier Watterdal.

Advarer om borgerkrig

I Afghanistan veksler kollegaene mellom håp og fortvilelse, forteller han. Mange er fortsatt usikre på hvem Taliban er i dag, mer enn 20 år etter at de sist erobret makten i 1996.

Den gang styrte de med en konservativ og brutal jernhånd. Da ble musikk og underholdning forbudt, henrettelser ble utført offentlig og kvinners frihet ble kraftig innskrenket.

Nå har imidlertid Taliban kommet med løfter om at kvinner skal få lov til å jobbe – men «innenfor Talibans rammer».

– Hva tror du om de løftene?

– Vi må ta dem på alvor, og så er det opp til oss å holde dem ansvarlig for de løftene de har gitt. Hvis vi blokkerer Taliban på alle bauer og kanter, kan vi ikke stille krav, forklarer Watterdal.

Han tror det vil ta en viss tid før man får se Talibans sanne ansikt, men mener likevel at verdenssamfunnet bør gi dem et forsøk.

– Da kan vi kan vi forvente mer fra Taliban, enn hva man kan forvente om man nekter å samarbeide.

– Hvis ikke Taliban blir gitt muligheten for å lykkes, vil det kunne bli borgerkrig. Da vil det vi har sett til nå bare være «barnemat» i forhold til det som kommer.

Tyskland åpner for Taliban-samarbeid

Søndag tok statsminister Angela Merkel til orde for at Tyskland bør starte forhandlinger med de nye makthaverne i Afghanistan.

– Faktum er at vi må snakke med dem fordi det er dem vi må forholde oss til nå, sa Merkel, ifølge NTB.

Fredag ble også EUs utenriksministre enige om et sett med betingelser for å ha kontakt med Taliban. Watterdal tror den beste måten å møte den nye Taliban-regjeringen på, er å spille med deres kort.

TALIBAN: Bildet viser spesialstyrker fra Taliban som kjører kontrollerer den internasjonale flyplassen i Kabul søndag.

– Taliban hevder å være det islamske emiratet, og i islam har man rett til utdanning og rett til å bestemme hvem man skal gifte seg med, og til og med rett til skilsmisse.

– Jeg tror det beste nå er å stille krav på deres premisser og bruke deres egne midler i dialog med dem, sier han.

UD: – Svært bekymret

Også UD er bekymret for situasjonen etter bistandsfrysen fra verdenssamfunnet, bekrefter statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB.

– Vi er svært bekymret for bortfall av tjenestelevering og de humanitære konsekvensene dette kan få. Dette gjelder spesielt innen helse og utdanning, skriver Halvorsen i en e-post til NTB.

– Det er uten tvil svært store behov, og humanitære aktører vil ikke kunne fylle gapene dersom Verdensbanken skulle avslutte sitt engasjement, skriver han videre.

AVVEININGER: – Vi gjør nå en avveining mellom økning i humanitære behov og behovet for en prinsipiell linje overfor Taliban, sammen med andre giverland, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB.

Han bekrefter at Norge ikke har ikke stanset den humanitære støtten til Afghanistan. Flere organisasjoner, som Røde Kors og FN, leverer fortsatt helsetjenester og andre grunnleggende tjenester.

Taliban skal ikke ha ikke direkte hindret humanitært arbeid.