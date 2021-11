Jakten på isbjørnen

Jakten på isbjørnen I årevis har han speidet etter dem i Svalbard-isen. Så opplevde isbjørn-ekspert Ole Jørgen Liodden noe han aldri hadde sett før – og som fikk naturfotografene til å klikke om kapp.

– Der er det et sklispor, sier han og peker bort mot en brun fjellside med en stor snøflekk.

Ole Jørgen Liodden (48) sitter i en stol på taket av båten MS «Origo» i Sanmarinvågen i Hornsundet helt sør på Svalbard. Det er fem grader og overskyet.

VG er sammen med de elleve andre passasjerene om bord. Vi står med store dunjakker og hutrer på dekk. For en isbjørn er dette som en varm sommerdag.

Ole Jørgen Liodden lever av å arrangere ekspedisjoner for naturfotografer til Svalbard og Antarktis.

Bjørnen som har vært i fjellsiden, har sklidd nedover på magen med labbene først og etterlatt en liten rutsjebane i snøen. Liodden kjenner godt til dyret.

– I denne fjorden lever det én stor hannbjørn. Den er kongen her inne.

I løpet av mer enn et tiår med ekspedisjoner på Svalbard har Ole Jørgen Liodden lært mye om isbjørnen og selv kunnet merket klimaendringene på kroppen. De siste årene har ekspedisjonene blitt tvunget til å dra stadig lenger nordover på leting etter bjørner i havisen.

– På enkelte turer har det knapt vært is nord for Svalbard i løpet av vinteren. Det er kritisk for ringsel, storkobbe og isbjørn, som er helt avhengige av havisen, sier Liodden.

Også hvalrossen liker å bruke sjøisen til å hvile på.

Isbjørnen kalles «havbjørn» på latin. Den lever hovedsakelig av å jakte sel i drivisen.

Fakta: Halverer vekten Isbjørnen utnytter så mye som 95 prosent av fettet i selen. Egenskapen til å legge på seg gjør bjørnene i stand til å takle lange perioder med sult. De største hannbjørnene kan halvere vekten fra 600–700 kilo og helt ned til 300 kilo i løpet av en slik sulteperiode. Vis mer

Tidligere lå havisen som et sammenhengende belte nord og øst for øygruppen gjennom alle sommermånedene. Nå må bjørnene velge mellom å bli værende på land på Svalbard og sulte, eller seile med isflakene stadig lenger nordover og jakte sel under vanskelige isforhold.

– Monacobreen nord på Svalbard har trukket seg flere kilometer tilbake siden første gang jeg var der. Nå er det ikke lenger en stor bre, men to atskilte deler, sier Liodden.

En voksen hannbjørn har ingen naturlige fiender. I perioder med god mattilgang kan den spise opp mot 100 kilo kjøtt på én dag.

Den kan legge på seg store mengder fett. Etter å ha spist seg proppmett på sel kan den ta seg en lang middagslur i nærheten, før den gjenopptar etegildet helt til alt er borte.

Liodden er bekymret for isbjørnens fremtid. Det skyldes ikke kun mat-tilgangen og minkende sjøis.

Havtåken henger lavt over Freemannsundet øst på Svalbard. MS «Origo» hever ankeret og tøffer sørover langs kanten av Edgeøya. Et par kilometer utenfor en av øyene i Tjuvfjorden ankrer båten opp igjen. Ole Jørgen Liodden har oppdaget en mistenkelig flekk inne på land. Også Roy Mangersnes stirrer intenst.

Avstanden er så lang at det er umulig å fastslå hva de har festet blikket ved, selv med kikkert.

To gummibåter lastes opp med fotografer før de durer innover mot land. Den gule flekken blir stadig større. Så løfter den på hodet.

Den ligger utstrakt på magen på en liten ås og gidder knapt å skule ned på de to båtene. Det er en velfødd bjørn.

– Se, nå reiser den seg. En enorm hannbjørn, sier Liodden.

Kameraene klikker om kapp.

Flesket henger ned fra magen når bjørnen reiser seg opp på alle fire. Den blir bare stående en liten stund, før den legger seg ned igjen.

Siden 1973 har isbjørnen vært totalfredet i Norge og Russland. På Svalbard er kun et fåtall bjørner blitt avlivet i løpet av de siste 50 årene – de fleste i nødverge. Og hver gang det skytes en bjørn, blir det en nasjonal sak i mediene.

Men i Canada, Alaska og på Grønland skytes til sammen nærmere 1000 bjørner hvert år. Det gjelder særlig i Canada, der nesten 600 bjørner blir skutt årlig, ifølge kanadisk jaktstatistikk. Tallene viser også at isbjørnjakten har eskalert de siste årene.

Isbjørnen er en internasjonalt truet art på lik linje med det afrikanske neshornet. Begge artene har bestander i verden på ca. 23.000 dyr og en lav fødselsrate.

Klokken har passert midnatt. Et tungt skydekke henger lavt over Negribreen øst på Svalbard. MS «Origo» manøvrerer seg gjennom drivisen.

Å finne en isbjørn i dette isødet er som å oppdage nålen i høystakken. Du vet at de er der, men landskapet rommer tusenvis av gjemmesteder for hvert dyr. På alle kanter ligger skittengule isklumper som i et kort øyeblikk vekker et lite håp for fotografene om bord.

På dekk sitter Liodden og spaner utrettelig utover drivisen. Han og kollega Mangersnes sitter der på skift gjennom hele natten.

Plutselig høres raske skritt fra dekket og bort til broen for å varsle kapteinen. Motorduren senkes og båten stopper opp.

– Vi har sett noe som kan være en bjørn!

Det var etter en samtale med en russisk forsker at Liodden, som har en mastergrad i naturforvaltning og miljøpolitikk fra Universitetet i Ås, bestemte seg for å grave dypere i jaktstatistikken. Det er fem arktiske land som har bestander av isbjørn: Norge, Danmark (Grønland), Canada, USA (Alaska) og Russland.

Jakten på tallene krevde fem år med undersøkelser og hjelp fra to kanadiske advokater. Da han til slutt fikk utlevert de oppsiktsvekkende tallene, publiserte han boken «Polar Bears and Humans», som dokumenterer isbjørnjakten.

– Et av problemene med jakt er at det er de sterkeste individene som blir plukket ut.

– De svake dyrene blir igjen og må prøve å overleve klimaendringer med lite is og lange sulteperioder, mener Liodden.

Han er også bekymret for de høye prisene på isbjørnskinn.

– Dersom prisene fortsetter å øke, kan det bare være snakk om år før vi ser enda større jaktkvoter og utbredt illegal jakt også på isbjørn. Da har vi et enormt problem, frykter Liodden.

Den gule flekken kommer nærmere og nærmere. Til slutt er konturene av en hunnbjørn godt synlig gjennom kikkerten hans.

Båten ligger helt stille i isen, med naturfotografene på dekk. Avstanden til bjørnen er på noen hundre meter.

Med ett dukker to nye hoder fram under henne. Kameraklikkene løper løpsk.

Det er en binne med to små unger. De kryper frem fra den varme tilværelsen under bjørnemor, begynner å løpe rundt og lekeslåss på isflaket.

I over en time herjer de rundt og kravler over og under store isblokker.

Så blir den ene ungen nysgjerrig og begynner å nærme seg båten. Fotografene står og hvisker seg imellom.

– Nei, se på den da!

– Magisk!

– Bare litt nærmere nå.

Etter all sannsynlighet er dette ungenes første møte med en båt eller mennesker. De er syv måneder gamle og svært nysgjerrige.

De tar tre skritt, stopper opp for å lukte, tar fire nye skritt og reiser seg opp på to bein for å få bedre oversikt. Binna følger hakk i hæl, snøfter og gir uttrykk for at nok er nok.

Noe motvillig følger ungene etter henne bort fra båten. Vi om bord ser dem manøvrere fra isflak til isflak utover i drivisen. Noen steder må de hoppe ut i det kalde vannet og dra seg opp igjen på den andre siden.

Klokken er fire på morgenen når bamsene forsvinner ut i isødet. De av passasjerene som valgte å legge seg for å få nattesøvnen for noen timer siden, har nettopp gått glipp av sitt livs opplevelse.

– Dette var rått, sier Ole Jørgen Liodden, mannen med over 500 isbjørn-møter på samvittigheten.

At en binne med to så små unger leker seg på isen og kommer helt bort til båten er langt fra hverdagskost.

– Dette har jeg aldri opplevd før!