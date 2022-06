FLYKTNINGER: Syriske flyktninger har bodd i Libanon i elleve år, men forholdene er svært vanskelig. Etter den økonomiske kollapsen i landet har de blitt rammet enda hardere. Flyktningene er helt avhengig av vestlige bistandsmidler.

Bistanden kuttes: − Norge fremstår her som en grådig krigsprofitør

BEIRUT (VG) Verden står ovenfor enorme store humanitære kriser, spesielt etter krigen i Ukraina. Nå kuttes bistanden.

Publisert: Nå nettopp

Etter tre uker med forhandlinger kom Regjeringen og SV i dag til enighet om revidert nasjonalbudsjett.

– Bistanden burde vært økt, men vi har en regjering som har kjempet for å beholde mest mulig av kuttene. Det er utrolig skuffende, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde foreslått å kutte omkring 4 milliarder kroner i bistandsbudsjettet. De omtalte det som en omdisponering ettersom de ønsket å bruke midlene på flyktningtiltak i Norge.

Forslaget ble møtt med massiv kritikk fra flere bistandsorganisasjoner.

Tirsdag ble resultatet av regjeringsforhandlingene klart, og SV fikk reversert 2.5 milliarder kroner av kuttet.

Men totalt sett forsvinner 1.5 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet.

KRIG: Drøye seks millioner ukrainere er drevet på flukt ut av hjemlandet sitt etter at Russland valgte å invadere Ukraina. Her fra Borodyanka i april.

– Det er komplett uforståelig at Regjeringen står hardt på å ville opprettholde kutt i bistand til verdens fattige. Norge fremstår her som en grådig krigsprofitør, sier Dagfinn Høybråten.

Krigen i Ukraina har gitt skyhøye olje- og gasspriser, og gjør at Norge økonomisk sett klarer seg veldig godt sammenlignet med veldig mange andre land.

Noen estimater peker på i overkant av 600 milliarder ekstra i inntekter for Norge.

– De ekstra inntektene Norge nå tjener på olje og gass, som følge av krigen i Ukraina, er enorme. Bare én uke med ekstra inntekter kan betale for flyktningtiltak i Norge for hele året. Likevel kuttes det i bistandsbudsjettet, og sender dermed regningen til verdens fattige, sier han.

PÅ FLUKT: Bildet er fra september i fjor da tusenvis av afghanere flyktet fra Afghanistan og gjennom Van i Tyrkia etter at Taliban tok over.

– Umusikalsk

Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, er både skuffet og lettet.

– Jeg vil berømme SV sin innsats i forhandlingene. De har klart å reversere en god del av kuttforslagene til regjeringen. Det betyr at minst én million flere barn får gå på skole og kvinner og jenter blir beskyttet mot seksuell vold. Menneskerettighetsforkjempere får muligheten til å bekjempe autoritære regimer. Det har noe veldig konkret å si disse resultatene, sier hun til VG.

– Men det er store kutt og vi skulle ønske at regjeringen hadde strukket seg lengre i en tid det er mange kriser i verden. Vi står ovenfor matkriser, en sultkrise, Ukraina-krigen. Skulle heller sett det kom en påplussing til verdens fattige. Ikke at det blir kuttet.

Også Fylkesnes trekker frem at Norge tjener enorme summer som en konsekvens av krigen i Ukraina.

– Det at vi tjener hundrevis av milliarder på de økte olje og gass prisene er umusikalsk for resten av verden. For vår del er det et argument for at Norge burde økt budsjettet for å bekjempe fattigdom i verden, sier hun.

PÅ FLUKT: Klær og eiendeler ligger igjen på den polske siden av grensen mot Belarus. I fjor høst forsøkte tusenvis av flyktninger å krysse inn til EU.

I etterkant av fremleggelsen fikk FRPs Sylvi Listhaug spørsmål fra VGTV om hva hun tenker om at vi ikke skal bruke like mye penger på verdens fattige.

– Vi bruker masse penger, i et budsjett på 40 milliarder. Vi mener vi kan stramme inn pengebruken når vi ser sak etter sak om hvordan bistanden sløses bort. Mye av bistanden er bra, men det er mye som går til prosjekter som er svært tvilsomme. Det er fullt mulig å kutte bistanden og hjelpe internasjonalt, men samtidig ha et øye for de som sliter hjemme i Norge.

Sosialistisk Venstreparti (SV) sier selv i en pressemelding at de har klart å reversere mesteparten av Regjeringens kutt, og er fornøyde med det.

– Denne budsjettenigheten tar Norge i en mer rettferdig og grønnere retning. SV har fått store gjennomslag på miljø, som at vi forhindrer ny oljeboring i iskanten i år og øker støtten til kollektivtransport. Budsjettavtalen gir folk med dårlig økonomi bedre råd gjennom økt sosialhjelp og bostøtte til flere. Og vi reverserer en stor del av bistandskuttet så Norge stiller opp i krisetid, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

