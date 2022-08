OVERLØPERE: Ekteparet Keaton og Rebecca Collins er til vanlig demokrater, men ville stemme på republikaneren Liz Cheney i dagens primærvalg. Da måtte de skifte partitilhørighet for en kort stund, noe som er enkelt i Wyoming.

Blir republikanere for å stemme på Liz Cheney

LARAMIE (VG) Trump-motstanderen Liz Cheney har blitt kastet ut av hjemstatens republikanske parti. I dag ligger hun an til også å miste sitt sete i Kongressen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg føler at politikkens fremtid er i fare, så vi har byttet vår partitilhørighet til det republikanske partiet for å kunne stemme på Liz Cheney, sier Rebecca Collins (24).

Sammen med ektemannen Keaton Collins (25) sitter hun på en benk ved en postkasse for stemmeavgivning i Wyoming-byen Laramie og fikler med sedlene for å bli republikaner for en stakket stund.

I dag holder det republikanske partiet sitt primærvalg i kullstaten, hvor de skal velge kandidatene som i novembers mellomvalg skal møte sine demokratiske motparter.

Slaget mellom Liz Cheney og utfordreren Harriet Hageman har blitt slynget ut på den nasjonale scenen fra USAs tynnest befolkede stat.

MOTSTANDER: Liz Cheney har markert seg som en USAs argest Trump-kritikere. På grunn av sikkerhetssituasjonen sin har hun avholdt en svært begrenset valgkamp og hvor hun deltar offentlig annonseres aldri i forveien.

Kastet ut

Bakgrunnen for det er Cheneys posisjon som den nå mest fremskutte kritikeren av tidligere president Donald Trump.

Etter 6. januar-stormingen i fjor gikk hun knallhardt ut mot ekspresident Donald Trump og mente han hadde forrådt sitt eget land ved å «samle og sette fyr på» mobben i et forsøk på å underslå valgresultatet i 2020.

Hun stemte ikke for å stille Trump for riksrett i første runde vinteren 2020, men var blant de få republikanerne som gjorde det etter 6. januar-stormingen.

Gjennom sommeren har hun blitt svært profilert som nestleder av 6. januar-komiteen. Den har lagt frem sine bevis og vitnemål under flere høringer i beste sendetid.

For dette har hun blitt kastet ut av det republikanske lederskapet i Representantenes hus og av sitt eget parti i hjemstaten Wyoming.

UTFORDRER: Harriet Hagemann, en republikaner med Trumps offisielle støtte, ligger an til å ta Liz Cheneys sete i Representantenes hus i Washington D.C.

– Ikke nok demokrater

Til tross for at en uant mengde demokrater har skiftet side for anledningen, slik som ekteparet Collins i Laramie, tyder det meste på at hun kommer til å tape for Harriet Hageman.

I 2016 støttet juristen med egen advokatpraksis Liz Cheneys kandidatur til kongressen, men ikke Trumps presidentkandidatur.

– Hvis det er stor stemmeavgivning blant republikanere, vil det ikke være nok demokrater til å forandre utfallet, selv om vi alle meldte overgang, sier demokrat og tidligere Wyoming-guvernør Mike Sullivan til CNN.

Cheney vil derfor etter alt og dømme slå følge med en rekke andre republikanske profiler som taper primærvalg i møte med Trump-støttede kandidater.

LASTEBILER: Thomas E. Mullan driver et lastebilfirma, men lar republikanere bruke kontorene til valgkampmateriell og andre aktiviteter.

– Bryr seg ikke om Wyoming

– Jeg stoler ikke en døyt på Liz. Selvfølgelig stemte jeg på Hageman. Hun er den minste av to onder, sier Thomas E. Mullan (59).

Mullan driver et lastebilfirma i utkanten av Laramie sentrum, men lokalene hans fungerer også halvoffisielle kontorer for det republikanske partiet i byen.

Det flyter av brosjyrer, klistremerker og plakater for de mange ulike kandidatene som stiller til valg som alt fra sheriff til kongressrepresentant.

– Hun er elitistisk, sier Mullan.

Liz Cheney er bosatt i Wyomings blå boble, Teton County, som har høy milliardærtetthet og med klar margin gikk til Joe Biden i 2020.

– Hun har aldri måttet jobbe for det hun har. Da tar du bare synspunkter du liker, sier Mullan og forteller at han ikke støttet Cheney da hun stilte til valg for kongressen i 2016.

Mens demokrater og noen republikanere hyller datteren til Bush-visepresident Dick Cheney for å praksis ofre sin politiske karriere i kampen for å stille Trump til ansvar, ser Mullan helt annerledes på det.

– Hun bryr seg ikke om Wyoming i det hele tatt. Hun bryr seg om seg selv og sin egen lille gruppe av venner. Wyoming vil ha noen som representerer de som bor her, ikke seg selv, sier han.

VÅPEN: Mullan viser frem våpensamlingen i safen på kontoret til VG.

Mulig presidentkandidat

Enkelte har nettopp beskrevet Liz Cheneys kampanje som «kamikazevalgkamp».

Trump tok 70 prosent av stemmene i Wyoming i 2020, den største andelen i hele landet. Å drive valgkamp i praksis som ènsakspolitiker, og la den saken i tillegg være motstand mot Trump, skaper derfor spørsmål.

Selv har Cheney uttalt til sine republikanske kolleger at «det vil komme en tid da Trump er borte, men deres vanære vil bestå».

Spekulasjonene går høyt om hun kommer til å bruke et martyrlignende tap i høst til å lansere et presidentkandidatur for 2024.

Spørsmålet er da for hvilket parti, eventuelt om hun vil stille som uavhengig kandidat for å trekke velgere vekk fra Trump eller en kandidat støttet av Trump.

Foreløpig har ingen republikanere annonsert at de stiller til presidentvalget i 2024.

STØTTE: Liz Cheney-skiltene kan ses mange steder i Laramie, som er en universitetsby med mange demokrater. Kommunen som omkranser byen gikk til Biden i 2020-valget.

– Beundrer lederskapet

Da kan det i så fall være at hun kan få stemmen til Jim McGrath, registrert som uavhengig stemmeavgiver.

Han bor noen hus bortenfor lastebilsjappa til Mullan og har et Cheney-skilt plassert ute ved veien.

– Jeg beundrer hennes lederskap og mot. Hun står ved sine overbevisninger og handler etter dem, sier McGrath.

Men han er ikke villig til å skifte kortvarig partitilhørighet for å støtte Cheney i dagens primærvalg.

Hageman leder overveldende på meningsmålingene, men McGrath er ikke så sikker.

– Wyoming kommer til å bestemme. Vi er uavhengige, individualistiske, sier han.

EKTEPAR: Keaton Collins jobber med reperasjon av kraftvindmøller, mens kona Rebecca er student ved universitetet i Laramie.

Global oppvarming

Tilbake ved postkassen for stemmesedler, er Keaton og Rebecca Collins ferdige med å fylle ut. Konvolutten er forseglet og klar til å slippes ned i glipen.

– Vi respekterer virkelig at hun har stått opp mot Trump. Hun er en som bryr seg om lov og orden, og demokratiet, sier Rebecca Collins.

Hun mener Hagemann og det hun står for er skremmende, men hadde aldri sett for seg å stemme i et republikansk primærvalg.

– Men politikken hennes generelt er kanskje noe dere ikke ville støttet?

– Ikke alt, men hun har vel i alle fall anerkjent global oppvarming, sier Keaton Collins.