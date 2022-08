1 / 4 SKUDD: Politiet er på stedet med store ressurser. forrige neste fullskjerm SKUDD: Politiet er på stedet med store ressurser.

Én pågrepet etter skuddløsning på kjøpesenter i Malmö

To personer skal være skadet og en person er bekreftet pågrepet etter skuddløsning på kjøpesenteret Emporia i Malmö

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Politiet er på stedet med store ressurser, og stedet er avsperret, skriver politiet.

Flere politipatruljer er på stedet, og politi med våpen skal ha tatt seg inn på kjøpesenteret. Dette melder Expressen, som viser til Sydsvenskan.

To personer skal være skadet, melder Aftonbladet. Det er usikkert hva skadeomfanget er.

Politiet melder om at en person er pågrepet etter hendelsen, og at den umiddelbare faren for publikum er over.

Foreløpig vurderes hendelsen å ha tilknytning til det kriminelle miljøet.

Ifølge Sydsvenskan er det en tenåring som har blitt pågrepet, men dette har ikke blitt bekreftet av politiet på nåværende tidspunkt.

Situasjonen på stedet skal etter rapportene ha vært kaotisk, og personer skal ha låst seg inne.

Ifølge TV4 skal personer ha hørt rundt 20 skudd.

Politiets pressevakt, Jimmy Modin, sier at trafikken stoppes utenfor kjøpesenteret så lenge operasjonen varer, melder Expressen.

– Det er ingen pågående hendelse, men det har vært en skuddløsning.

SKADDE: Det meldes om to personer som er skadet.

Et vitne forteller til Aftonbladet at en ansatt i en dagligvarebutikk på kjøpesenteret kom løpende og ropte «det skytes, det skytes».

– Det var veldig mange små barn som var livredde og skrek, folk hadde virkelig panikk.

– Folk slapp alt og sprang med varer i hendene ut til en slags lasterampe, forteller et annet vitne til Aftonbladet. Videre forteller hun at det oppsto en diskusjon om hvorvidt de ville våge å åpne døren eller ikke.