I TRYGGHET: En familie har kommet seg over grensen fra Ukraina til Polen fredag kveld.

Flyktninger fra Ukraina: − Vi så familier bli splittet

GRENSEN MELLOM POLEN OG UKRAINA (VG) Ikke alle når frem. Mange menn mellom 18 og 60 år har blitt stoppet på veien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi måtte gå til fots de siste tolv kilometerne. Det var en veldig slitsom reise. Særlig siden jeg har med meg et barn og vi måtte dra på koffertene.

Det forteller 28 år gamle Katya. Sammen med sønnen Daniel på fire år og slektningen Svieta (51) har hun vært på reise i over et døgn når VG møter dem bare et par hundre meter inne på polsk jord.

De er, som de fleste andre som strømmer over grensen fra Ukraina til Polen kledd i boblejakker med luene godt tredd nedover ørene. En stor oransje koffert og en litt mindre svart er alt de har klart å få med seg fra hjemlandet.

Et land som plutselig står i krig. De er redde.

– Jeg vil at dere skal fortelle leserne deres at Russland bomber overalt. Også sivile mål. Det er en forferdelig situasjon. Jeg er bekymret for familie og venner som er igjen, sier Svieta.

FLYKTNINGER: Svieta (t.v.), Katya og Daniel, som helst bare ville ha sine fornavn i avisen, er slitne etter en lang reise.

De forteller at under deler av flukten kom de til steder før missilene. Andre ganger etterpå.

Både hun og Katya blir synlig sinte når vi spør dem om Vladimir Putin.

– Han er ikke normal. Han må være gal, sier den yngste.

– Noen bør drepe ham, sier den eldste.

– Vondt å tenke på

Reisen på flere hundre kilometer ble i stor grad gjennomført ved at Katyas bestefaren kjørte dem. Men 12 kilometer før de nådde Polen sa det stopp. Langs veien stod bilene. Fra der av måtte de fortsette til fots.

Det samme forteller flere andre VG snakker med. Noen gikk gjennom den kalde vinternatten før de kom frem til grensen på morgenkvisten.

LETTPAKKET: Det var ikke mye de som i all hast forlot hjemmlandet fikk med seg. De fleste VG observerte på grensen kom med en koffert hver.

På veien mot tryggheten har folk opplevd og sett vanskelige ting. Det verste, sier Katya, var å se ukrainske menn som på ulike sjekkpunkter ble nektet å dra videre.

– Vi så familier som ble splittet. Mennene fikk ikke lov å dra videre. Det er vondt å tenke på hva som kan komme til å skje med dem, sier Svieta stille.

Det de forteller samsvarer med rapporter i sosiale medier. Flere forteller om hjerteskjærende syn med fortvilte fedre som har blitt stanset og måtte sende kone og barn videre alene. Ukraina har kalt inn alle stridsdyktige menn mellom 18 og 60 til tjeneste for å forsvare ferdrelandet.

– En grusom situasjon

Det slipper Ivan. Han var allerede i Polen samen med kona Lila da Russland gikk til angrep. De har begge nylig fått seg jobb i landet, og hadde foreløpig flyttet uten barna Vitalina (11) og Dennis (3,5). De var igjen hos besteforeldrene.

GJENSYN: Lila, Ivan, Dennis og Vitalina vet ikke når de igjen får se hjemlandet Ukraina.

Men nå har Lila vært og hentet dem. Ivan ble – kanskje nettopp for å unngå å bli kalt inn til strid – igjen i Polen. Men han står klar på utsiden av grensekontrollen for å ta imot dem. Barna løper mot ham og gir gode klemmer til pappa når de ser ham komme mot dem.

Lila forteller til VG at det var en enkel beslutning å hente dem.

– Vi ble veldig redde og bestemte oss med en gang angrepet startet. Det er en grusom situasjon for landet vårt.

– Hva tror dere kommer til å skje med Ukraina nå?

Det er Ivan som svarer:

– Vi vet ikke, men vi vet at det ikke kommer til å være bra. Om få timer vil det ikke være noe Ukraina igjen, sier han, og går bort.

Han orker ikke snakke om det. Nå vil han ta familien med seg. Noe han gjør før VG har rukket spørre om familienavnet.

Hjertevarme

For Svieta, Katya og Daniel venter venner som de skal bo hos her i Polen inntil videre. De har ingen aning om hvor lenge det blir, men sier de blir så lenge det ikke er trygt hjemme. Hva de skal gjøre her vet de heller ikke. Usikkerheten nå er noe av det vanskelige.

Det som hjelper på er mottagelsen. Daniel sutter på en kjærlighet på pinne noen frivillige har gitt ham. Den altfor store genseren vitner også om kjærlighet: Pyntet med et stort lilla hjerte.

Kanskje symbolsk for hjertevarmen som møter de ukrainske flyktningene like over grensen i Medyka. Mange frivillige har møtt opp. De deler ut sandwicher med ost og skinke til små og store og godteri til de minste.

Et suppekjøkken har noen også satt opp. Andre tilbyr gratis skyss til mottakssentre i den lille byen Przemysl noen kilometer fra grensen. Busser til storbyer lenger unna tilbys også gratis.

MATUDELING: Flyktningene fikk blant annet te og sandwicher da de ankom Medyka i Polen.

– Det polske folket er veldig hjertevarme. Jeg finner ikke gode nok ord for å beskrive mottagelsen. Vi stod timer i kø på andre siden av grensen i dag, men der var det ingen som hadde noe å tilby oss, sier en mann mens han slurper i seg varm te og gryler ned en sandwich.

Også andre forteller at måtte stå i kø i mange timer før de fikk krysse grensen. Det var på den ukrainske siden det gikk tregt, forteller de vi snakket med. De polske grensevaktene slapp dem raskt Noen tror det var fordi ukrainerne ville sikre seg at ikke menn mellom 18 og 60 flyktet ut gjennom.

TRANSPORT: De som ikke hadde noen som kom og hentet dem fikk tilbud om transport til mottakssenteret i den lokale byen, eller til flere av Polens storbyer.

– Jeg skal i krigen

På grensenovergangen, som bare er for gående – ikke kjørende, møter VG også folk som går motsatt vei. Fra Polen til Ukraina.

– Vi har familie der vi må inn til, forteller en om hvorfor han drar den veien.

En kraftig mann med en like kraftig hund den i ene hånden og en stor bag i den andre ser på oss i det vi skal til og stoppe ham for å spørre ham om det samme. Han haster forbi, men snur seg likevel raskt:

– Jeg skal i krigen, slenger han ut.

Så fortsetter han med raske skritt mot hjemlandet.