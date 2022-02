VIL FORHANDLE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (til venstre) og Russlands president Vladimir Putin.

Russiske medier: Ukraina villig til å snakke med Putin, men ikke kapitulere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber Russlands president Vladimir Putin om å møtes til forhandlinger. Kreml sier Putin er «klar» for å sende en delegasjon til Hviterusslands hovedstad Minsk.

– Jeg vil enda en gang henvende meg til Russlands president. Kamper pågår over hele Ukraina, la oss sette oss ned ved forhandlingsbordet for å stoppe menneskers død, sa Ukrainas president Zelenskyj i en tale lagt ut på sin Telegram-kanal fredag, gjengitt av blant andre Tass.

Og fredag ettermiddag har Kreml gitt sitt svar.

De sier at Putin nå er «klar» for å sende en delegasjon til Hviterusslands hovedstad Minsk for å møte ukrainerne til forhandlinger, melder nyhetsbyrået AFP.

Men ifølge russiske nyhetsbyråer kommer ikke Ukraina til å kapitulere, skriver NTB.

Den russiske presidenten har tidligere sagt at han ikke er villig til å forhandle i saker som gjelder Russlands interesser.

Russland har også uttalt at de har visse krav for å forhandle med Ukraina. Deriblant at ukrainerne legger ned våpnene, demilitarisering og at landet blir nøytralt.

Ber soldater begå mytteri

President Vladimir Putin ber fredag ukrainske soldater om å legge ned sine våpen. Så ber han dem om å selv ta makten.

– Det vil bli lettere for oss å komme til enighet om dere tar makten i egne hender, sier Russlands president Vladimir Putin til det ukrainske militæret ifølge Reuters.

Samtidig beskriver han Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs regjering som en gjeng med «narkotikamisbrukere og neo-nazister», gjengir The New York Times.

Straffetiltak mot Russland

EU har innført en rekke straffetiltak mot Russland, som en reaksjon på Putins valg om å invadere Ukraina.

Ukraina ber nå EU-land om å stenge Russland ute fra SWIFT.

SWIFT er et internasjonalt bankeid nettverk for overføring av betalingsoppdrag til og fra banker i forskjellige land.

Fredag skal EU være i ferd med å beslutte å fryse Putin og Lavrovs tilganger, bankkonti og andre eiendeler som de har i vestlige land.

Russlands invasjon har blitt fordømt av store deler av verden. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kalte det blant annet et «angrep på Ukrainas frihet».

Invaderte natt til torsdag

Det var natt til torsdag at Russland gikk til krig mot Ukraina – med mål om å avsette den ukrainske regjeringen, ifølge amerikansk etterretning.

Fredag formiddag forsvarte Sergej Lavrov, som har sittet som Russlands utenriksminister i hele 18 år, den russiske invasjonen slik:

– Russland kunne ikke forbli likegyldig til appellen fra lederne i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk om militær hjelp mot angriperen, sa Lavrov, gjengitt av blant andre nyhetsbyrået RIA.

Lavrov hevdet på sin side at «ingen planlegger å okkupere Ukraina».

Fredag ettermiddag har ukrainske soldater inntatt forsvarsposisjoner i hovedstaden Kyiv – se flere bilder i galleriet under:

LIGGER KLAR: Ukrainske soldater tar fredag formiddag posisjon i sentrum av Kyiv. Foto: GLEB GARANICH / Reuters 1 av 7 Foto: Emilio Morenatti / AP

– I samsvar med våre allierte forpliktelser bestemte president Putin seg for å gjennomføre en operasjon for å demilitarisere Ukraina, slik at ukrainere selv fritt kan bestemme sin fremtid, frigjort fra undertrykkelse, fortsatte Lavrov.

– Russland er interessert i at Ukraina ikke skal styres utenfra.

Den russiske utenriksministeren sier også at Russland ikke ser noen mulighet for å anerkjenne Ukrainas nåværende regjering som demokratisk.

Omtrent samtidig hadde også Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov et pressemøte, der han uttalte at Kreml fortsatt anerkjenner Volodymyr Zelenskyj som Ukrainas president, gjengitt av blant andre nettavisen Gazeta.

Sergej Lavrovs uttalelse om at Ukraina «selv kan bestemme sin fremtid» stemmer godt overens med russiske påstander tidligere i konflikten om utenlandsk innblanding. Fredag sa utenriksministeren dette:

– I alle disse årene har våre vestlige kolleger konsekvent forsvart det ukrainske regimet, og lukket øynene for drap på sivile og sivil infrastruktur.

– Vesten fortsetter å ignorere fakta om folkemordet på befolkningen i Donbass, hevdet Lavrov.

RUTINERT: Utenriksminister Sergej Lavrov på vei fra et møte med representanter for de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk fredag.

Talsmann Peskov kommenterte også de mange demonstrasjonene mot krigen rundt i Russland. Mer enn 1800 mennesker ble pågrepet av politiet, ifølge nettsiden OVD-info.

– Presidenten lytter til alles meninger og forstår, la oss si, proporsjonene til dem som har et annet synspunkt, og de som har sympati for slike tvangsoperasjoner.

– Det var ulovlige aksjoner, sa Peskov.