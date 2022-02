En ukrainsk soldat går onsdag morgen i skyttergravene ved frontlinjen i Donetsk.

Ukrainas sikkerhetsråd ber om nasjonal unntakstilstand

Lederen for det ukrainske sikkerhetsrådet Oleksiy Danylov har bedt parlamentet om å godkjenne en nasjonal unntakstilstand.

Flere medier melder onsdag formiddag at Ukrainas sikkerhetsråd har bedt parlamentet stemme for et forslag om nasjonal unntakstilstand.

Unntakstilstanden vil ikke gjelde de opprørskontrollerte områdene Donetsk og Luhansk, som siden 2014 har vært underlagt et særegent regime.

Unntakstilstanden gir ukrainsike myndigheter muligheten til å innføre sikkkerhetstiltak, som portforbud. Dersom den blir godkjent vil den vare i 30 dager og kan blir fornyet med 30 nye dager.

Forespørselen kommer etter uker med eskalering av spenningene ved Ukrainas grense. Vestlig etterretning estimerer at mellom 150.000 og 190.000 russiske soldater er utplassert ved Ukrainas grense.

Onsdag sa ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han vil mobilisere reservestyrkene. Alle tidligere soldater mellom 18 og 60 år skal kunne tjenestegjøre maks ett år.

Det ukrainske parlamentet har også godkjent et lovforslag som gir sivilbefolkningen rett til å bære våpen og rett til å handle i selvforsvar.

Fraråder reiser til Russland

Ukraina innførte onsdag morgen reiseråd som advarer innbyggerne mot å reise til Russland. Ukrainere som er i Russland anbefales å forlate landet.

– Utenriksdepartementet anbefaler alle ukrainske borgere å avstå fra enhver reise til Den russiske føderasjon og de som er i landet oppfordres til å forlate Russland umiddelbart, heter det i uttalelsen.

Det ukrainske utenriksdepartementet skriver på sine nettsider at det kan bli vanskelig å yte konsulær bistand i Russland etter anerkjennelsen av utbryterregionene Luhansk og Donetsk.

Mandag anerkjente Russlands president Vladimir Putin de to utbryterstatene - og varslet samtidig at Russland vil sende tropper inn i regionene.

Flere vestlige land har nå innført sanksjoner mot Russland.

Dette sa statsminister Jonas Gahr Støre fra Brussel onsdag formiddag:

Ber om hjelp

Samtidig ber Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba allierte om å innføre flere og sterkere sanksjoner mot Russland umiddelbart for å stanse president Vladimir Putin.

– De første stegene ble tatt i går, og vi er takknemlige for det. Nå må presset økes for å stoppe Putin. Hans økonomi og medsammensvorne må rammes. Slå til mer. Slå hardt. Slå nå, skriver Kuleba på Twitter.

Det ukrainske parlamentet har onsdag stemt for å innføre sanksjoner mot 351 russere, inkludert folkevalgte, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Personene som omfattes av sanskjonene vil blant annet få innreisenekt til Ukraina og nektes tilgang til eiendommer, kapital og eiendeler.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i politisk kvarter onsdag morgen at han ikke tror Putin vil la seg stanse av sanksjoner.

Russlands president Vladimir Putin sa onsdag morgen, i en tale til nasjonen påfedrelandsforsvarernes dag, at landets interesser er ikke gjenstand for forhandlinger, men åpnet likevel for diplomatiske løsninger.

– Russlands interesser og våre innbyggeres sikkerhet er en sak vi ikke forhandler om, sa presidenten.

Russisk invasjon «svært sannsynlig»

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sa onsdag morgen til Sky News at det er «svært sannsynlig» med en fullskala russisk invasjon av Ukraina – og at et angrep på Kyiv er «svært sannsynlig»:

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sa onsdag morgen til VG at det så langt ikke er bekreftet styrker fra Russland inne i Ukraina.

– Men det er mye som tyder på at det vil komme de neste dagene, sier han.