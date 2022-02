SMITTET: Dronning Elizabeth av Storbritannia har testet positivt for coronaviruset.

Dronning Elizabeth testet positivt for corona

Dronning Elizabeth (95) av Storbritannia har testet positivt for coronaviruset, melder nyhetsbyrået Reuters.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dronningen skal ha milde forkjølelsessymptomer, og forventes å gjøre enkle arbeidsoppgaver på Windsor den kommende uken, heter det i meldingen fra Buckingham Palace, ifølge Reuters.

«Hun blir fulgt opp medisinsk og vil følge alle regler i forbindelse med smittesituasjonen», skriver slottet.

Dronningen offentliggjorde tidlig i 2021 at hun hadde fått sin første vaksinedose og anbefalte samtidig andre til å gjøre det samme.

Men Buckingham Palace har ikke bekreftet om hun har fått flere vaksinedoser, men ifølge Ap News og andre medier skal hun ha fått tre vaksinedoser.

10 februar i år ble det kjent at Prins Charles hadde testet positivt for viruset, for andre gang. Prinsen ble smittet første gang allerede 26. mars i 2020.

I følge The Guardian skal det være bekreftet at Dronningen var i kontakt med Charles den uken han var smittet.

Prins Charles gikk i desember 2021 ut og opplyste om at han og hertuginne Camilla, hadde fått sine booster-vaksiner. Camilla ble også smittet forrige uke og har vært i isolasjon hjemme i Clarence House.

Dronning Elizabeth II er Storbritannias lengst regjerende monark og 6. februar i år passerte hun 70 år på tronen.