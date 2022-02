PRESIDENT I FELT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under et besøk til frontlinjen i Donetsk.

Derfor er skuddene i Øst-Ukraina så farlige: − Kan være en avledning

Det hagler inn meldinger om beskytning langs frontlinjen i Øst-Ukraina. Brukes konflikten for å villede Vesten, eller er det startskuddet på en større konflikt?

Av Nilas Johnsen

Spenningen er intens: Våpenhvilen som gjelder langs frontlinjen i Øst-Ukraina blir brutt flere titalls ganger daglig. Begge sider anklager motparten for å bruke ulovlige våpen, og for å ha skutt først.

Men dette er ikke noe nytt. Tvert imot.

En rapport fra OSSE viste nylig at det slike konfrontasjoner mellom ukrainske styrker og russisk-støttede utbrytere i Donetsk og Luhansk har skjedd i stort omfang hver eneste dag, i årevis.

Men med et bakteppe der Vesten og Ukraina anser det som stor fare for en russisk invasjon, og der Russland advarer mot at de vil bruke militærmakt for å støtte utbryterne, skal det kun en liten gnist til for å sette fyr på situasjonen.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø

– Det som utspiller seg i Donetsk og Luhansk kan ha flere hensikter, forklarer sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Han skisserer to hovedgrunner til at konflikten i Øst-Ukraina både er blitt opphetet, og har fått økt politisk betydning de siste dagene:

Russland bygger opp om konflikten for å få et påskudd til å gå til full krig mot Ukraina. Det presses på for å villede og skape splittelse i Nato, og legge press på Ukraina.

– Dette kan være en avledning for en militæraksjon lenger nordøst, der russiske soldater står, sier Ydstebø.

Ydstebø underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, og er ekspert på nettopp den type invasjon som Russland anklages for å planlegge.

UKRAINA: Markert i gult: den annekterte Krim-halvøya og de prorussiske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.

Russland har de siste dagene hevdet at de har trappet ned ved å kalle tilbake soldater fra frontene i Hviterussland og på Krim-halvøya.

Men hovedstyrken står ved Ukrainas grense i nordøst, og den ser ut til å ha økt:

Mens det tidligere i uken var anslått at rundt 130.000 soldater sto ved Ukrainas grense, har antallet etter dager med såkalt «nedtrapping» økt til nær 190.000.

Russland har allerede indirekte kontroll i Donetsk og Luhansk, som samlet kalles Donbass. Ydstebø tror ikke området brukes som brohode for et angrep i full skala.

– Et angrep imot ukrainske styrker i Donbass vil føre til motangrep, der sivile og infrastruktur settes i fare. Man vil også risikere tap ved å gå inn den veien, sier Ydstebø.

Han advarer like fullt mot en farlig opptrapping av kampene i området.

– Det kan komme angrep her som har som funksjon å binde opp ukrainske styrker, og forhindre dem i forsvare seg mot en invasjon som kommer et annet sted.

PÅ VAKT: En ukrainsk soldat på vakt ved områder i Donetsk der regjeringshæren har kontroll.

Hverken verdenssamfunnet eller Ukraina har anerkjent selvstendigheten til Donetsk og Luhansk, som med russisk støtte erklærte seg som selvstendige «folkerepublikker» etter harde kamper i 2014 og 2015.

Da kjempet separatiststyrkene, med russisk støtte, mot den ukrainske hæren. Flere småbyer var beleiret, og innbyggerne bodde månedsvis i kjellere under jorden.

Det endte med at den ukrainske regjeringshæren befestet sin posisjon gjennom et nettverk av skyttergraver.

Det betyr at ukrainske styrker lenge har vært inne på bakken i disse fylkene, eller oblastene, som de kalles i Ukraina.

Nå kaller både Russland og de prorussiske separatistene disse ukrainske regjeringsstyrkene, som altså er på egen jord, for en mulig invasjonsstyrke.

Russlands president Vladimir Putin sier situasjonen i Øst-Ukraina har forverret seg.

– Akkurat nå ser vi en forverring av situasjonen, sa Putin fredag ettermiddag på en pressekonferanse i Moskva.

De siste ukene har Russland gitt ut nær 600.000 russiske pass til befolkningen i Donetsk og Luhansk.

Den russiske nasjonalforsamlingen har bedt Putin anerkjenne utbryterne som selvstendige, men presidenten har ikke sagt hva han vil gjøre – slik holder han verden på pinebenken, har eksperter forklart VG.

Den selvproklamerte lederen i utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina sier fredag at de har innledet masseevakuering av sivile til Russland.

– Kvinner, barn og eldre vil bli evakuert først, sier Denis Pusjilin, som anklager ukrainske regjeringsstyrker for å planlegge et angrep på Donetsk.

PÅ VEI HJEM: Det russiske forsvarsdepartementet har denne uken sendt ut bilder som dette: Av stridsvogner som har deltatt i en øvelse i Hviterussland, og som nå sendes hjem til Russland.

Ukrainas forsvarsminister svarer at de ikke har noen planer om å angripe separatistene øst i landet eller forsøke å ta tilbake Krim-halvøya.

– Ukraina øker forsvarskapasiteten sin, men vi har ingen intensjon om å gjennomføre militære operasjoner mot separatistene i øst eller Krim. Vårt oppdrag er å ikke gjøre noe russerne vil provosere oss til å gjøre, sa Reznikov.

– Vi må holde hodet kaldt, konkluderer han.

USA har sagt at Russland er ute etter et påskudd til å gå inn i Ukraina.

– Det som har skjedd de siste 24–48 timene er del av et forsøk på å skape falske provokasjoner, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på sikkerhetskonferansen i München (MSC) fredag.

UTBRYTER: En soldat fra de russisk-støttede utbryterne i Luhansk.

PS: Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina. Men den russiske ambassadøren til EU har varslet motangrep hvis russere i Øst-Ukraina blir drept.

I tillegg har president Vladimir Putin varslet «militærtekniske tiltak» hvis han ikke får gehør for sine sikkerhetspolitiske krav. Et av de viktigste er at Ukraina aldri må bli Nato-medlem.