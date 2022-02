Støre om Ukraina: Gårsdagen var et veiskille

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer at Russland har krysset grensen inn på Ukrainas territorium.

Russlands president Vladimir Putin anerkjente mandag de østukrainske regionene Luhansk og Donetsk – og beordret russiske styrker inn i Ukraina.

– Situasjonen i Ukraina, sørøst i Europa, er på et nivå som er dramatisk, sier den norske statsministeren.

Norge fordømmer at Russland har krysset grensen inn på Ukrainas territorium.

– Jeg vil si at gårsdagen er et veiskille. Det at den russiske presidenten går inn og anerkjenner deler Ukraina som utbryterrepublikker, er et angrep på Ukrainas territorielle integritet. Det betyr at han altså stykker opp deler av landet og skiller det ut, sier Støre.

– Og senere på kvelden kom det russiske styrker inn i disse områdene øst i Ukraina, det er etter folkeretten på ukrainsk territorium, sier Støre.

Støre sier at Norge vil slutte seg til sanksjoner som EU planlegger, at det ikke er aktuelt med egne sanksjoner.

– Det er viktig at det reageres ganske håndfast på det som har skjedd siste døgn, sier Støre.

Slik tolker han situasjonen

Støre sier han har lest den russiske presidentens tale fra mandag, hvor han anerkjente de to utbryterrepublikkene.

– Det er en tale som i realiteten underkjenner Ukrainas rett til å være en selvstendig stat, historisk. Det kan tolkes som at man forbereder grunnlaget for at Russland vil handle i forhold til det, sier Støre.

Han trekker frem at den russiske utenriksministeren tirsdag sier at Ukraina ikke har rett på suverenitet, fordi de ikke representerer hele folket som bor på deres territorium.

– Det er en svært alvorlig utvikling som vi må si svært klart ifra om at vi fordømmer. At vi ser det som et brudd på viktige deler av folkeretten og en situasjon som gir uro for hva som kan komme, sier Støre.

Han sier det er ulike måter å tolke de russiske handlingene på. At Putin i lignende situasjoner har beveget seg «med små skritt».

– Det kan bety at det som nå skjer øst i Ukraina er en situasjon som varer ved, påpeker Støre, men sier samtidig:

– Det kan også hende når man har samlet 150.000 tropper og tungt materiell på Ukrainas grenser, at det kan komme større skritt. Det er i alle fall grunn til å anta at den russiske tenkningen går på å svekke Ukraina som stat og kanskje mulig gå enda lengre, til en full invasjon i Ukraina som stat, sier Støre.