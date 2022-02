NASJONALFORSAMLING: Unntakstilstand er blitt erklært av den ukrainske nasjonalforsamlingen, også kjent som Rada.

Ukraina erklærer unntakstilstand

Den ukrainske nasjonalforsamlingen erklærer unntakstilstand i landet, melder nyhetsbyråene AFP og Reuters. Unntakstilstanden trer i kraft ved midnatt og vil i første omgang vare i 30 dager.

Saken oppdateres.

Den nasjonale unntakstilstanden (state of emergency) gjelder i hele Ukraina, med unntak av de to regionene Luhansk og Donetsk hvor det har vært innført siden 2014.

De to regionene i Øst-Ukraina ble mandag anerkjent som uavhengige av Russlands president Vladimir Putin. Dermed har situasjonen eskalert de siste dagene.

Unntakstilstanden, som vil gjøre myndighetene i stand til å innføre en rekke særskilte grep, deriblant portforbud, vil gjelde for hele landet unntatt de to russiskstøttede regionene i øst. Ukrainia forbereder seg nå på en mulig fullskala-invasjon fra nabolandet Russland.

Alle landets regioner vil selv være i stand til å velge hvilke tiltak de vil benytte seg av avhengig av hvor nødvendige de vil være, sa sikkerhetsrådsekretær Oleksij Danilov tidligere onsdag.

Reuters hadde tidligere onsdag fått tilgang til forslagsteksten om unntakstilstand i Ukraina.

Kartet under viser området som står sentralt i konflikten:

Her kommer det frem at den ukrainske staten ønsker at unntakstilstanden vil vare i 30 dager og at den blant annet vil innebære forbud mot massesamlinger og streiker og åpne for å innføre portforbud ved behov.

Det foreslås også at myndighetene kan regulere arbeidet til sivile TV- og radiokanaler, i tillegg til en innføring av regler for å bruke kommunikasjonsverktøy og overføre informasjon via datanettverk.

Forslaget skisserer også et forbud mot produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell som kan destabilisere situasjonen.

Og det åpner for å introdusere dokumentsjekk av personer, i tillegg til å ilegge frihetsbegrensninger for vernepliktige i forsvaret, som ikke får forlate landet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han vil mobilisere reservestyrkene. Alle tidligere soldater mellom 18 og 60 år skal kunne tjenestegjøre maks ett år.