Putin i tale under militærparade i Russland: − Nato planla invasjon

Nå ruller russiske tanks og rundt 11.000 soldater inn på Den røde plass for å feire «Seiersdagen» fra 1945. Vladimir Putin brukte anledningen til å hevde at Nato ønsket å invadere «Russlands Krim».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– NATO startet militære bevegelser nær våre territorier, nær våre grenser. Alt talte for at en kamp mot en samling neonazister var uunngåelig, sa Putin i sin tale under den store militærparaden i hovedstaden Moskva.

Artikkelen oppdateres underveis i paraden.

I dag gjennomfører Russland sin årlige feiring av seieren over nazi-Tyskland i 1945 – avslutningen på andre verdenskrig i Europa.

Med president Vladimir Putin og hans nærmeste allierte som tilskuere på Den røde plass midt i hovedstaden Moskva kommer 11.000 soldater og 131 andre militære kjøretøyer til å delta i paraden.

77 fly og helikoptre skulle etter planen fly over byen, men på grunn av værsituasjonen i Moskva har det blitt gjort endringer på luftdelen av paraden. Det er uklart nøyaktig hva endringene består i.

Like før klokken 09.00 norsk tid ankom presidenten selv Den røde plass. Han håndhilste på en rekke militærveteraner, som hadde fått plass på ærestribunen, før han satte seg.

Et par minutter senere, i det klokken slo 10 i Kremls klokketårn, og rekke på rekke med tusener av soldater stod oppstilt, startet paraden, som du kan se bilder fra under:

1 / 6 forrige neste fullskjerm

Ikke lenge etter startet korpsmusikken mens vertskapet for paraden, general Oleg Saljukov og forsvarsministeren Sergej Sjoigu blir kjørt rundt i åpne biler mens de gir honnør til og snakker til soldatene.

– God dag, kamerater. Gratulerer med 77. årsdagen for seieren i den store ferdrelandskrigen, sier Saljukov og Sjoigu til soldatene, som svarer i høye, samstemte rop

Putin: - Ville ikke høre på oss

Klokken 0915 startet Putins tale. Der trekker han paralleller mellom det som skjedde i 1945 og det som skjer i Donbas nå.

– Vi kjemper for vårt lands sikkerhet, sier han, og fortsetter:

1 / 2 PÅ PLASS: President Vladimir Putin ankom Den røde plass kort tid før paraden startet. forrige neste fullskjerm PÅ PLASS: President Vladimir Putin ankom Den røde plass kort tid før paraden startet.

Putin hevder, som han har gjort før, at Russland i Ukraina kjemper mot fascister og høyreekstreme. Ifølge nyhetsbyrået Reuters hevder han også at Vesten hadde planer om å invadere Russland, og omtalte det som «en umiddelbar trussel».

Putin sier at Russland forgjeves ba Vesten om en ærlig dialog, men at de møtte døve ører hos Nato-landene.

– De andre landene ville ikke høre på oss. De hadde helt andre planer.

– Vi går aldri bort fra kjærligheten til fedrelandet vårt, sa han videre.

Han sier videre at den «militære spesialoperasjonen» i Ukraina, altså invasjonen av landet, var nødvendig og den eneste rette avgjørelsen.

I løpet av talen, som varte i litt over ti minutter og ble etterfulgt av den russiske nasjonalsangen, ba Putin også de fremmøtte om et minutts stillhet for de falne soldatene.

Putin nevnte ikke Ukraina en eneste gang i talen.

Etter talen fortsatte paraden med soldatene som marsjerer over plassen i sine festuniformer.

Propaganda

Årets feiring av «Seiersdagen» blir sett på som ekstra viktig fordi Russland tidligere i år gikk til krig mot Ukraina.

– Det Russland planlegger i år er et ledd i å legitimere en forferdelig brutal angrepskrig i Ukraina, sa Kari Aga Myklebost, professor i historie ved Universitetet i Tromsø (UiT), til VG i helgen.

Hun mener 9. mai-feiringen, som alltid har vært viktig i landet, de siste årene har fått et stadig mer preg av propaganda.

Så langt har Putin kalt invasjonen av nabolandet for en «militær spesialoperasjon». En rekke eksperter har den siste tiden spekulert i om han kommer til å bruke «Seiersdagen» til å erklære faktisk krig. Noe største delen av verden mener det allerede er.

Gjør Putin det kan han nemlig mobilisere reservestyrken.

En slik kunngjøring kom ikke i løpet av Putins relativt korte tale på Den røde plass i formiddag. Putin erklærte heller ikke seier av krigen, slik det var spekulert på forhånd i at han kunne komme til å gjøre.

Russisk TV skal være hacket

Mandag morgen, like før den store militærparaden startet, skal russisk TV være hacket, ifølge bilder delt på sosiale medier.

I bildene ser det ut til at meldingen dukker opp i informasjonsfunksjonen på TV-bokser. Alle navn på TV-kanaler skal være endret til «Det er blod på hendene deres».

«Hendene deres er dekket av blod fra tusenvis av døde ukrainere og hundrevis av barn», heter det i meldingen som skal ha dukket opp på russisk TV. Videre står det at «TV og regimet lyver. Nei til krigen.»

Ifølge russiske medier var også den russiske videotjenesten Rutube utilgjengelig mandag på grunn av et dataangrep.

Zelenskyj: - Vi vant da. Vi vil vinne nå

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj markerer ifølge nyhetsbyrået Reuters mandag morgen seieren over det tyske nazistiske regimet i Andre verdenskrig.

– Vi kjemper for en ny seier. Veien til den blir vanskelig, men vi har ingen tvil om at vi vil vinne. Vi vant da. Vi vil vinne nå, forsikrer Zelenskyj ifølge franske AFP.

Nato-sjef Jens Stoltenberg bruker 9. mai til å komme med en klar melding til Putin:

– Jeg ber nok en gang president Putin om å avslutte krigen umiddelbart, trekke troppene sine ut av Ukraina og starte fredsforhandlinger. Vi står ved Ukrainas side og vil fortsette å hjelpe landet med å hevde sin rett til selvforsvar, sier Stoltenberg til den tyske avisen Welt.