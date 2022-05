DREPT: Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept på Vestbredden. Videoer viser det som skal være hennes livløse kropp i de samme klærne som hun har på bildet.

Palestinske myndigheter: Al Jazeera-journalist skutt og drept på Vestbredden

JERUSALEM/OSLO (VG) Palestinas helsedepartement skriver på Twitter at Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh er blitt drept av den israelske hæren på okkuperte Vestbredden.

Ifølge myndighetene ble Shireen Abu Akleh skutt av den israelske hæren.

Al Jazeera skriver selv at deres journalist er død, men viser også til det palestinske helsedepartementet som kilde. Nyhetskanalen skriver at Abu Akleher var i Jenin for å dekke israelske raid byen.

Også den israelsk avisen Haaretz skriver at hun er blitt drept.

SYKEHUSET: Den drepte journalisten blir transportet inn på sykehuset i Jenin.

Avisen Al-Quds skriver at deres korrespondent Ali Smoudi ble skadet i sammenstøtene. Smoudi ble skutt i ryggen. Tilstanden hans er nå stabil.

Det israelske forsvaret (IDF) skriver på Twitter at journalister kan ha blitt skadet i sammenstøt mellom tropper og væpnede menn på Vestbredden. De hevder også at journalistene kan ha blitt skadet av skyting fra palestinsk side.

Den israelske TV-kanalen Channel 13 skriver på Twitter at IDF gikk inn i Jenin og utvekslet skudd med «terrorister». Ifølge kanalen vil IDF undersøke hvorvidt Al Jazeera-journalisten ble drept og om en annen journalist ble skadet.

Kanalen har delt en video der man hører skudd og ser personer som skyter mellom bygninger.

Palestinas president Mahmoud Abbas sier at han holder de israelske styrkene ansvarlig for drapet på Abu Akleh, ifølge Reuters.

Flere konfrontasjoner

De siste ukene har det vært flere konfrontasjoner mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere inne på Vestbredden, og byen Jenin er et av stedene hvor kampene har vært kraftigst.

Det har også vært palestinere fra Jenin som har begått angrep i Tel Aviv, og dermed har israelske sikkerhetsstyrker forsøkt å slå ned på motstanden i Jenin.

Etter dette har den israelske statsministeren Naftali Bennett uttalt at «sikkerhetsstyrkene har full frihet» under deres operasjoner, med mål om å stoppe fremtidige angrep, skriver Al Jazeera.

I Jenin har israelske styrker møtt væpnet motstand fra ulike palestinske fraksjoner.

Avisen Al-Quds skriver at deres korrespondent Ali Smoudi ble skadet i sammenstøtene.

Videoer publisert i sosiale medier viser en livløs kvinne med i skuddsikker vest markert med «presse» i store bokstaver.

Al Jazeeras korrespondent på Vestbredden Nida Ibrahim sier at videoene viser at hennes kollega ble skutt i hodet. VG har ikke selv verifisert videoene.

– Det vi vet så langt er at det palestinske helsedepartementet har kunngjort døden hennes. Shireen Abu Akleh, som har dekket de pågående hendelsene i Jenin. Hun dekket et israelsk raid på byen nord på okkuperte Vestbredden, da hun ble truffet i hodet av en kule, sier Ibrahim til egen nyhetskanal.

Det palestinske utenriksdepartementet fordømmer drapet på Abu Akleh og ber om en internasjonal etterforskning.

Al Jazeera skriver at Abu Aklek hadde jobbet for kanalen siden begynnelsen av den andre palestinske intifadaen i 2000.

Jenin er en by i Palestina, nord på okkuperte Vestbredden, med rundt 50.000 innbyggere. I byen ligger også flyktningleiren Jenin, en av FNs 19 flyktningleirer for palestinere på Vestbredden, med rundt 14.000 innbyggere.

Israelske myndigheter har nå nærmest full kontroll over Vestbredden som de har okkupert siden 1967, i strid med Folkeretten.