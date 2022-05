SKAL HA BEKLAGET: Russlands president Putin skal ha beklaget uttalelsene fra utenriksminister Lavrov.

Israels statsminister sier Putin beklaget Lavrovs Nazi-uttalelse

Naftali Bennet, Israels statsminister, godtok unnskyldningen fra Putin og takket ham for å klargjøre Putins holdning mot den jødiske befolkningen og Holocaust.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver den offisielle Twitterkontoen til statsministeren i Israel.

Russlands president Vladimir Putin og Bennet snakket sammen på telefon torsdag, og det var under denne samtalen at Putin skal ha beklaget utenriksminister Sergej Lavrovs uttalelser.

Søndag siterte Reuters Lavrov på at han skal ha sagt at selv om Zelenskyj er jødisk, ikke betyr at det ikke finnes nazisiste elementer i Ukraina.

Videre skal han ha sagt at han tror at også Hitler hadde «jødisk blod».

HITLER-KOMMENTAR: Søndag ble Lavrov sitert på uttalelser om Zelenskyj og hans jødiske bakgrunn.

Kreml har også publisert en sak om hva som skal ha blitt sagt i samtalen mellom de to lederne. Her nevner de ikke at Putin har beklaget Lavrovs uttalelse.

Torsdag er Israels uavhengighetsdag,

Russland har lenge hevdet at deres såkalte «spesialoperasjon» i Ukraina, altså invasjonen av nabolandet, blant annet har vært nødvendig for å «avnazifisere» Ukraina.