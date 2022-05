I NYHAVN: Jonas Gahr Støre rakk en rask tur ut til bryggene i Nyhavn i København tirsdag kveld.

Støre om abort-lekkasjen i USA: Historisk om det stemmer

KØBENHAVN (VG) Dersom amerikansk høyesterett knuser abort-dommen fra 1973, vil det være et stort tilbakeskritt for amerikanske kvinner og deres rettigheter, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Publisert: Nå nettopp

– Det vil være en historisk begivenhet, ikke bare i USA men langt utenfor, dersom denne abort-kjennelsen fra 1973 blir opphevet, sier statsministeren til VG.

Han er i København for å møte Indias statsminister Narendra Modi sammen med sine nordiske kolleger onsdag. Han skal også ha sitt første egne møte den finske statsministeren Sanna Marin.

Støre har vært i Kristiansand-området tidligere tirsdag. Men han har registret lekkasjen fra høyesterett i USA, som ifølge nettstedet Politico skal avsløre at et flertall i Høyesterett vil sette til side retten til selvbestemt abort.

Denne retten har vært gjeldende i USA siden saken Roe mot Wade i 1973, som slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig.

USAs høyesterett har bekreftet at det lekkede utkastet er ekte, men de avviser at det er snakk om noen endelig beslutning eller at det representerer det endelige standpunktet til noen av dommerne.

Kan gå den veien

– Den kjennelsen har vært viktig, både juridisk og symbolsk, i mange land langt ut over USA, sier statsministeren.

– Er du overrasket?

– Det har vært antydet at det kunne gå den veien, med holdningene til de nye dommerne i Høyesterett, de som tidligere president Donald Trump fikk utnevnt.

– Hvordan vil du reagere dersom Roe vs Wade-kjennelsen nå faller?

– Hvis dette skulle bli resultatet, så vil jeg mene at det er et stort tilbakeskritt for en grunnleggende rettighet som amerikanske kvinner har hatt i mange år. Den vil kunne føre til stor splittelse i USA, og den vil føre til store variasjoner i abortlovene mellom delstatene. Noen vil nærmest forby abort, med de konsekvenser det vil få får kvinner i USA, sier Støre.

– Hvordan kan dette skje i USA?

– Det er på alle meningsmålinger et veldig solid flertall for dagens lovgivning på føderalt nivå. Så det Høyesterett kan komme til å gjøre her, vil klart være i strid med flertallet. Men mange delstater har jobbet systematisk for å forberede avgjørelsen som nå kommer. Det er delstater som har vedtak liggende klare dersom amerikansk høyesterett gir dem ja. SÅ dette kan skje ganske raskt, sier Støre.

Han forklarer:

– I amerikansk politikk er abortspørsmålet ladet med veldig mange og sterke motsetninger mellom ulike leire. Det er et stort etisk spørsmål, men i de fleste demokratier har man sikret stabil lovgivning for kvinners rett. I USA er dette både en verdimarkør mellom veldig polariserte grupper, og et samfunnsspørsmål, og det gjøt abortsaken enda mer følsom, sier han.