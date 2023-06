STORE ENDRINGER: Nato-sjef Jens Stoltenberg skal levere nye forsvarsplaner til toppmøtet i juli. Her er han på øvelsen Cold Response på Bardufoss i mars 2022 sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen (til venstre).

Nato i ny retning: Slik skal Europa forsvares mot Russland

BRUSSEL (VG) Nato-kilder varsler en «voldsom modernisering»: Nå skal alliansen settes i stand til raskt å slå ned et eventuelt russisk angrep på Nato-land.

Slagordet om å forsvare hver tomme av Natos territorium skal settes ut i livet. Natos nye regionale forsvarsplaner er den mest omfattende omstilling siden den kalde krigen.

Norges rolle blir viktigere i Natos felles forsvarsplaner med Finland og Sverige inne i alliansen. Vis mer

Slagordet om å «forsvare hver tomme av Natos territorium» skal settes ut i livet.

Lite er kjent om detaljene i flere tusen sider tykke dokumenter som beskriver Natos nye regionale forsvarsplaner. Stats- og regjeringssjefene i Nato skal fatte endelige vedtak på toppmøtet i Vilnius i juli.

Internt omtales de som Natos største omstilling siden den kalde krigen, ifølge VGs opplysninger.

– Med Finland og Sverige inne i Nato, vil Norge bli langt viktigere i Natos felles forsvarsplaner, sier en kilde som har vært sentral i arbeidet med forsvarsplanene.

Regionale planer

Tre regionale planverk ligger nå på regjeringenes bord til endelig beslutning på toppmøtet: En for landene som grenser mot Atlanteren i nord, som Norge og Storbritannia. De to andre er for det kontinentale Europa, delt mellom landene nord og sør for Alpene.

– For første gang siden den kalde krigen kobler vi planene for vårt felles forsvar med planene for våre styrker, kapasiteter, og kommandosystemet, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse fredag.

Nato-planene vil i langt større grad påvirke hva slags kapasiteter som Norge og andre medlemsland skal investere i.

– Det viktigste signalet som kommer fra Natos militære ledere, er en skjerpet plikt for hvert enkelt land til å ivareta sin egen sikkerhet, sier seniorforsker og Nato-ekspert Karsten Friis på NUPI til VG.

Vil ta imot flere

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til VG at Norge nå gjør forberedelser for å kunne ta imot for ytterligere 2000 soldater fra andre Nato-land. Dette gjør regjeringen som en følge av Natos nye forsvarsplaner.

– Norges fremste ansvar er å passe på det som skjer i nord, og å tilrettelegge for allierte forsterkninger. De regionale planene innebærer en tettere kobling mellom planene og kapasitetene som landene skal ha. Det blir en del av arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret, sier han.

BYGGER BRU: En norsk stridsvognavdeling trener på å krysse en elv i Litauen med en medbrakt brolegger. Norske soldater har vært en del av Natos kampgruppe i Litauen siden 2017.

Melde inn styrker

I ukene fram mot toppmøtet i juli skal alle medlemslandene melde inn hva slags styrker de kan bidra med inn i Natos nye forsvarsplaner.

De nærmeste årene må medlemslandene i tillegg fylle opp sine lagre av krigsmateriell, som drivstoff og ammunisjon.

De må også få orden på logistikken: Veier, toglinjer og broer må forsterkes. Nato vil kreve og teste såkalt militær mobilitet, evnen til å flytte store styrker raskt over landegrensene i Europa, uten byråkratiske hindringer.

En av Natos toppledere sier til VG at dette vil ta lang tid:

– Jeg kan ikke gi ut tall. Men om krigen i Ukraina stopper i morgen, vil behovet for ammunisjon likevel være langt større enn før krigen. Det er ikke bare å knipse med fingrene. Landene må sette av penger og legge inn bestillinger, sier Nato-lederen.

300 000 soldater

Ryggraden i planene er å sette mer enn 300 000 soldater i beredskap, som Natos militære øverstkommanderende – Saceur SaceurDen amerikanske generalen General Christopher G. Cavoli har siden juli 2022 vært både sjef for USAs styrker i Europa, og Natos øverstkommanderende for Europa - Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). – kan disponere der det er behov. De skal være på plass innen 30 dager. Mindre kampenheter vil stå på 10 dagers beredskap.

Øremerkede styrker som skal være spesifikt trent til å rykke til en på forhånd definert region. Nato har nå kampenheter, hver på rundt 1000 soldater, i åtte land i Øst-Europa. Disse skal på kort varsel få forsterkninger som vil firedoble størrelsen opp til brigade-nivå.

– Medlemslandene vil vite nøyaktig hva slags styrker og kapasiteter det er behov for, og hvor og hvordan de skal deployeres, sa Jens Stoltenberg i en orientering om forsvarsplanene i mai.

STOR OMLEGGING: Den nederlandske admiralen Rod Bauer leder Natos militærkomité. Her er han sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg i 2022.

Planene er høyt gradert, men noe er kjent:

Planene skal møte og avskrekke trusler fra et mer uforutsigbart Russland og faren for terrorangrep mot Nato-land.

Høyt tempo er avgjørende: Kommandolinjene blir kortere og avgjørelsene skal kunne tas raskere. Det gir Saceur mer makt. Det er han som skal lede styrkene i en situasjon hvor Nato blir angrepet.

Natos forsvarsplanleggere ser ikke for seg at Russland vil starte en storskala invasjon mot Natos territorium. De vil derfor heller satse på mindre, men langt mer mobile militære avdelinger som raskt kan settes inn der det er behov.

De militære sjefene mener at Nato også må være bedre i stand til å håndtere massive cyberangrep, hybride angrep og situasjoner i gråsonen mellom krig og fred.

Med Finland og etter hvert Sverige inne i Nato, er det laget helt nye planer for forsvaret av Norden.

Norge er tiltenkt en større rolle som transittland for styrker over Atlanteren som skal til Finland og Sverige, men også til de baltiske landene.

Nedenfra og opp

– Nato planlegger et forsvar nedenfra og opp. Først beskrives oppgaven som skal løses, og så planlegger man hva som skal til for å løse oppgaven. Forsvarsplanene tar utgangspunkt i at en motstander skal nektes adgang til Natos territorium gjennom avskrekking, forklarer Karsten Friis.

– Det betyr at det skal være militære styrker tilgjengelig med svært kort varslingstid. De skal være mobile, og de skal ha trent spesifikt på sine konkrete oppdrag, sier han.

Om medlemslandene i Nato nå kan fylle opp planene med soldater og kapasiteter på kort sikt, gjenstår å se fram mot toppmøtet.

For å finansiere de nye planene og styrkene som skal til, vil landene på Nato-toppmøtet måtte forplikte seg til å øke sine forsvarsbudsjetter ytterligere. To-prosent målet som ble vedtatt i 2014 blir nå et minimumskrav, eller et gulv, slik Stoltenberg har formulert det.

Intern konflikt

Før toppmøtet må Nato også løse noen interne konflikter mellom Hellas og Tyrkia, blant annet om stedsnavn i deres havområder. Uenigheten hindret en enstemmig anbefaling fra forsvarsministermøtet i Brussel fredag, får VG opplyst.

– Vi beveger oss nærmere mot en enighet om forsvarsplanene, sa Stoltenberg fredag ettermiddag.