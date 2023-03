FENGSLES: Evan Gershkovich føres ut av retten i Moskva torsdag.

Amerikansk journalist pågrepet i Russland: − Moskva har lite å tape

Etterretningsekspert Tom Røseth tror det er svært lite sannsynlig at den amerikanske journalisten som ble pågrepet i Russland er spion. – Det er del av et diplomatisk og politisk spill, sier han.

– Min vurdering er at dette er noe vi har sett i Russland tidligere og andre lignende land tidligere. Hvor man arresterer folk, gjerne amerikanere, for å ha mulighet for forhandlinger, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Røseth, til VG.

Torsdag ble den amerikanske journalisten Evan Gershkovich, som dekker Russland for Wall Street Journal, pågrepet i den russiske byen Jekaterinburg.

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) anklager ham for å ha drevet med spionasje på vegne av amerikanske myndigheter, og uttaler at Gershkovich ble anholdt mens han forsøkte å innhente hemmelig informasjon.

– Jeg tenker at sjansen for at denne journalisten har gjort noe annet enn journalistisk arbeid, er nærmest ikke til stede, grunnet den enorme risikoen det vil være i en slik situasjon, uttaler Røseth og legger til:

– Når det kommer til etterretning er det to profesjoner som sjeldent rekrutteres. Det ene er prester, og det andre er journalister. Prester fordi de har noen andre de svarer til over etterretningstjenesten, og journalister fordi det skaper stor friksjon hvis man anvender journalister til slike oppdrag.

ETTERRETNING: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Lite å tape

I en uttalelse skriver Wall Street Journal at de avviser anklagene til FSB på det sterkeste og søker en umiddelbar løslatelse. Røseth tror Gershkovich kan bli sittende lenge i fengsel, og med ham i varetekt ser etterretningseksperten to muligheter for hvordan journalisten kan bli brukt.

– Fangeutveksling er en mulighet, men også det å ha et kort i ermet i den videre prosessen hvor det tidvis blir diplomatiske samtaler med amerikanerne. Hvor de kan kreve noe for å frigi denne journalisten. Da har de mulighet til det, og har det kortet å spille, forteller Røseth.

Gershkovich er den første amerikanske journalisten som er pågrepet og siktet for spionasje i Russland siden september 1986.

– Hvorfor skjer dette nå?

– Det er fordi Moskva har lite å tape og ser seg tjent med å gjøre det. For å få oppmerksomhet i Washington, og for å ha et pressmiddel som de vet skaper stor blest i USA. Med krav om at amerikanske myndigheter får denne personen løslatt. Det er del av et diplomatisk og politisk spill, og en fiendtlig handling, mener Røseth.

GERSHKOVICH: Wall Street Journal-journalisten er amerikansk statsborger, men har røtter fra tidligere Sovjetunionen.

En rekke journalister fra flere forskjellige medier er stasjonert i Russland som korrespondenter, der i blant Gro Holm for NRK. I en uttalelse til VG sier utenriksdirektør Sigurd Falkenberg Mikkelsen at de vil gjøre nye vurderinger før de sender Holm tilbake til Russland.

– Vår korrespondent Gro Holm er tilfeldigvis i Norge akkurat nå i forbindelse med påsken. Vi følger naturligvis med på det som har skjedd med Evan Gershkovich som jobber for Wall Street Journal, og så må vi ta det inn i sikkerhetsvurderingen før Gro reiser tilbake til Moskva igjen, Falkenberg Mikkelsen til VG.

I en uttalelse til Wall Street Journal opplyser Det hvite hus at utenriksdepartementet har vært i kontakt med den russiske regjeringen angående arrestasjonen.

Utenriksminister Antony Blinken forteller at de søker umiddelbar tilgang til Gershkovich for å kunne støtte ham.

– På det sterkeste fordømmer vi Kremls fortsatte forsøk på å skremme, undertrykke og straffe journalister og samfunnsstemmer, sier Blinken i en uttalelse til Wall Street Journal.

Det hvite hus gikk torsdag ut og ba amerikanere i Russland om å reise hjem umiddelbart. Det er uklart om dette har en sammenheng med pågripelsen av journalisten.

– Lavmål

I 1986 var det den amerikanske journalisten Nicholas Daniloff, som jobbet for tidsskriftet U.S. News and World Report, som ble pågrepet av FSBs forløper KGB.

Det ble da ikke tatt ut tiltale mot Daniloff, som ble løslatt i en fangeutveksling 20 dager senere.

På spørsmål om hvordan forholdet mellom de to supermaktene er 27 år etter forrige arrestasjon av en amerikansk journalist, svarer Røseth kontant:

– Det er på et lavmål, det har også (Dimitri) Peskov PeskovVladimir Putins talsmann. sagt. Det at de heller ikke utveksler informasjon med tanke på atom- og nukleære styrker, er nok en negativ trend. Vi skal godt inn i den kalde krigen for at det har vært verre.

I fjor ble den amerikanske basketstjernen Brittney Griner pågrepet på flyplassen i Moskva med cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen, og senere dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling.

Hun ble løslatt i en fangeutveksling med den russiske våpenhandleren Viktor Bout ti måneder senere.

