NAKEN: Pornografi eller kunst? De aller fleste vil nok si det siste.

Latterliggjør amerikanerne etter at rektor ble presset ut

Den nakne skulpturen ble for mye for flere foreldre i Florida. Nå er rektoren, elever og lærere invitert til Firenze i Italia.

Hope Carrasqulla, rektor på skolen Florida Christian carter, ble nylig tvunget til å trekke seg fra jobben.

Hun måtte gå etter at tre foreldre klaget på undervisningen om statuen «David», som det skal ha blitt vist et bilde av i klassen.

Ifølge The Guardian er årsaken til klagingen at mesterverket var «pornografisk».

Det har fått folk til å reagere kraftig.

Hvis du søker på Michelangelo på Twitter ser du en rekke personer latterliggjøre sparkingen.

– USA er pinlig, skriver en.

Naken

Michelangelos «David» er kjent for de fleste. Den kjente kunstneren ferdigstilte statuen i 1504 etter oppdrag fra Domkirken i Firenze, Italia.

Han står i en klassisk kontrapost, naken og muskuløs, og viser hvordan Michelangelo kunne få frem anatomiske detaljer i den nakne menneskekroppen slik at den nærmeste ble levende.

Dette ble altså for mye for foreldrene til sjetteklassingene.

Museumsdirektøren reagerer

Ved tidligere undervisning om David har det blitt gitt et varsel til foreldrene i forkant. Det ble det ikke gjort denne gangen.

– Jeg antok at det var sendt ut et brev. Det er mitt ansvar å sørge for at disse tingene skjer, men strengt tatt trenger vi vel ikke å informere om at det undervises i renessansekunst, sier den avgåtte rektoren til NPR.

Hun hadde rektorvervet bare i ni måneder.

Stauten står på museet Galleria dell’Accademia. Direktøren på museet, Cecilie Hollberg, reagerer i vantro på hendelsen.

– Å tro at David kan være pornografisk betyr virkelig at du ikke forstår innholdet i Bibelen, vestlig kultur og renessansekunst, sier Holberg til AP.

Invitert til Firenze

Lederen for skolestyret, Barney Bishop, har sagt at bildet av statuen ikke var den eneste årsaken til at Carraquilla måtte trekke seg. Han nektet å utdype videre ovenfor lokale medier.

I etterkant har også ordføreren i Firenze, Dario Nardella, meldt seg på. I en tweet skriver han å sammenligne kunst med pornografi er latterlig.

I tillegg har han invitert Carrasquilla til Italia for å «gi henne anerkjennelse på vegne av byen».

– Alle som lærer bort kunst fortjener respekt, skriver han videre.

Den avgåtte rektoren har kommentert invitasjonen.

– Jeg tenkte bare wow. Jeg har vært i Firenze før og sett David, men jeg ville elsket å dra og være en gjest av ordføreren, sier Carrasquilla ifølge The Guardian.

Museet har også invitert lærere og elever fra skolen for å se på David.

Debatt om foreldrenes rettigheter

Til tross for at det ble sendt ut en beklagelse til sjetteklassingenes foreldre, fikk rektor et ultimatum fra lederen av skolestyret, Barney Bishop, om å trekke seg eller å bli sagt opp. Derfor endte hun med å trekke seg.

Carrasquilla hevder at hun ikke fikk noen forklaring på ulimatumet.

Til NPR sier Bishop at det ikke handlet om at bildet ble vist, men om prosessen.

– Foreldre har rett til å avgjøre dette, hvis de føler at det ikke er passende for barnas alder, sier han.

De siste årene har foreldres kontroll over skolepensum vært omstridt og voldsomt debattert både i Florida og resten av USA.

Fredag vedtok republikanerne i Representantenes Hus en såkalte «Parents Bill of Rights» -lovgivning for å øke foreldres tilgang til informasjon om barnas utdanning.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post