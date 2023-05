LETER ETTER LEVNINGER: I nærheten av dette skiltet på den franske landsbygda skal tyske fanger ha blitt skutt og drept av lokale motstandsmenn i 1944.

Henrettet 40 soldater i 1944: − Vi snakket aldri om det igjen

I 1944 ble opp mot 40 tyske soldater henrettet av den franske motstandsbevegelsen FTP. Nå forteller den siste gjenlevende medlemmet hvordan de døde.

Kortversjonen Edmond Réveil (98) bryter tausheten om FTPs massehenrettelse av tyske soldater i Meymac, Frankrike, i 1944.

Réveil er det siste gjenlevende medlem i området fra motstandsbevegelsen Francs et Tireurs Partisans (FTP).

Massehenrettelsen skjedde kort tid etter D-dagen, og etter at Tyskland henrettet flere gisler.

Réveil forteller om tvungen deltagelse i henrettelsen.

Den tyske krigsgravkommisjonen vil grave frem i søken etter de henrettede soldatenes levninger.

Meymacs ordfører sier Réveil ønsker at de døde soldatene og deres familier skal få vite hva som skjedde. Vis mer

I 80 år har Edmond Réveil (98) tiet om junidagen i 1944, hvor motstandsbevegelsen Francs et Tireurs Partisans (FTP) massehenrettet flere titalls tyske soldater i Meymac i Frankrike.

98-åringen er det siste gjenlevende medlemmet fra den lokale avdelingen av FTP, og var vitne til massehenrettelsen, skriver den franske avisen La Montagne.

Han har imidlertid aldri fortalt hva som skjedde, inntil nå.

I et rettslig avhør filmet på video, forklarer Réveil at han og andre motstandsmedlemmer transporterte krigsfanger da de fikk ordre om å henrette dem. Kommandanten hans skal ha «grått som et barn» da beskjeden kom, ifølge Réveil.

– Han ba om frivillige til å utføre ordren. Alle hadde noen de ville drepe, men det var noen av oss – og jeg var en av dem – som sa at vi ikke ville delta.

Kort tid etter D-dagen D-dagen D-dagen er betegnelsen på 6. juni 1944, den første dagen i den allierte invasjonen og frigjøringen av Frankrike under andre verdenskrig.6. juni 1944, klarte Réveil og andre FTP-medlemmer å ta over 50 tyske soldater til fange i nærheten av Meymac. Tre dager senere slo tyskerne tilbake ved å offentlig henrette 99 gisler. 10. juni ble også 643 mennesker drept i landsbyen Oradour-Sur-Glane av SS Das Reich- SS Das Reich-Elitesoldater fra det tyske nazipartiets paramilitære organisasjon, Waffen-SS. Divisjonen tjenestegjorde under invasjonen av Frankrike og deltok i flere store slag på østfronten. divisjonen.

Massehenrettelsen av de tyske fangene skal ha skjedd 12. juni. Réveil forteller at det var en «fryktelig varm dag».

– Vi fikk dem til å grave sine egne graver. De ble henrettet, og vi helte brent kalk brent kalkKalsiumoksid består av kalsium og oksygen, og er et etsende stoff som fra gammelt av ble kalt «etskalk», eller brent kalk. på dem. Jeg husket at det luktet blod, sier han.

– Vi snakket aldri om det igjen.

Fransk kvinne blant de drepte

Blant fangene var også en fransk kvinne som angivelig hadde samarbeidet med Gestapo GestapoNazi-Tysklands statlige politiske politi.. Ingen av motstandsmedlemmene ønsket å skyte henne, så de trakk lodd om hvem som skulle utføre oppgaven, forteller 98-åringen.

Réveil var 18 år i 1944, og hadde kodenavnet Papillon, som er det franske navnet for sommerfugl. Det gikk 75 år før han avslørte navnet i 2019, under et møte for franske veteraner.

SKAL GRAVES OPP: En fransk innbygger, Andre Nirelli, viser området hvor opp mot 40 tyske soldater kan ha blitt henrettet i 1944.

Meymacs ordfører, Philippe Brugere, sier til BBC at å stå frem var en stor lettelse for Réveil.

– I løpet av årene hadde han mange muligheter til å fortelle historien, og det gjorde han aldri. Men han var det siste vitnet. Det var en byrde for ham, sier Brugere.

– Han visste at hvis han ikke sa fra, ville ingen noen gang få vite det.

Skal lete etter levningene

I løpet av de neste ukene vil det bli utført gravearbeid av den tyske krigsgravkommisjonen for å forsøke å finne levningene etter de 40 soldatene.

Lokalhistorikere sier ifølge BBC at det i 1967 ble funnet levninger av 11 tyskere i Le Vert, men at det ikke ble ført noen registering av nøyaktig hvor de ble funnet. En lokal innbygger husker imidlertid å ha sett utgravningene, og har gitt myndighetene en grov indikasjon på hvor de resterende gravene befinner seg.

UTSATT GRUNNET COVID: Grunnet covid-19 er det kun få uker siden saken ble gjenopptatt, selv om det er fire år siden Réveil først fortalte sin historie.

Etter andre verdenskrig ble Réveil jernbanearbeider. Ifølge ordføreren er han «noe overveldet» av all medieoppmerksomheten han nå får.

– Han er en fantastisk snill gammel mann. Han var imot vold og i motstandsbevegelsen avfyrte han aldri et eneste skudd, sier Brugere.

– Alt han ønsker nå er at de døde soldatene skal bli husket, og at familiene deres skal bli fortalt hvor de ligger.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post