MED SJEFEN: Dmitrij Peskov (bak) sammen med president Vladimir Putin under et møte i Kirgisija i desember 2022.

Putins talsmann: – Å føre krig er noe helt annet

Vladimir Putins talsmann er fortsatt klar på at Russland ikke fører krig i Ukraina – for det «er noe helt annet». En vestlig ekspert mener det er en «grotesk løgn».

Uttalelsene fra Dmitrij Peskov kommer i et intervju med den bosniske TV-kanalen ATV og er gjengitt av Meduza.

– Hvorfor det går så tregt med russerne, sier du? Fordi russerne ikke kriger, vi kriger ikke. Å føre krig er en helt annen sak, det er total ødeleggelse av infrastruktur, det er fullstendig ødeleggelse av byer. Det gjør vi ikke, sier Peskov – og bruker fortsatt uttrykket «militær spesialoperasjon» (som russiske medier etter hvert bare bruker forkortelsen SVO for).

– Vi prøver å bevare infrastrukturen, og for det andre prøver vi å redde menneskeliv, sier Peskov, denne gang gjengitt av nyhetsbyrået FAN.

Han hevder også at Ukraina driver med statsstøttet terrorisme, melder FAN.

Hans sjef, Vladimir Putin, brukte i sin 9. mai-tale ordet «krig» – men det var da med Russland som offer. Han sa at «Vesten fører krig mot oss».

– Grotesk løgn, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, når VG tar opp Peskovs uttalelser med ham.

– Du anklager fienden for det du selv gjør – og nekter å bakke ... Det er åpenbare løgner som bare blir gjentatt.

En skole i St. Petersburg-området hyller en tidligere elev, som døde som soldat i Ukraina-krigen. Soldaten het Maksim Uljanov. Bildet er fra 27. april 2023.

Paasikivi mener at Moskva anno 2023 bruker den samme retorikken som i det gamle Sovjetunionen SovjetunionenSovjetunionen var en tidligere forbundsrepublikk som dekket det som i dag er 15 selvstendige nasjoner, blant dem Russland og Ukraina. Sovjetunionen ble opprettet i 1922 og oppløst i 1991. Hovedstaden var Moskva, og Russland var den dominerende av de 15 delrepublikkene..

– Ja, dette er det nesten nordkoreansk stil over.

Eksperten viser til et annet eksempel der den russiske ambassaden i Stockholm har lagt ut bilder fra Butsja ButsjaButsja er en forstad til Kyiv. I ettertid har det vist seg at russiske styrker begikk en massakre her mellom 27. februar og 31. mars 2022. Dette åpenbarte seg da Russland trakk seg tilbake. der de hevder at Ukraina selv sto bak massakren.

– Hva tenker du om beskyldningene mot Ukraina?

– Den russiske retorikken om krigen var ille fra starten og har blitt stadig verre. Allerede tidlig sto de på at Russland har en ensom rett til militær vold og at nabolandet ikke kan forsvare seg. Ukraina forsvarer seg mot en russisk angrepskrig og har full rett til å forsvare seg i Ukraina og på russisk territorium.

– Også på russisk territorium?

– Ja, også inn i Russland ifølge de internasjonale militære lover – så lenge det i hovedsak er rettet mot den militære logistikken og ikke treffer sivilbefolkningen uproporsjonalt. Det har så vidt jeg vet ikke skjedd.

Dmitrij Peskov hevder i intervjuet med ATV at NATO nå er en del av krigen:

– NATO er nå en faktisk deltager i denne konflikten, på Ukrainas side, sier talsmannen.

Peskov sier videre at målene for «spesialoperasjonen» er «delvis oppnådd» etter drøyt ett års krig – men at langt fra alle oppgavene «med å beskytte innbyggerne i Donbas» er blitt løst så langt.