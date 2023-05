ISEN SMELTER: Klimakrisen i Arktis er et kjent tema i Arktisk Råd, men siden mars 2022 har de øvrige medlemslandene ikke hatt kontakt med Russland på politisk nivå.

Iskaldt før Norge overtar Arktisk Råd

All politisk kontakt i Arktisk Råd stoppet opp etter Russlands invasjon i Ukraina. Torsdag skal utenriksminister Anniken Huitfeldt overta ledertrøya fra Russland. Men kan Norge redde dette samarbeidet?

Om alt hadde vært normalt, skulle utenriksministrene fra de åtte medlemslandene rundt Nordpolen møtes i Sibir torsdag, 12.mai.

Men Huitfeldt og de seks øvrige landene i Arktisk Råd - Storbritannia, USA, Canada, Sverige, Danmark og Finland - har alle takket nei til Lavrovs invitasjon.

Nå går Russlands to års-periode som leder i Arktisk Råd mot slutten, og Norge står for tur.

Utenriksdepartementet sier minst mulig før møtet på torsdag:

– Vi forventer en ryddig overføring av lederskapet til Norge, sier statssekretær Eivind Vad Petersson i Utenriksdepartementet til VG.

LENGE SIDEN SIST: Utenriksministrene Anniken Huitfeldt og Sergej Lavrov møttes i Tromsø høsten 2021.

Tror det skal gå

– Jeg blir veldig overrasket om man ikke lykkes med å overlevere stafettpinnen. For nå er alle de syv øvrige medlemmene enige om at det skal skje. Og Russland har ikke stukket kjepper i hjulene til nå, sier Svein Vigeland Rottem til VG.

Han er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og følger Arktisk Råd tett.

– Men man vet jo aldri, det kan dukke opp hindringer i siste liten, legger han til.

Noe av spenningen er om de uforsonlige rundene mellom Norge og Russland den siste måneden, med bortvisning av diplomater, vil smitte inn på møtet torsdag.

Svekket

– Den viktigste jobben nå er å få Arktisk Råd til å fortsette og eksistere. Alternativet er jo at andre strukturer tar over, og det er ikke i vår interesse, sa Huitfeldt til VG 5.april.

Det formelle møtet for å overlevere lederskapet fra Moskva til Oslo må derfor skje i et digitalt møte på embetsnivå, uten politikerne til stede.

I Utenriksdepartementet er det Morten Høglund, Norges ambassadør til Arktis, som leder prosessen. Han har hatt digitale formøter med sin russiske kollega Nikolay Korchunov over flere måneder for å forberede overgangen.

Korchunov sier til Reuters at rådet er svekket uten Russland. Han føler seg ikke trygg på at Arktisk Råd fortsatt kan være den viktigste plattformen for arktiske spørsmål.

MUNNBIND: I 2021 møttes utenriksministrene i Arktisk Råd i Reykjavik. Da måtte den daværende utenriksministeren Ine Eriksen Søreide (H) passe på strenge covid-restriksjoner.

Snakker ulikt

Svein Vigeland Rottem har merket seg den forsiktige norske ordbruken foran det avgjørende lederskiftet denne uken:

– Flere av de andre medlemslandene mener det er umulig og uaktuelt å samarbeide med Russland, og avviser enhver diskusjon om et fremtidig comeback for Russland i Arktisk Råd. Mens Norge ikke kan åpne for Russland nå, har Norge behov for en slik åpning på flere områder fordi vi har felles grense. Det er derfor fiskerisamarbeidet med Russland fortsatt fungerer, sier han.

Mer enn halvparten av kystlinjen mot Nordpolen ligger i Russland. Arktis Råd har en rekke forskningsprogrammer på områder som klima, miljø og skipsfart.

Med eller uten Russland?

Eivind Vad Petersson vil ikke forskuttere hvordan rådet vil jobbe under norsk ledelse, og om det vil skje med eller uten Russland:

– Nå konsentrerer vi oss om møtet torsdag og overtakelse av lederskapet. Deretter vil vi sammen med de andre Arktis-statene bli enige om hvordan vi skal ta arbeidet videre. Vi ønsker kontakt med alle Arktis-statene i det videre arbeidet, men politisk kontakt og samarbeid med Russland vil ikke være mulig, sier han.