BLANT VETERANER: På seiersdagen den 9. mai var Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko plassert på ærestribunen på Den røde plass i Moskva sammen med russiske veteraner.

Rykteflom om Lukasjenko – dukket ikke opp på nasjonal feiring

Aleksandr Lukasjenko (68) har ikke vist seg offentlig på fem dager, og ryktene florerer. Presidentens pressetjeneste har ikke kommentert saken.

Hovedoppslaget hos det belarusiske nyhetsbyrået Belta søndag kveld er imidlertid Lukasjenkos hektiske arbeidsuke.

Det skjer etter at presidenten tidligere søndag ikke var å se på feiringen av dagen for Belarus’ flagg, emblem og nasjonalsang, der han har holdt tale de siste årene.

På seiersdagen i Russland den 9. mai var Lukasjenko til stede både på Den røde plass i Moskva og senere ved seiersmonumentet i Belarus’ hovedstad Minsk.

Siden har han ikke vist seg offentlig.

Den ukrainske innenriksministerens profilerte rådgiver Anton Herasjsjenko skriver på Twitter:

– Belarusiske opposisjonsmedier rapporterer at Lukasjenko ble sett på et sykehus og at leger fra Moskva kom til ham.

Denne påstanden blir forsøkt nedtonet av flere russiske medier:

– Opposisjonen har gjentatte ganger spredt rykter om tilstanden til både Lukasjenko og hans kollega Vladimir Putin. Hver gang viste det seg imidlertid bare å være et rykte, skriver tsargrad.tv.

SEIERSDAGEN: Vladimir Putin (t.v.) og Aleksandr Lukasjenko før militærparaden på Den røde plass.

– Er det sant at han er syk? spør BBCs russiskutgave – og fastslår at «Lukasjenko ikke var seg selv» da han var på Den røde plass i Moskva den 9. mai.

– Han så utslitt ut og kunne ikke gå de 300 meterne på Den røde plass. Han måtte bli kjørt med en liten elbil, skriver BBC, og hevder at Lukasjenko også hadde en bandasje på armen.

Den engelskspråklige ukrainske avisen Kyiv Post skriver at «ryktene svirrer om helsen til Belarus’ Lukasjenko etter at diktatoren ikke deltar på en stor begivenhet». Artikkelen er skrevet av den politiske rådgiveren Jason Jay Smart, som er erklært persona non grata persona non grataUønsket person, særlig brukt om personer som er erklært uønsket i et land. på livstid i Russland.

HYLLEST: Slik hyller det nasjonale nyhetsbyrået Belta søndag kveld Lukasjenkos hektiske arbeidsuke.

Den belarusiske opposisjonsmannen Pavel Latushko hevder på Twitter at det er første gang på 29 år at Lukasjenko ikke er synlig offentlig på så lang tid. Han hevder at presidenten lider av en alvorlig virusinfeksjon.

Lukasjenko har styrt Belarus siden 1994.

Vladimir Putin brukte Belarus som oppmarsjområde for den fullskala invasjonen av Ukraina fra den 24. februar 2022. Lukasjenko fikk i august 2020 støtte fra Putin da det var store protestaksjoner etter presidentvalget, der Lukasjenko ifølge valgkommisjonen vant. Rivalen Svjatlana Tsikhanovskaja

hevder at det var hun som fikk flest stemmer.

Presidentens pressetjeneste har ikke kommentert ryktene som går, melder Meduza.

En rekke medier melder at Lukasjenko ikke – som de andre statslederne som var til stede på Den røde plass 9. mai – var med på lunsjen som Putin hadde etter militærparaden.

En russiske politiker sier at Lukasjenko var syk allerede før han kom til Moskva, men at han bare trenger tid for å bli frisk.

– Det er ikke noe alvorlig. Det er ikke covid. Han er bare blitt syk, sier Konstantin Zatulin, som er nestleder i parlamentets komité for saker omkring CIS CISSammenslutningen av uavhengige stater. Ni av de tidligere 15 sovjetrepublikkene er medlemmer., ifølge Moskovskij Komsomolets.

– Han trenger hvile, det er alt.