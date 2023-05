De fant ham i sanden, halvt støttet opp mot en mur om morgenen 1. desember 1948.



En pen, atletisk bygget, død mann i 40–50-årsalderen, i hvit skjorte, slips og dress. Ingen identifikasjon, ingen bagasje, ingen penger.



Det rareste av alt: Alle merkelapper i klærne hans var klipt vekk. Dødsårsaken: Trolig gift.

Men da liket ble undersøkt på nytt, gjorde patologen et merkelig funn.



I den dødes bukselomme lå en bitte liten papirlapp med to små ord.



Den kryptiske beskjeden har vært et mysterium. Nå kan dødsgåten likevel bli løst.