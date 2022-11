REDDES: Redningsmannskaper i båter arbeider med å hente opp mennesker fra det styrtede passasjerflyet i Victoriasjøen.

Fly styrtet i Victoriasjøen i Tanzania

Flyet fra Precision Air styrtet i dårlig vær under innflyging til flyplassen.

Det var søndag morgen i halv ni-tiden at flyet fra selskapet Precision styrtet i Victoriasjøen i Tanzania under et landingsforsøk, melder Reuters.

Den regionale politimesteren William Mwampaghale sier at flyet styrtet i sjøen bare 100 meter fra flyplassen i Bukoba, melder NTB.

Victoriasjøen er Afrikas største innsjø og ligger mellom Uganda i nord, Kenya i øst og Tanzania i sør.

Flyet skulle fra Dar-es-Salaam til Bukoba via Mwanza i Victoriasjøen. Det var kraftig regn og sterk vind i området.

Rundt klokken 11.00 søndag formiddag var 26 av de 43 som var om bord reddet ut og sendt til sykehus, ifølge lokale myndigheter, melder NTB.

Det var 43 personer om bord i flyet fra produsenten ATR, 39 passasjerer, to flygere og to kabinpersonale.

Det er uklart om noen har omkommet i ulykken.

Precision Air er Tanzanias største flyselskap. Det har et titall propellfly av typen ATR og flyr til en rekke byer i Tanzania, samt til Nairobi i Kenya og Entebbe i Uganda.