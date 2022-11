Se dokumentaren «Tsumu: Where Do You Go With Your Dreams?»

19-åringene Lars, Eino og Thomas vokser opp i Tasiilaq, en by grønlandsk by beryktet for oppsiktsvekkende høy selvmordsrate, seksuelle overgrep, dype sosiale problemer og utbredt alkoholisme. Når de voksne er på vei til å kjøre byen i grøften, er det opp til tenåringene å gi håp til det lille samfunnet.

VG har kun rettigheter til å vise «Tsumu: Where Do You Go With Your Dreams?» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 9 år.