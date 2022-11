Trump stiller som presidentkandidat i 2024

PALM BEACH/OSLO (VG) Donald Trump feier all tvil til side. Han har nå lansert seg selv som republikanernes presidentkandidat til 2024.

Eks-president Donald J. Trump gir ingen anledning til å trekke pusten etter forrige ukes skuffende mellomvalg for republikanerne.

I natt på Mar-a-lago i Palm Beach i Florida lanserte han sitt presidentkandidatur for USA-valget i 2024.

Trump har gjort klar de nødvendige papirene overfor de føderale valgmyndighetene som gjør det klart at han stiller. Det skriver BBC.

– USAs comeback starter nå! sa Trump fra scenen i Florida til full jubel blant tilhengerne i salen.

HEIAGJENG: Fra venstre Karen Reinhart, Debbie Macchia og Svetlana Dallalana henger på broen over fra West Palm Beach til sandbanken Palm Beach, hvor Mar-a-lago, Trumps residens og resort, ligger.

– Nyttårsaften!

På fortauene utenfor Mar-a-lago har Trumps ivrigste støttespillere vært samlet gjennom hele dagen med enorme flagg, plakater, roping og diskusjoner av Qanon-konspirasjonsteorien.

– Det er som nyttårsaften! sier en.

– Tror du han er redd nå? spør en kvinne.

Biler med «MAGA» i røde og blå lys, med flagg blafrende bak, kjører tutende frem og tilbake foran Trumps lakserosa festning, hvor FBI-agenter gikk til razzia i èn av mange etterforskninger mot eks-presidenten.

CUBANER: Elaine Fandino (70) holder opp et Trump flagg. Hun er fra Cuba og hater sosialisme.

Over Mar-a-lago før Trumps kunngjøring sirklet imidlertid et fly med banneret: «Du tapte igjen, Donald! #DeSantis2024».

Rivaliseringen mellom Trump og DeSantis har nå kokt opp til overflaten før 2024.

– Vi skal ha Trump i 2024 og DeSantis i 2028! DeSantis må vente. Vi elsker han, men han må vente på Trump, sier Elaine Fandino (70) til VG.

Debbie Macchia har vært her siden klokken 11.00 lokal tid. VG er intervju nummer 19.

– Amerika trenger Trump! sier hun.

Stormer rundt Trump

Det republikanske partiet er i villrede etter et svært dårlig kongressvalg forrige uke.

En rekke av Trumps håndplukkede kandidater til Senatet tapte mot demokrater.

Representantenes hus holdt nesten på å forbli i demokratenes hånd, i tillegg til Senatet – hvor demokratene økte flertallet med ett sete.

Kritikken hagler internt og Trumps splittende skygge over det politiske landskapet får skylden til og med på konservative Fox News.

Ikke minst ser det i etterkant ut som en dårlig strategi for Trumps kandidater å støtte opp om hans mistillit mot USAs valgsystem.

En av Trumps tidligere lojale støttespillere, den toneangivende senatoren Lindsey Graham, sa et par timer før Trumps kunngjøring at han mente eks-presidenten ikke burde lansere et kandidatur nå.

– Jeg mener vi må bli ferdige med 2022 før vi begynner å snakke om 2024, sa han, ifølge New York Times.

Ekspert: – DeSantis ikke i nærheten

Mannen Trump deler hjemstat med – guvernør Ron DeSantis – pekes ut som en mulig arvtager som lederen av partiet.

Det tar Michael Binder, professor ved avdeling for statsvitenskap på University of North Florida, med en klype salt.

– Selv om DeSantis vant guvernørvalget i Florida med 20 poeng, så er han nasjonalt ikke i nærheten av å være på Trumps nivå enda, sier Binder til VG.

Professoren minner at hvem som blir republikanernes presidentkandidat avgjøres i såkalte primærvalg – hvor partiets grunnfjell av velgere avgjør.

– Det er republikanske primærvalgsvelgere – ikke hovedvalgsvelgere – som skal stemme over om han blir kandidaten. Vi snakker her om to veldig forskjellige velgermasser. Han er fortsatt den mest kjente og populære republikaneren der ute, sier Binder om Trump.

Den nyeste meningsmålingen er relativt godt nytt for Trump: Politico har en fersk måling tirsdag som viser at Trump den mest foretrukne kandidaten blant republikanere, med 47 prosent.