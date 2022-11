Donald Trump og hans kone Melania Trump.

USAs høyesterett gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger

Den tidligere presidenten granskes.

USAs høyesterett gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger til Kongressen, melder flere amerikanske medier. En komite i Representantens hus har bedt om å få utlevert skattemeldingene i forbindelse med en granskning av Trumps finanser.

Dermed får de tilgang på dokumentene før Representantenes hus igjen får et republikansk flertall, etter valget nylig.

Trump har forsøkt å forhindre forespørselen helt siden den kom fra demokrat Richard Neal tilbake i 2019, som den gang ba om presidentens selvangivelser for de siste seks årene.

Det er finansdepartementet som etter planen skal gi skattemeldingene hans videre.

De får seks år med dokumenter, lyder avgjørelsen.

Lang kamp

Drakampen om adgangen til å granske tidligere president Donald Trumps skattemeldinger har gått i det amerikanske rettsapparatet i flere år.

Allerede i 2019 beordret statsadvokaten i New York Trump til å legge frem skattemeldingen for de siste åtte årene. Kjennelsen har blitt anket og påklaget flere ganger.

Trump har blant annet argumentert med at en sittende president har immunitet med hensyn til strafferettslige etterforskninger, deretter at utleveringer er et brudd på privatlivet og et forsøk fra Demokratene på å ramme ham.