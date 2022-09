RUSSISK-KONTROLLERT: Slik så det ut ved flyplassen i Donetsk i 2015. Her er prorussiske separatister avbildet mens de inspiserer flyplassen.

Ukrainsk folkevalgt melder om kamper ved russisk-kontrollert flyplass

Den ukrainske motoffensiven fortsetter. Nå meldes det at ukrainske styrker skal ha inntatt flyplassen i Donetsk, som har vært kontrollert av russiske styrker siden 2015.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ukrainske parlamentsmedlemmet Oleksiy Goncharenko skriver på Twitter at ukrainske styrker har inntatt flyplassen i byen Donetsk, ifølge hans kilder. Meldingene er ikke offisielt bekreftet.

– Strategisk viktig

Tormod Heier, som er oberstløytnant og professor i militær strategi og operasjoner, sier til VG at denne informasjonen er svært overraskende, dersom den stemmer.

– Det betyr at vi ikke har vært klar over hvor svake de russiske styrkene egentlig er. En flyplass er et veldig viktig strategisk område å beskytte, så når russerne tilsynelatende mister et så verdifullt objekt, tyder det på manglende russisk forsvarsvilje, dårlig samordning mellom luft- og landstyrker, og dårlig situasjonsforståelse, mener Heier.

– De russiske styrkene har gapt over for store områder, som de ikke har ressurser til å forsvare over tid, fordi de mangler et fungerende kommando- og kontrollapparat som klarer å samordne styrkene rundt flyplassen.

OVERRASKET: Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm.

Heier forteller at Ukrainas offensiv føyer seg til et mønster hvor de ukrainske styrkene fremstår som bedre organiserte enn russerne, som gjør at de kan rette innsatsen mot der de vet at russerne er svake.

– Dette hadde de ikke visst uten god etterretning og en sterkt kampmoral. Det er det lett å få når man føler at man ikke står alene, når man har fått avansert forsvarsmateriell fra vestlig hold, sier Heier.

MOTOFFENSIV: Deler fra et pansret kjøretøy ligger strødd ut over en vei ved byen Blaklija.

– Rullet over russiske styrker

Ukrainske styrker har de siste dagene tatt et jafs av landområder i Kharkiv-regionen, i den nordøstlige delen av landet. Strategisk viktige byer som har vært okkupert av Russland siden mars, skal være gjenerobret.

Bilder som publiseres fortløpende på ulike sosiale medier, viser soldater som poserer med det ukrainske flagget i byer som Izium, Balaklija og Kupijansk.

– I realiteten har de rullet over de russiske styrkene. De klarte å lure russerne da de for noen uker siden startet en offensiv i Kherson-regionen i sørvest, sier hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole til VG.

POSERER: Disse ukrainske soldatene skal være avbildet i byen Kupijansk. Bildet ble delt av ukrainske myndigheter lørdag.

– Hvorfor er disse byene så strategisk viktige?

– Den viktigste byen er Kupijansk. Den er knutepunkt for jernbanelinjer fra fem forskjellige retninger, og dermed veldig viktig for forsyninger inn til området.

– Russisk logistikk er veldig avhengig av jernbane. Hvis de mister disse jernbanene, så må de kjøre opptil 200 kilometer med lastebiler. De har ganske små, lette lastebiler med liten kapasitet, noe som vil gjøre det vanskelig å forsyne styrkene, sier Karlsen.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir H. Karlsen er hovedlærer ved Forsvarets høgskole.

– Retorikk for å pynte på realiteten

Lørdag uttalte det russiske forsvarsdepartementet at de holder på med en omgruppering og omplassering av troppene. Det var ikke snakk om noe nederlag.

– Det er en innrømmelse av at de trekker seg tilbake, men de pynter på ordene slik at det virker som en omgruppering, sier hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, ved Forsvarets høgskole til VG.

EKSPERT: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, avbildet i VGTV-studioet ved en tidligere anledning.

Russland hevdet omgrupperingen skjer for å oppnå det uttalte målet om å frigjøre Donbas. Styrkene nå skal brukes til å trappe opp innsatsen i Donetsk-regionen.

– Den russiske prioriteringen er jo Donbass, ergo så kan de forsvare en omgruppering for å være noe de har planlagt. Men da må de i tilfelle få til en kraftsamling som gir utslag i fremgang på fronten øst for Donetsk. Det synes ikke så sannsynlig nå, så jeg tror dette er mest retorikk for å pynte på realiteten, sier Røseth.

Han sier at det så langt ikke er noe som underbygger påstanden om at russiske styrker trekker seg ut for å utføre operasjoner i Donetsk.

Derimot tror han russerne er redd for momentumet som bygger seg opp – og at de heller vil forsøke å stanse den ukrainske fremmarsjen lenger øst.

– Derfor mistenker jeg at det med omgruppering bare er desinformasjon. Samtidig er det klart at Donbass er en viktigere prioritet for Moskva, enn det Kharkiv er. Om russerne nå får sterk motstand i Kharkiv, så er det fornuftig fra russisk side å prioritere Donbas, som tross alt er viktigere, sier Røseth.

– Hvordan påvirker offensiven vi ser nå utviklingen andre steder?

– Dette er med på å presse den russiske frontlinjen lenger sør, mot byene Slovjansk og Kramatorsk i Donetsk-regionen. Når de ikke får en effektiv frontlinje fra nord, da svekker det den russiske posisjon til å ta Donetsk. Uansett hvordan man vrir og vender på det, så er dette en svekkelse av den russiske militærkampanjen i området, svarer Røseth.