DREPT: Tala (20), Rima (22) og Manal (16) ble drept. Det ble også deres mor.

En drapsbølge brer om seg: − Hjertet mitt er delt i fire

ANSAL, LIBANON (VG) Midtøsten rystes av en rekke bestialske drap på kvinner. Drapet på Tala (20), Rima (22) og Manal (16) er fremdeles en gåte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I slutten av mars banker politiet på døren. Da tok han tak i sekken, hoppet over et gjerde og spurtet bort derfra.

Dagen etter får politiet nyss i hvor gjerningsmannen gjemmer seg: i et lite uthus ute på en åker. I ly av mørket omringet de huset og stormet inn.

Der inne fant de 35 år gamle Hussein Fayyad. Sovende.

Først benektet han gjerningen. Så skal politiet ha klapset til ham, har vitner fortalt.

Da kom innrømmelsen. Ja, han hadde drept fire kvinner, fortalte han.

HEDRER: Zakaria Sawafi (57) mistet sine tre døtre og ekskone. Utenfor huset hans er bildene til de drepte hengt opp.

Femicide

De siste månedene har Midtøsten blitt rystet av en rekke drap på kvinner, utført av forsmådde menn:

I starten av september ble en 19 år gammel kvinne skutt og drept i Egypt da hun ikke ønsket å gifte seg

I midten av august ble en libanesisk kvinne brent levende av ektemannen sin. Lokale medier skriver at hun hadde ønsket å ta abort, noe ektemannen ikke ønsket. Han skal så ha drept henne.

20. juni ble en 21-år gammel egyptisk student drept etter at hun takket nei til en forlovelse. Den 27 år gamle mannen skal ha knivstukket kvinnen midt på lyse dagen, mens sjokkerte vitner sto rundt. Gjerningsmannen er dømt til døden i Egypt.

Bare noen dager senere ble en 21 år gammel sykepleiestudent skutt og drept i Jordan etter at hun takket nei til et giftermål.

Det er blitt arrangert demonstrasjoner, og i sosiale medier har mennesker over hele den arabiske verden vært i harnisk. Det blir krevd mer rettferdighet, mer fokus på kjønnsbasert vold og bedre rettigheter for kvinner.

De krever også at myndighetene skal ta på alvor det som blir omtalt som femicides – drap på kvinner.

SORG: Her sørger Zakaria Sawafi på graven til de drepte, sammen med Amal Ali Abbas (38), søsteren til Basma.

Hvilested

Fire svarte gravestøtter ligger side om side i landsbyen Ansal i sør i Libanon. Amal Ali Abbas (38) sitter på huk og lar hånden gli over den ruglete steinen til sin søster Basmas grav.

– Jeg elsker deg, hvisker hun.

Så reiser hun seg opp, og ser på gravene til sine tre nieser.

– Det er som hjertet mitt er delt i fire – en del i hver grav. Jeg klarer ikke å beskrive smerten min, da begynner jeg bare å gråte.

FORLATT: Zakaria Sawafi (57) og Amal Ali Abbas (38) i hjemmet til Sawafi.

Gjerningsmannen Hussein Fayyad skal ha datet Tala, den ene av jentene. Den 2. mars hadde han sagt at han skulle ta med henne, søstrene og moren deres på en overraskelse. Nøyaktig hva som skjedde, vet ingen.

Det siste livstegnet var klokken 19.38. Like etterpå skal alle telefonene ha blitt skrudd av.

Familien ante straks uro og begynte å lete etter dem, men til ingen nytte. De skulle forbli savnet i flere uker.

– På den tredje dagen kom Hussein hit, men han sa han ikke hadde noe med dette å gjøre. Samtidig så han skvetten ut. Han var veldig mistenkelig, forteller Zakaria Sawafi (57), far til de tre jentene.

MINNES: Pappa Zakaria med sine tre døtre.

Hver dag hadde Zakaria pleid å treffe sine tre døtre, og ofte kom også hans ekskone innom huset til 57-åringen. De to foreldrene hadde et godt forhold, selv om de var skilt.

Etter hvert som tiden gikk og ingen visste hvor kvinnene var blitt av, ble han stadig mer bekymret.

– Det gikk 22 dager uten at vi visste noe. Det var som et helvete, forteller Zakaria.

Etter hvert mener politiet at de har nok beviser til å slå til mot Hussein, og de får anholdt gjerningsmannen. Han innrømmer alt, og leder dem til en grotte i utkanten av byen hvor han hadde drept dem.

GJEMT: I en grotte denne dalen ble kvinnene drept og gjemt.

Ansiktet til Safawi er dratt. Håret grått. En vifte forsøker å dempe den tunge, fuktige sommerluften. Så fortsetter han.

– Det regnet tungt den dagen. Så begynte de å grave i jorden.

Likene lå dypt og støpt i betong. De var blitt skutt. Politiet måtte bruke lufttrykkbor for å få ut de fire kvinnene.

– Følelsen var ubeskrivelig. Vi håper dette bare er et mareritt og at vi vil våkne etter hvert.

Tanten Amal tar ordet, og er fortvilet fordi de ikke aner hvorfor kvinnene ble drept. Politiet har heller ikke gått ut med et motiv, i følge lokale medier.

– Vi vet fortsatt ikke hvorfor han drepte dem. Det er veldig rart, og det må være noe vi ikke vet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor han skulle drepe alle fire på en gang, forteller hun.

DREPT: Tala (20) studerte til å bli klesdesigner.

Demonstrerer

– Det blir bare verre.

Hayat Mirshad jobber i organisasjonen Fe-male, som jobber for å bedre kvinners rettigheter i Libanon. Hun forteller at det over hele Midtøsten bare blir vanskeligere og vanskeligere for kvinner, og at rettigheter forsvinner. Samtidig øker også volden mot kvinner.

– Det er væpnet konflikt, diktatorer, okkupasjon, økonomiske kriser som preger denne regionen. Det blir vanskeligere for kvinner, og det er vanskeligere for feministorganisasjonene å demonstrere og agere.

Etter den økonomiske kollapsen i Libanon i 2019, som har drevet store deler av befolkningen ut i fattigdom, er det også blitt flere drap. Siden 2019 er det blitt drept dobbelt så mange i landet, ifølge avisen al Arabia.

– Femicide er ikke noe nytt, og kjønnsbasert vold har alltid vært her i regionen. Men drapene de siste månedene har vært offentlige, og flere har skjedd på åpen gate. De har fått voldsom oppmerksomhet.

Kvinneorganisasjoner over hele Midtøsten har demonstrert mot bølgen av vold.

– Før trodde vi at vi kunne være trygge på gaten, men det gjelder ikke lenger, sier Mirshad.

GATELANGS: Strømløse gater i kystbyen Saida i Libanon. Flere drap de siste månedene har spredt frykt blant kvinner i regionen.

Ble dømt

Gjerningsmannen Hussein Fayyad er blitt dømt til dødsstraff. Også en annen mann ble dømt for å ha hjulpet til.

Faren til døtrene, Safawi, håper at gjerningsmannen får dødsstraffen effektuert, selv om det ikke har skjedd i Libanon siden 2004.

– Hvis folk umiddelbart blir henrettet, vil det hindre andre gjerningsmenn å gjøre slike ting.

Noe av det som smerter 57-åringen mest, er at han aldri fikk tatt skikkelig farvel med døtrene og ekskona.

I hjemmet hans har han stilt ut flere bilder av de drepte kvinnene. Ved siden av jobben som ordfører i den lille byen er han også bryllupsfotograf.

– Jeg har alltid hatt en drøm om å fotografere bryllupene til mine døtre. Men så ble de bare drept.