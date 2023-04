BRUKTE PEPPERSPRAY – BLE SKUTT: To kvinner som var mistenkt for tyveri ble konfrontert av en ansatt i butikkjeden Walgreens. Bildet er ikke fra butikken som omtales.

Gravid kvinne anklaget for tyveri – ble skutt

En Walgreens-ansatt åpnet ild mot en gravid kvinne i Nashville – noe som førte til et akutt keisersnitt. Den ansatte hevder kvinnen forsøkte å stjele fra butikken.

Tidligere denne uken ble en høygravid 34-åring skutt på en Walgreens i Nashville i Tennessee.

En ansatt skal ha vært vitne til at kvinnen, som var gravid i syvende måned, og en annen kvinne angivelig stjal gjenstander fra butikken, skriver New York Post.

En konfrontasjon skal deretter ha ført til at butikkarbeideren, som var bevæpnet, skjøt kvinnen.

Sprayet med pepperspray

Politiet opplyser at episoden skjedde på parkeringsplassen utenfor butikken, ifølge det lokale nyhetsmediet WKRN. Den ansatte fulgte etter de to personene og var vitne til at de losset stjålne gjenstander inn i et bagasjerom.

Da han nærmet seg, skal en av dem ha tatt ut en boks pepperspray og sprayet på den ansatte.

– Den ansatte sa at han deretter trakk sin halvautomatiske pistol og begynte og skyte, skriver politiet i en uttalelse.

Mannen skal ha forklart til politiet at han var redd og handlet i nødverge, og at han ikke visste om kvinnen var bevæpnet eller ikke

Kritisk, men stabil

De to kvinnene skal deretter ha hoppet inn i bilen og kjørt til legevakten, hvor den gravide kvinnen ble sluppet av.

Det endte med butikktyven ble kjørt videre i ambulanse til sykehus, hvor det ventet flere operasjoner og akutt keisersnitt.

Både mor og babys tilstand er kritisk, men stabil. Den ufødte babyen skal på mirakuløst vis ha unngått å bli truffet av skuddene.

Den ansatte Walgreens-mannen er ikke arrestert, men saken er under etterforskning. Den 21 år gamle mannen ringte selv nødetatene etter hendelsen.

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet, og flere siterer Walgreens protokoll hvor arbeidere ikke skal forfølge mistenkte butikktyver, ifølge TMZ.

Walgreens er en amerikansk butikkjede som driver den nest største apotekerkjeden i USA.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post