«HISTORISK»: Russiske TV-kanaler markerte søndag seier om den ukrainske byen Bakhmut. Bildet er fra TV-kanalen Pjervyj.

Russisk TV feirer «historisk seier»: − De gjør mest mulig propaganda ut av dette

Russisk TV mener at erobringen av Bakhmut er «en seier av historiske proporsjoner». En ekspert er ikke overrasket over at Putin-regimet nå bruker den ukrainske byen for alt den er verdt av propaganda.

Da Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin allerede tidlig lørdag hevdet at Bakhmut var tatt, var det lite reaksjon hos de Kreml-kontrollerte mediene.

På kvelden lørdag kom derimot en bekreftelse fra forsvarsdepartementet og siden gratulasjoner fra president Vladimir Putin. Ukraina har ikke bekreftet at byen er falt.

Dagen derpå er det store oppslag i russisk TV:

I TV-kanalen Pjervyj går en Wagner-soldat så langt som å sammenligne med «følelsene som hos besteforeldrene i Berlin».

Det henviste til da «den røde arme» gikk inn i den tyske hovedstaden og Hitler-regimet kapitulerte i 1945.

– Russerne prøver å gjøre mest mulig propaganda ut av dette før den ukrainske motoffensiven. Bakhmut er egentlig ikke så viktig, sier Stig Fredrikson, forfatter og tidligere Moskva-korrespondent, til VG.

I RUINER: Bildet viser at Bakhmut i praksis er en by i ruiner. Bildet er frigjort av Ukrainas væpnede styrker.

Det uavhengige mediet Meduza har samlet hvordan de store russiske TV-kanalene presenterte nyheten søndag (Artjomovsk er det russiske navnet på Bakhmut):

Pjervyj kanal fastslår at «Artjomovsk er vårt» og at det er «en begivenhet av historiske proporsjoner». Det snakkes om en «strategisk» seier og «en stor taktisk suksess for våre styrker». Det heter at de som har utmerket seg, vil bli dekorert med helteordener av president Vladimir Putin. Det heter at slaget tok syv og en halv måned - og det sies ingenting om antall russiske liv som er gått tapt. Derimot heter det at soldater ble værende i dette slaget selv om deres kontrakt med de væpnede styrker hadde gått ut.

Rossija-1 feirer også og fastslår at byen er av operativ betydning. De mener at den åpner den direkte og korteste veien til Dnipro. De viser en utbrent ukrainsk tank og sier at «på den er det et kors - symbolet på nazismen, som våre soldater kjemper modig mot».

NTV fremstiller det også som en seier over nazismen. «De siste nynazistene er drevet ut av byen», heter det. TV-kanalen gjør ikke noe forsøk på å skjule at seieren er kommet takket være Wagner-gruppen - «med støtte fra artilleri og luftstyrker» - og at president Putin har gratulert.

– Dette er en fjær i hatten for Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin, så man kan saktens fundere på hva dette betyr for relasjonen mellom Prigozjin og den russiske ledelsen, både den militære og den politiske, sier Fredrikson.

WAGNER-SEIER: Eksperten Stig Fredrikson sier at Bakhmut først og fremst er en seier for Wagner-gruppen og deres sjef Jevgenij Prigozjin. På dette bildet fra lørdag viser han og soldatene frem det russiske flagget og Wagner-gruppens symbol.

– Hvorfor har Bakhmut blitt et så viktig slag?

– Det har blitt mye prestisje for russerne, og de trengte å få en seier. Etter det jeg forstår har Bakhmut falt, og da er det ikke overraskende at Moskva vil dra så mye propaganda som de kan ut av dette.

– De håper å bruke Bakhmut som et symbol for fortsettelsen.

Det var søndag en stund forvirring rundt Volodymyr Zelenskyjs uttalelser om Bakhmut. Presidenten ble først sitert på at byen er falt fullstendig i russiske hender, men siden ble dette fremstilt som at han sa at hele byen er lagt i ruiner - men at ukrainske soldater fortsatt holder de siste kvartalene av en by som før krigen hadde drøyt 70.000 innbyggere.