NY I LANDET? Tirsdag landet Wagner-sjefens privatfly i Minsk, Belarus.

Opposisjonsleder om Wagner-sjefen: − En krigsforbryter som ikke er velkommen i Belarus

To tidligere presidentkandidater gir her sitt syn på Wagner-sjefens inntog i landet deres: Den ene frykter krig. Den andre tror Pregozjin kan bli drept av Putins leiemordere.

Kortversjonen Den belarusiske demokratibevegelsens leder beskriver Wagner-sjefen som en krigsforbryter og frykter at hans tilstedeværelse kan føre til krig.

Andrei Sannikov, en tidligere presidentkandidat i eksil i Polen, mener situasjonen er farlig for både Belarus og Vesten.

De tror Wagner-gruppen kan gjøre at befolkningen i mindre grad tør å gjøre motstand mot regimet og kan dra Belarus inn i krigen mot Kyiv. De kan også involvere seg i provokasjoner langs grensen mot NATO-land.

Sannikov tror Putin kan drepe Prigozjin i Belarus ved å sende leiemordere til landet. Vis mer

– Dette er forferdelige nyheter for belarusere, sier Svetlana Tikhanovskaja (40) i et videointervju med VG tirsdag.

– Wagner-sjefen er en krigsforbryter, som selvfølgelig ikke er velkommen til Belarus. Han kan bringe denne krigen til oss. Vi snakker nå med mange innbyggere som er ekstremt redde, sier hun.

Tikhanovskaja er lederen for den belarusiske demokratibevegelsen, og var presidentkandidat mot diktator Aleksandr Lukasjenko under det svært omstridte valget i 2020.

Valget ble fulgt av store demonstrasjoner og anklager om valgfusk. Hun lever nå i eksil i Litauen.

MENER HUN VANT: Tikhanovskaja mener, sammen med mange andre, at hun egentlig vant valget i 2020, men at valgfusk førte til nederlag.

VG intervjuet Svetlana Tikhanovskaja tirsdag.

Det var Belarus’ autoritære leder Lukasjenko som lørdag forhandlet fram en avtale mellom Kreml og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin, etter et væpnet opprør mot den russiske militærledelsen i helgen.

En del av avtalen er at Prigozjin skal flytte til Belarus og trolig fortsette driften av Wagner-gruppen derfra. Vladimir Putin antydet dette i sin tale mandag kveld.

Prigozjins fly landet tirsdag på flyplassen utenfor Minsk. Tirsdag ettermiddag bekreftet president Aleksandr Lukasjenko at Wagner-sjefen er i landet.

Om hans soldater vil følge ham til Belarus eller ikke, er fortsatt helt uklart.

– Lukasjenko selger vår selvstendighet til Russland bit for bit, sier Tikhanovskaja, og utdyper:

– Først tillot han at Russland plasserer ut atomvåpen i Belarus. Nå sender han Wagner-gruppen hit. Nå kan vi ende opp med tusenvis av farlige, kriminelle soldater med bakgrunn fra russiske fengsler, sier hun.

Hun lister opp det hun mener er flere åpenbare negative konsekvenser av Wagner-gruppens mulige omplassering:

Wagner vil gjøre at befolkningen i enda mindre grad tør å gjøre motstand mot landets regime, i frykt for at Wagner-soldater vil gripe inn.

Wagner kan lansere en ny offensiv mot Kyiv, og dermed dra Belarus inn i krigen.

De kan også involvere seg i provokasjoner langs grensen mot NATO-land.

Opposisjonslederen tror at Putins nære allierte, Lukasjenko, ikke forstår konsekvensene av å bringe Wagner-sjefen inn i landet.

– Jeg tror han gjorde dette for å fremstille seg selv som Putins redningsmann. Samtidig tror jeg faktisk at Lukasjenko frykter Wagners tilstedeværelse. Han kan ikke kontrollere Prigozjins menn, og bør være forsiktig, sier hun.

POLITISK FANGE: Andrei Sannikov har tidligere utfordret Lukasjenkos makt i Belarus. Han endte i fengsel.

I Polen sitter en annen tidligere presidentkandidat i eksil. Andrei Sannikov utfordret Lukasjenko i 2010, og ble fengslet i 16 måneder i etterkant.

VG snakket med han over telefon tirsdag formiddag.

– Wagner-gruppens inntreden er ikke bare ille for Belarus, men også for Vesten. Nå vil landet ha to ledere for kriminelle nettverk, Lukasjenko og Prigozjin.

Sannikov beskriver Wagner-sjefen som moralsk forkastelig og lovløs.

– Han kommer ikke til Belarus for å gro blomster, sier han.

Info Fakta: Dette er Wagner-gruppen Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler.

Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62).

Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. (NTB) Vis mer

Etter lørdagens dramatiske opprør i Russland, er det nå klart at russiske myndigheter har stanset etterforskningen av Wagner-sjefen for «oppfordring til væpnet opprør».

Tidligere har Putin uttalt at det er én ting han aldri vil tilgi: Å bli sveket.

Spørsmålet mange stiller seg nå, er om Prigozjin vil kunne leve trygt i Belarus.

Det tror ikke Sannikov han vil være.

– Jeg tror Putin vil eliminere ham i Belarus. Lukasjenko vil nok ikke gjøre det, men han vil heller ikke gjøre noe for å hindre det. Putin er en erfaren drapsmann, og han vil nok sende sine leiemordere, avslutter han.

