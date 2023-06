TILBAKETREKNING: Her forlater Jevgenij Prigozjin byen Rostov lørdag.

Eksperter tror Wagner-gruppens leder er i livsfare

Leder av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, kan bli tatt av dage tror to norske eksperter. En tredje ekspert tror risikoen er for stor til at det vil skje.

Wagner-gruppen trakk seg tilbake og inngikk en avtale med russiske myndigheter etter å ha satt kurs mot Moskva lørdag.

Det eneste som er sikkert er at det er ekstremt mye usikkerhet.

Alle VG har snakket med gir da også uttrykk for at det er veldig mange ting man ikke vet etter at Wagner-gruppen i går satte kursen mot Moskva. Senere på dagen trakk de seg tilbake og inngikk en avtale med russiske myndigheter for angivelig å unngå blodbad.

Detaljene i avtalen er ikke kjent, men ifølge myndighetene skal Prigozjin ha gått med på å reise til nabolandet Belarus og straffesaken mot ham vil bli henlagt. Kreml KremlKreml brukes gjerne som synomym for den russiske regjering har også opplyst at Wagner-soldatene som var med i marsjen mot Moskva lørdag ikke vil bli straffeforfulgt.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at Wagner-soldater som ikke deltok i marsjen vil kunne signere kontrakt med det russiske forsvarsdepartementet.

Iver B. Neumann, direktør for Fridtjof Nansens Institutt

– Når man plasserer Prigozjin i Belarus, som formelt sett er utenfor Russlands lange arm, kan ikke Putin fremstilles direkte ansvarlig. Det er snedig, men uformelt er det Putin som bestemmer i Belarus, sier Iver B. Neumann, direktør for Fridtjof Nansens Institutt, til VG.

– Jeg tror at Prigozjin på et eller annet vis forsvinner, sannsynligvis fordi han er tatt av dage. Men Wagner-soldatene har Putin lyst på og vil bruke. Han rekrutterer jo selv i fengslene, legger Neumann til.

Wagner-gruppen er en av de største militære gruppene i Russland – som ikke er underlagt forsvarsdepartementet.

DEN GANG DA: Jevgenij Prigozjin (bak) serverer her Vladimir Putin i november 2011. Han har da også gått under tilnavnet «Putins kokk».

Tror ikke de tør

Sven G. Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), understreker at man kun kan snakke om velbegrunnede spekulasjoner både fra ham selv og andre, siden det er vanskelig å vite akkurat hva som foregår.

– Jeg kan tenke meg at Prigozjin vil skape seg en ny rolle og fortsatt være en maktfaktor, men om han vil lykkes vet jeg ikke. Jeg regner ikke med at han har gitt seg.

– Tror du han kan bli tatt av dage?

– Jeg tror slett ikke de vil gjøre det. Jeg tror de regner usikkerheten og risikoen for altfor stor. Hvordan vil soldatene i Wagner gruppen reagere? Jeg regner ikke med at de tør å satse på den opsjonen, men jeg kan ta feil, sier Holtsmark og legger til at ingen heller forutså at partene skulle komme frem til en avtale slik de gjorde lørdag kveld.

Vanskelig å tilgi

Aage Borchgrevink, som har skrevet boken «Krigsherren i Kreml», tror Prigozjins dager kan være talte.

– Jeg tror absolutt Prigozjin er i livsfare, sier Borchgrevink som er ansatt i Helsingforskomiteen.

– Hvorfor?

– Det må være veldig vanskelig å tilgi en slik ydmykelse som han tilførte «hele gjengen» i Kreml og Putin selv.

– Kan du forklare?

– Det er en helt ny fase i Russland etter det som skjedde i går. Prigozjin var den første opprøreren som trådte åpent fram. Nå er det et annet Russland. Et farligere Russland for Putin.

Borchgrevink påpeker at det i virkeligheten er to krigsforbrytere mot hverandre.

– Prigozjin er en populist som har bygget seg opp på medier og sosiale medier. Han er på en måte en enda mer autentisk gangster enn Putin selv er. En oppgradert Putin, sier eksperten.

– Ikke fremmed for å ta folk av dage

Tobias Sæther, historiker og forsker ved Forsvarets høyskole, peker på at det er mye vi ikke vet og detaljer vi ikke har klarhet i etter det siste døgnets begivenheter.

– Hva tror du vil skje med Wagner-leder Jevgenij Prigozjin – kan han bli tatt av dage?

– Det har vi ikke grunnlag for å spekulere i, men det russiske regimet er ikke fremmed for å ta folk av dage. Det kommer an på hvilke interesser Kreml har i å holde ham i live, sier Sæther.